श्रद्धालुओं की समस्याओं को कम करने की तैयारी में TTD, AI कमांड कंट्रोल सेंटर करेगा स्थापित
तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं कि भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.
Published : September 23, 2025 at 2:13 PM IST
अमरवाती: तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) कलियुग के देवता तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए आने वाले हजारों भक्तों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करेगा. देश में पहली बार अनिवासी भारतीयों के सहयोग से तिरुमाला में एक एआई इंटिग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर (ICCC) स्थापित किया गया है.
यह सिस्टम वैकुंठम-1 परिसर में स्थापित किया गया है. इसके जरिए भीड़ को कंट्रोल करने, आवास और भक्तों की सुरक्षा में सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे. इस एआई केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इसी महीने की 25 तारीख को करेंगे.
ICCC कैसे काम करता है?
सभी विभागों के सीसीटीवी फुटेज इंटिग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर डिस्प्ले किए जाएंगे. 25 से अधिक तकनीकी कर्मचारी निगरानी करेंगे और अधिकारियों को वहां की स्थिति से अवगत कराएंगे. मौजूदा कैमरों के अलावा एआई नए स्थापित विशेष कैमरों से अलीपीरी में भक्तों की भीड़ का आकलन करेगा. एआई यह ट्रैक करेगा कि कितने भक्त कतार में हैं, वे कितनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं और सर्वदर्शन की स्थिति कैसी है
फेशियल रेकेग्निशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भक्तों की पहचान की जाएगी. दुर्घटनाएं और अन्य अप्रिय घटनाएं होना स्वाभाविक है. यह यह भी दर्शाता है कि लापता लोग कहां हैं. यह 3डी मैप्स और इमेजेस के साथ रियल टाइम में कतारों, आवास और अन्य सुविधाओं को दर्शाता है. भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को लाल धब्बे के रूप में दिखाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी.
इससे ऑनलाइन निगरानी साइबर हमलों, सोशल मीडिया पर अनुचित पोस्ट और टीटीडी की छवि खराब करने वाली ऑनलाइन झूठी सूचनाओं को रोकेने में भी मदद मिलेगी. इससे समय-समय पर भक्तों की स्थिति जानने और भगवान के दर्शन को और अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी. यह आपात स्थिति में भक्तों को निकालने के निकटतम रास्ते भी दिखाता है.
मंत्री लोकेश ने दिया था प्रेजेंसटेशन
टीटीडी के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में मंत्री लोकेश की अमेरिका यात्रा के दौरान कुछ प्रवासी भारतीयों ने इंटिग्रेटेड कमांड सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि प्रतिनिधियों ने इस साल फरवरी में तिरुमला में इस पर एक प्रस्तुति दी थी
उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से वैकुंठम-1 परिसर में मौजूदा कमांड कंट्रोल सिस्टम को बदलने और लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक तरीकों से आईसीसीसी स्थापित करने पर सहमति बनी है. उन्होंने बताया कि पहली बार टीटीडी में यह उपलब्ध कराया गया है, जो देश में कहीं भी उपलब्ध नहीं है.
तिरुमाला ब्रह्मोत्सव 24 सितंबर से
श्रीवारी ब्रह्मोत्सव 24 सितंबर से आयोजित किया जाएगा. इसमें देश-विदेश से भक्त मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं. तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. हालांकि, अगर वे इन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, तो वाहन सेवाएं और श्रीवारी दर्शन आसानी से और शीघ्रता से किए जा सकते हैं.
तीर्थयात्री आवास परिसर-1 (पीएसी), पीएसी-2, पीएसी-3, पद्मनाभ निलयम में भक्तों के लिए लॉकर सुविधा, आवास, कल्याण कट्टा और भोजन की व्यवस्था उपलब्ध होगी. पीएसी-5 इस महीने की 25 तारीख को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा उद्घाटन के बाद उपलब्ध होगा.
