श्रद्धालुओं की समस्याओं को कम करने की तैयारी में TTD, AI कमांड कंट्रोल सेंटर करेगा स्थापित

AI कमांड कंट्रोल सेंटर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 23, 2025 at 2:13 PM IST 3 Min Read

अमरवाती: तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) कलियुग के देवता तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए आने वाले हजारों भक्तों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करेगा. देश में पहली बार अनिवासी भारतीयों के सहयोग से तिरुमाला में एक एआई इंटिग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर (ICCC) स्थापित किया गया है. यह सिस्टम वैकुंठम-1 परिसर में स्थापित किया गया है. इसके जरिए भीड़ को कंट्रोल करने, आवास और भक्तों की सुरक्षा में सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे. इस एआई केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इसी महीने की 25 तारीख को करेंगे. ICCC कैसे काम करता है?

सभी विभागों के सीसीटीवी फुटेज इंटिग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर डिस्प्ले किए जाएंगे. 25 से अधिक तकनीकी कर्मचारी निगरानी करेंगे और अधिकारियों को वहां की स्थिति से अवगत कराएंगे. मौजूदा कैमरों के अलावा एआई नए स्थापित विशेष कैमरों से अलीपीरी में भक्तों की भीड़ का आकलन करेगा. एआई यह ट्रैक करेगा कि कितने भक्त कतार में हैं, वे कितनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं और सर्वदर्शन की स्थिति कैसी है AI कमांड कंट्रोल सेंटर (ETV Bharat) फेशियल रेकेग्निशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भक्तों की पहचान की जाएगी. दुर्घटनाएं और अन्य अप्रिय घटनाएं होना स्वाभाविक है. यह यह भी दर्शाता है कि लापता लोग कहां हैं. यह 3डी मैप्स और इमेजेस के साथ रियल टाइम में कतारों, आवास और अन्य सुविधाओं को दर्शाता है. भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को लाल धब्बे के रूप में दिखाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी.