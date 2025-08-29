ETV Bharat / bharat

ट्रंप का टैरिफः ओडिशा की 10 लाख महिलाओं की नौकरी पर मंडरा रहा खतरा...कैसे? - TRUMP TARIFF WAR

अमेरिका द्वारा आयात शुल्क बढ़ाए जाने से ओडिशा के झींगा उद्योग पर क्या असर पड़ेगा?

Odisha Prawns farming
ओडिशा में झींगा उत्पादन. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2025 at 7:46 PM IST

भुवनेश्वर: अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू कर दिया है. ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने का ओडिशा के महिलाओं पर भारी असर पड़ेगा. लाखों महिलाओं की नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है. क्योंकि ट्रंप के टैरिफ ने ओडिशा के झींगा पालन के भविष्य को खतरे में डाल दिया है. नतीजतन, झींगा कारखानों में काम करने वाली राज्य की 10 लाख महिलाओं की नौकरी पर छंटनी के बादल मंडरा रहे हैं.

ट्रंप की टैरिफ वृद्धि का ओडिशा के समुद्री खाद्य उद्योग पर गहरा असर पड़ेगा. आंकड़ों के अनुसार, इसका असर ओडिशा में मछली पकड़ने के क्षेत्र से जुड़े लगभग 16 लाख लोगों की आजीविका पर पड़ेगा. जिनमें से 80 प्रतिशत महिला कर्मचारी हैं. यानी कि 10 लाख से ज़्यादा महिला कर्मचारियों का भविष्य अब अधर में लटक गया है. इस टैरिफ वृद्धि का असर न केवल निर्यातकों पर पड़ेगा, बल्कि किसानों, मछुआरों और समुद्री खाद्य उद्योग से जुड़े अन्य लोगों पर भी पड़ेगा.

Odisha Prawns farming
ओडिशा में झींगा उत्पादन. (ETV Bharat)

अमेरिका में ओडिशा का झींगा पसंद करते हैं लोगः

ओडिशा के विभिन्न प्रजातियों के झींगों की अमेरिकी बाजार में भारी मांग है. ओडिशा के व्यापारी इनसे प्रति वर्ष 1600 करोड़ रुपये कमाते थे. अब अतिरिक्त शुल्क लगाने के बाद इसकी खरीद कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि इसका नियमित उपयोग करने वाले उपभोक्ता इसे लेने से कतराएंगे.

Odisha Prawns farming
फल्कन कंपनी का पत्र. (ETV Bharat)

फाल्कन मरीन्स सालाना 8000 टन झींगा निर्यात करती है, जिसकी कीमत लगभग 1100 करोड़ रुपये है. इसी तरह, बालासोर मरीन, मैग्नम, बी1 जैसी कंपनियां सालाना 3000 टन झींगा निर्यात करती हैं, जिसकी कीमत 300 करोड़ रुपये है. ओडिशा में कुल 43 झींगा उत्पादन केंद्र हैं. भारतीय बाजार से हर साल 84 अरब डॉलर का माल अमेरिका को निर्यात किया जाता है.

Odisha Prawns farming
फल्कन कंपनी का पत्र. (ETV Bharat)

ओडिशा से हर साल अमेरिका को 12 मिलियन डॉलर मूल्य की विभिन्न वस्तुओं का निर्यात किया जाता है. इनमें से 60,000 मीट्रिक टन झींगा का उत्पादन ओडिशा में होता है. ओडिशा का झींगा अमेरिका के ज़्यादातर राज्यों में लोकप्रिय है. न सिर्फ़ भारतीय, बल्कि अमेरिका के स्थानीय निवासी भी इसे पसंद करते हैं. इसी वजह से फाल्कन द्वारा निर्यात किया जाने वाला झींगा काफ़ी लोकप्रिय है.

झींगा व्यवसाय पर पड़ रहा असरः

ओडिशा से अमेरिका को झींगा की कई किस्में निर्यात की जाती हैं. पहले एक बार में 130 से ज़्यादा कंटेनर अमेरिका जाते थे, अब दाम बढ़ने के कारण 30 कंटेनर ही जा रहे हैं. ओडिशा के जाने-माने उद्योगपति और फाल्कन मरीन्स के अध्यक्ष तारा रंजन पटनायक ने इस पर संदेह जताया है. उनका तर्क है कि आयात शुल्क को लोगों की ज़रूरतों के मद्देनजर और नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, न कि रिश्तों के कारण.

अतिरिक्त करों के कारण झींगा व्यवसाय की हालत ख़राब है. राज्य और केंद्र सरकार, दोनों को तुरंत हस्तक्षेप करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए. अन्यथा, 15 लाख से ज़्यादा किसान और महिला मज़दूर प्रभावित होंगे. इस संबंध में तारा पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है.

Odisha Prawns farming
ओडिशा में झींगा उत्पादन. (ETV Bharat)

