कश्मीर घाटी की यात्रा होगी सुगम, जनवरी 2026 में पूरा हो जाएगा सुरंग का काम

जाम में फंसी गाड़ियां. (फाइल फोटो) ( PTI )

Published : October 3, 2025 at 6:51 PM IST | Updated : October 3, 2025 at 7:12 PM IST

आमिर तांत्रे. जम्मू: जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आई बाढ़ के दौरान जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 44) को व्यापक क्षति पहुंची है. इस दौरान लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानी हुई. लेकिन, उम्मीद की जा रही है कि अगले साल की शुरुआत में बेहतर सेवा मिलने लगेगी. राजमार्ग के रामबन-बनिहाल खंड पर मारोग से पंथयाल के बीच बनाई जा रही दो सुरंगों में से एक का निर्माण 2026 की शुरुआत में पूरा हो जाएगा. अगले वर्ष के अंत तक एक और उपलब्धि हासिल होने की उम्मीद है. रामसू से आगे शेष चार लेन वाली सड़क और फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा. इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने से कश्मीर घाटी की यात्रा सुगम हो जाएगी. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि दो सुरंगें अभी भी निर्माणाधीन हैं. अधिकारी ने बताया कि मारोग से डिगडोल तक 4.2 किलोमीटर लंबी ट्विन-ट्यूब सुरंग, 5 किलोमीटर मौजूदा सड़क को बाईपास करेगी. जून 2027 तक पूरी हो जाएगी. जबकि डिगडोल से पंथयाल तक 2.6 किलोमीटर और 3 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग, 3 किलोमीटर मौजूदा सड़क को बाईपास करेगी. यह जनवरी 2026 तक पूरी हो जाएगी.

