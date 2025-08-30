बालासोरः ओडिशा के बालासोर जिले में विभिन्न झींगा प्रसंस्करण संयंत्र लगे हैं. यहां, महिलाओं को सीधे तौर पर रोजगार मिल रहा है. जिले के विभिन्न संयंत्रों में कार्यरत लगभग 95 प्रतिशत श्रमिक महिलाएं हैं. यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि इस झींगा प्रसंस्करण संयंत्र का संचालन महिलाओं द्वारा किया जाता है. लेकिन, अब यहां काम कर रही महिलाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं.

दरअसल, अमेरिका द्वारा 27 अगस्त से 50 प्रतिशत टैरिफ लगाये जाने से झींगा का निर्यात प्रभावित होने की आशंका है. बालासोर जिले के प्लांटों में बालासोर ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों से भी कई महिलाएं आती हैं. ऐसी कई महिलाएं हैं जो लगभग 30 सालों से इस तरह के काम में लगी हुई हैं. इतने सालों से झींगा प्रसंस्करण प्लांटों में काम कर रही महिलाएं घर चलाने और अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में सक्षम हैं.

बालासोर में झींगा उत्पादन. (ETV Bharat)

सब कुछ ठीक चल रहा था. लगभग पचास प्रतिशत झींगा अमेरिका निर्यात किया जाता था. जहां महिलाओं को सबसे ज़्यादा मुनाफा मिल रहा था, वहां से वे खूब पैसा कमाती थीं. लेकिन अगर आज वहां से निर्यात बंद कर दिया जाए, तो संभावना है कि महिलाओं को उतना रोज़गार नहीं मिलेगा या कंपनी के कई कर्मचारियों की छंटनी हो जाएगी. ऐसे में, जो महिलाएं आज अपने रोज़गार से खुश हैं और अपने परिवार का भरण-पोषण कर पा रही हैं, वे बेरोज़गार हो सकती हैं.

प्लांट में काम करने वाली महिला पुष्पलता मरांडी ने कहा, "मछली से हम हर महीने दस से पंद्रह हजार रुपये कमा लेते हैं. इसी कमाई से हमारा बेटा और बेटी पढ़ाई कर रहे हैं. मैं तीन साल से यहां काम कर रही हूं, जिससे हमारा घर चलता है. हम बहुत खुश हैं कि घर बैठने के बजाय हम यहां काम कर दो पैसे कमा सकते हैं."

इसी तरह, एक और युवती, अस्मा, झींगा प्रसंस्करण संयंत्र में काम करती हैं. उसका पूरा परिवार भी उसी संयंत्र में काम करता है. वह कहती हैं, "हम रोज सुबह 6 बजे यहां आ जाते हैं. अगर मछलियां ज़्यादा होती हैं, तो हम शाम तक काम करते हैं, वरना जल्दी चले जाते हैं. हम गरीब लोग हैं, यहां काम करेंगे तो पेट भरेंगे. हम सब यहीं काम करते हैं. अगर मछलियां ज़्यादा होती हैं, तो हम दिन के 300 रुपये कमा सकते हैं, वरना 100 रुपये. हमें काम के हिसाब से पैसे मिलते हैं. यहां पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं."

बालासोर में झींगा उत्पादन. (ETV Bharat)

करीब तीस साल से झींगा संयत्र में काम कर रही महिला मुनी बीबी ने बताया, "मैं तीस साल से यहां काम कर रही हूं. मुझे 8-9 हजार रुपए महीना वेतन मिलता है. जब हम बीमार होते हैं और काम नहीं कर पाते तो हमारा वेतन कम कर दिया जाता है. मेरे पति भी यहीं काम करते हैं, इसी वेतन पर हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. हम इसी कंपनी और इसी काम पर निर्भर हैं. कई महिलाएं बाहर से इस कंपनी में काम करने आती हैं. हम इसलिए जिंदा हैं क्योंकि यह कंपनी है. वरना बच्चों को पालने में दिक्कत होती."

इस प्लांट से जुड़े कई परिवार पूरे समय काम करते हैं और झींगों को तोड़ने, चुनने और उनकी छंटाई जैसे कामों में लगे रहते हैं. सोहानी खातून ने कहा, "हमारा पूरा परिवार यहीं काम करता है. हम बहुत गरीब लोग हैं और हमारा घर इसी कंपनी की बदौलत चलता है. हमें दस्ताने और टोपी दी जाती हैं. अगर हमारी तबियत खराब होती है, तो वे हमें दवा देते हैं और अगर कोई परेशानी होती है, तो वे हमें हमारे घर तक पहुंचाते हैं और छोड़ते हैं. ज़रूरत पड़ने पर वे पैसों से हमारी मदद करते हैं. हमें यहां दस हजार रुपये महीने मिलते हैं और हम ठीक से काम चला पाते हैं."

झींगा प्रसंस्करण संयंत्र के मालिक चिन्मय बिस्वाल ने महिलाओं के रोजगार और मौजूदा निर्यात समस्या के बारे में कहा, "हम 50 प्रतिशत से ज़्यादा निर्यात अमेरिका को करते थे. इसके बंद होने से, जिन छोटे देशों से हम अभी आयात कर रहे हैं, वे हमें कम दाम देने की कोशिश करेंगे. ऐसे में हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी. हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे लिए ज़रूरी कदम उठाएगी."

बालासोर में झींगा उत्पादन. (ETV Bharat)

चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि बालासोर में झींगा संयंत्र का 95 प्रतिशत काम महिलाओं द्वारा किया जाता है. यहां काम करके कई महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई हैं. वे अपना परिवार चलाने और बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हैं. बालासोर, मयूरभंज और भद्रक ज़िलों की कई महिलाएं भी हमारे साथ आकर काम करती हैं. इसके अलावा, एक लाख से ज़्यादा लोग अप्रत्यक्ष रूप से भी कमाई कर रहे हैं. झींगा पालने वाले किसानों को भी लाभ हो रहा है.

