कश्मीर घाटी की यात्रा होगी सुगम, जनवरी 2026 में पूरा हो जाएगा सुरंग का काम
अगस्त में हुई बारिश के दौरान, एनएचएआई को मुश्किल दौर का सामना करना पड़ा जब उधमपुर और चेनानी के बीच फोरलेन को भारी नुकसान पहुंचा.
Published : October 3, 2025 at 6:51 PM IST|
Updated : October 3, 2025 at 7:12 PM IST
आमिर तांत्रे.
जम्मू: जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आई बाढ़ के दौरान जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 44) को व्यापक क्षति पहुंची है. इस दौरान लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानी हुई. लेकिन, उम्मीद की जा रही है कि अगले साल की शुरुआत में बेहतर सेवा मिलने लगेगी. राजमार्ग के रामबन-बनिहाल खंड पर मारोग से पंथयाल के बीच बनाई जा रही दो सुरंगों में से एक का निर्माण 2026 की शुरुआत में पूरा हो जाएगा.
अगले वर्ष के अंत तक एक और उपलब्धि हासिल होने की उम्मीद है. रामसू से आगे शेष चार लेन वाली सड़क और फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा. इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने से कश्मीर घाटी की यात्रा सुगम हो जाएगी. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि दो सुरंगें अभी भी निर्माणाधीन हैं.
अधिकारी ने बताया कि मारोग से डिगडोल तक 4.2 किलोमीटर लंबी ट्विन-ट्यूब सुरंग, 5 किलोमीटर मौजूदा सड़क को बाईपास करेगी. जून 2027 तक पूरी हो जाएगी. जबकि डिगडोल से पंथयाल तक 2.6 किलोमीटर और 3 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग, 3 किलोमीटर मौजूदा सड़क को बाईपास करेगी. यह जनवरी 2026 तक पूरी हो जाएगी.
अधिकारी ने बताया कि इन दोनों सुरंगों पर काम तेजी से चल रहा है. यदि सब कुछ योजना के अनुसार चला तो परियोजना समय पर पूरी हो जाएगी. वर्तमान में वाहनों को दो लेन वाली पुरानी सड़क पर यात्रा करनी पड़ती है, जहां किसी भी वाहन के खराब हो जाने या भारी वाहनों की धीमी गति से चलने पर यातायात जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है.
रामबन और बनिहाल के बीच अन्य चार लेन और सुरंग निर्माण का अधिकांश कार्य लगभग पूरा हो चुका है. यात्रा पहले से ही सुगम हो गई है, लेकिन इन दोनों सुरंगों के पूरा हो जाने पर जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय घटकर चार घंटे रह जाएगा. एक और खतरनाक हिस्सा रामसू क्षेत्र से आगे है जहां एनएचएआई फ्लाईओवर का निर्माण कर रहा है और इस परियोजना के भी 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है.
अगस्त महीने में हुई अभूतपूर्व बारिश के दौरान, एनएचएआई को मुश्किल दौर का सामना करना पड़ा जब उधमपुर और चेनानी के बीच फोरलेन को भारी नुकसान पहुंचा और वली नाले के पास थरार में सड़क का 200 मीटर का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हालांकि एनएचएआई ने यातायात बहाल कर दिया, लेकिन काम अभी भी जारी है.
इसे भी पढ़ेंः