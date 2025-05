ETV Bharat / bharat

नक्सलवाद ने रोका नक्सलगढ़ में कला का विकास, लोग नहीं आए इसलिए ठहर गया कला का विकास, बदलते बस्तर से बदलेगी तस्वीर:पद्मश्री पांडीराम - PADMA SHRI PANDIRAM MANDAVI

पद्मश्री पांडीराम ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 27, 2025 at 4:02 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 4:08 PM IST 7 Min Read

नारायणपुर: नक्सल के नासूर से जूझते नारायणपुर में गोलियों की आवाज दशकों तक लोगों के कानों में गूंजी है. समाज के मुख्य धारा से भटके लोग अपनी सत्ता की वो चाहत रखते थे जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था का हर सुर बेसुरा हो जाता था. हालांकि इन्ही के बीच नारायणपुर में एक शख्स ऐसे भी हैं जिनकी सुरीली धुन ने न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के फलक पर नारायणपुर के राग को पहुंचाया है. पद्मश्री पांडीराम की बांसुरी से निकलने वाली धुन नारायणपुर की कला संस्कृति को दशकों से सहेज कर रखे हुए हैं. आज जब नारायणपुर नक्सलवाद के खात्मे के तरफ है तो वहां की हवा और फिजा बदली है, राग बदला है. एक बार फिर उनकी बांसुरी के राग ने नारायणपुर में नई किलकारी गूंजी है. बात हो रही है पद्मश्री पांडीराम की. पद्मश्री पांडीराम की बनाई हवा में घूमने से बजने वाली बांसुरी की जिसकी धुन से नारायणपुर की फिजा बदल रही है. पद्मश्री पंडिराम से ETV भारत की टीम ने खास बात की. पद्मश्री पांडीराम (ETV Bharat)

सवाल: यह बांसुरी आपने कहां से बनाई और यह प्रेरणा कहां से मिली ? जवाब: मैंने बचपन में देखा था कि हमारे गांव का एक व्यक्ति बांसुरी बनाता है. उन्हीं को देखकर मैंने इसे बनाना शुरू किया. सवाल: जब आपने पहली बांसुरी बनाई थी तो लोगों ने क्या कहा था ? जवाब: जब मैं पहली बांसुरी बनाई तो लोगों ने देखकर उसे सराहा. मैं 15 सोलह सालों से इस बांसुरी को बना रहा था. मैं जब 15 सोलह साल का था तब मुझे दिल्ली की प्रदर्शनी में बुलाया गया था. मैं 10 या 15 बांसुरी बना कर ले गया था. वहां देश विदेश के लोगों ने देखा और वहां के जो डायरेक्ट थे उन्होंने कुछ लोगों को भेजा मेरे पास भेजा. उन लोगों ने मेरी बांसुरी को देखा और वहां से मेरी बांसुरी का खूब प्रचार प्रसार हुआ और लोगों ने उसे जाना. सवाल: कितने देशों तक इसकी धुन को पहुंचा चुके हैं ? जवाब: 4 देशों में गया हूं. 10 से 15 यूरो तक में इसे बेचा है. इटली में जर्मनी में रूस में हॉलैंड में मैं लेकर गया हूं. 300 से 400 बांसुरी वहां पर बिकी. सवाल: बांस की बांसुरी ने आपके जीवन में बदलाव लाया, आगे इस कला को आप कहां तक ले जाना चाहते हैं ? जवाब: आने वाली पीढ़ी और बच्चे इसे सीखें और इस कला को जीवित रखें यह मेरी सोच है. मेरी मुलाकात मोदी जी से नहीं हुई है. दंतेवाड़ा में मेरी मुलाकात अमित शाह जी से हुई है.

सवाल: पद्मश्री सम्मान आपको मिलेगा ये कभी सोचा था. जब आपने ये काम शुरु किया था ? जवाब: मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था. मैंने सिर्फ शुरुआत की थी. मैं सिर्फ अपना काम करता जा रहा हूं. जब तक मेरे हाथ पांव में यह सारी चीज रहेंगी मेरा हाथ पांव चलता रहेगा काम बढ़ता रहेगा. जहां तक बांसुरी का काम मैंने किया है 10 से 12 बच्चे अभी मेरे साथ काम कर रहे हैं. 4000 से 5000 तक बांसुरी यहां बनती है. 300 से 400 में यह बिकती है. इस अनुसार ठीक ठाक काम है, हालांकि दिल्ली और मुंबई में इसका ज्यादा बाजार है और वहां बिकता है. सवाल: पिछले कई दशक से यहां नक्सली का दबाव रहा है बदले का बस्तर या नारायणपुर बदलेगा ? जवाब: बस्तर बदलेगा. निश्चित तौर पर बदलेगा. सरकार यहां काफी प्रयास कर रही है. नक्सलवाद यहां समाप्त हो रहा है. रोड भी यहां बननी शुरू हो गई है. पहले अबूझमाड़ तक सड़क नहीं थी. अब सड़क भी बन रही है. सड़क बन जाएगी तो बस चलेगी लोगों का आना जाना बढ़ेगा.



Last Updated : May 27, 2025 at 4:08 PM IST