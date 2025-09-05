ETV Bharat / bharat

ट्रंप टैरिफ का भागलपुर सिल्क उद्योग पर असर, डंप पड़ा 70 से 80 करोड़ का माल

ट्रंप टैरिफ की चर्चा के बीच आपको जमीनी हकीकत से रू-ब-रू करवाते हैं. चलिए आपको सिल्क सिटी भागलपुर लिए चलते हैं.

TRUMP TARIFF EFFECT BHAGALPUR SILK
टैरिफ का भागलपुर सिल्क पर असर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 5, 2025 at 5:30 PM IST

9 Min Read

रिपोर्ट: संजीत कुमार

भागलपुर : बिहार के भागलपुर का सिल्क कारोबार संकट में है. 50 फीसदी अमेरिकी टैरिफ के कारण करोड़ों का माल फंस गया है. बड़े निर्यातकों ने ऑर्डर लेने से मना कर दिया है. सिल्क कारोबारी का दावा है कि 70 से 80 करोड़ का तैयार ऑर्डर डंप पर गया है. दूसरी तरफ ट्रंप टैरिफ से बुनकर परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है.

भागलपुर के बुनकर और व्यापारी परेशान : स्थिति यह है कि करोड़ों का माल गोदाम में डंप पड़ा हुआ है. बड़े निर्यातकों ने भी दिए गए ऑर्डर उठाने से मना कर दिया है. जिस वजह से भागलपुर के रेशम उद्योग पर असर पड़ा है. ऐसे में ईटीवी भारत नें ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. भागलपुर के विभिन्न इलाकों के बुनकर, व्यापारी, एक्सोपर्टर्स क्या कहते हैं वो जानने की कोशिश की.

TRUMP TARIFF EFFECT BHAGALPUR SILK
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

ट्रंप टैरिफ से भागलपुर सिल्क उद्योग पर गाज! : नाथनगर के चंपानगर तांती बाजार के बुनकर हेमंत कुमार ने बताया कि यह इलाका बुनकर के लिए ही जाना जाता है. आजादी के बाद से यहां की स्थिति दयनीय होती जा रही है. लोग पलायन कर रहे हैं. 1980 के बाद पलायन बढ़ा. बुनकर अपना काम छोड़कर दूसरा काम कर रहे हैं. ऐसे में अमेरिकी टैरिफ हम बुनकरों को और ज्यादा प्रभावित कर रहा है.

''यहां के बुनकर महाजन के माध्यम से बड़े कारोबारी तक अपना माल भेजते हैं. उस चेन से होकर अमेरिका सहित अन्य देशों में हामारा सामान जाता है. मुख्य रूप से अमेरिका ही बड़ा खरीददार रहा है. हमारे यहां करीब सवा करोड़ रुपये का माल पड़ा हुआ है. भागलपुर के सिल्क कारोबारी द्वारा आर्डर मिला था. अब उन्होंने माल उठाने से मना कर दिया है.'' - हेमंत कुमार, बुनकर

TRUMP TARIFF EFFECT BHAGALPUR SILK
बुनकर (ETV Bharat)

सिल्क उद्योग धड़ाम! बुनकर, व्यापारी परेशान ? : बुनकर आलोक कुमार ने बताया कि भागलपुर का सिल्क कारोबार पहले से ही परेशान था. रूस-यूक्रेन की लड़ाई, इसके बाद बांग्लादेश का सीमा सील किया गया. स्थिति में कुछ सुधार होने वाला था कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया. इससे यहां के बुनकर परेशान है. सिल्क कारोबारी का आर्डर डंप पड़ा हुआ है. जो बड़े ऑर्डर हैं वह लेकर नहीं जा रहे हैं. भारतीय कपड़ों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगने के बाद अमेरिका में बनने वाला कपड़ा ही सस्ता हो गया है. इसलिए वहां के लोग यहां का कपड़ा क्यों खरीदेंगे?

''अब कोई नया आर्डर तो मिल नहीं रहा है. जो भी पूराने सिल्क के चादर और साड़ी हैं, वह गोदाम में डंप पड़े हुए हैं. कुल मिलाकर देखें तो करीब 80 से 90 लाख का सामान अभी गोदाम में है. ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमलोगों का क्या हाल है?'' - आलोक कुमार, बुनकर

TRUMP TARIFF EFFECT BHAGALPUR SILK
आर्थिक संकट से जूझ रहे भागलपुर के बुनकर (ETV Bharat)

सिल्क एक्सपोर्टर संजीव कुमार बताते हैं कि बहुत वर्षों से अमेरिका से कारोबार होता रहा है. जिस वजह से भागलपुर के कपड़े का नाम ही "अमेरिका मेल" रख दिया गया. यहां से शर्ट का कपड़ा, शॉल, साड़ी जाता था, जो टैरिफ लगने के कारण प्रभावित हुआ है. भागलपुर का चंपानगर समुद्र के समान है. यहां किस कारोबारी को कितना आर्डर मिला है, बताना मुश्किल है. मैं अपने बारे में बता सकता हूं कि मेरा करोड़ों का माल फंसा हुआ है.

ट्रंप टैरिफ से डेढ़ गुना हुई कीमत : संजीव कुमार बताते हैं कि, जो कपड़ा हम यहां पर तैयार करते थे, उसपर 7 लाख 20 हजार भारतीय रुपये के अनुसार कोई भी टैक्स नहीं लगता था. जिसकी वजह से एक व्यापारी एक बार में इतने रुपए का कपड़ा भेजता था. किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगने के कारण वहां पर यह कपड़ा काफी सस्ता में मिल जाता था. इसलिए वहां के लोग इस कपड़े की खरीदते थे. लेकिन 50 प्रतिशत टैरिफ लगने के बाद इसकी कीमत डेढ़ गुनी बढ़ गई है.

TRUMP TARIFF EFFECT BHAGALPUR SILK
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

निर्यातक अमित लाल ने बताया कि, भागलपुर सिल्क का 70 से 80 करोड़ का माल फंस गया है. टैरिफ बढ़ने से सिल्क की कीमत बढ़ गई है. जो कपड़ा पहले 1,500 में बिकता था 50 फीसदी टैरिफ की वजह से वह 2,300 से भी अधिक महंगा हो गया है. अमेरिकी खरीदार बढ़ी हुई कीमत पर सामान लेने को तैयार नहीं है, इसलिए ऑर्डर फंस गया हैं.

सिल्क कारोबारी तहसीन शाबाद कहते हैं कि कोरोना ने पहले ही हम लोगों की कमर तोड़कर रख दिया था. जो अमेरिका से कारोबार सालाना 200 करोड़ रुपये का होता था, वो एक चौथाई घटकर 50 करोड़ पर पहुंच गया था. ऐसे में इस 'ट्रंप टैरिफ' ने स्थिति को पूरी तरह से विकराल कर दिया है. ऐसा लग रहा है कि सबकुछ थम सा गया है.

TRUMP TARIFF EFFECT BHAGALPUR SILK
कारखाना मालिक तहसीन शाबाद (ETV Bharat)

नाथनगर में सिल्क कारोबार पर संकट : कारोबारी ने आगे बताया कि लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिससे भागलपुर सिल्क उद्योग प्रभावित हुआ है. रूस यूक्रेन की लड़ाई हो या पाकिस्तान और भारत का संबंध या अफगानिस्तान का मामला. इन सभी घटनाओं से कारोबार पर असर पड़ा है. हालांकि उन्हें ऑर्डर कितने का मिला था यह स्पष्ट नहीं बताया.

''माल हवाई मार्ग से जाता है. ऐसे में किसी भी देश में यदि कोई घटना होती है तो वहां एयर स्पेस को बंद कर दिया जाता है. उसका असर हमारे कारोबार पर पड़ता है. नाथनगर में दर्जनों ऐसे सिल्क कारोबारी हैं, किसी का 5 करोड़, किसी का 7 करोड़, तो किसी का 8 करोड़ का माल फंसा हुआ है.'' - तहसीन शाबाद, सिल्क कारोबारी

बिहार बुनकर कल्याण समिति के पूर्व सदस्य अलीम अंसारी कहते हैं कि झूड़ी सिल्क, तसर कटिया, कटिया-कटिया, मटका सिल्क, घिचा जैसे कपड़े अमेरिका जाते थे. वहां इन कपड़ों का इस्तेमाल रेडीमेड गारमेंट्स और फर्निशिंग आइटम्स में होता है. आगे बताया कि अमेरिका में टैरिफ लगने से वहां का बाजार महंगा हो गया है. इसीलिए डिमांड कम है. पुराने आर्डर रोक दिए गए हैं. अगर आंकड़ों की बात करें तो भागलपुर में करीब 75 से 80 करोड़ रुपये का तैयार माल पड़ा हुआ है. उसे उठाने वाला कोई नहीं है.

TRUMP TARIFF EFFECT BHAGALPUR SILK
ऑर्डर रुकने से सिल्क व्यापारी परेशान (ETV Bharat)

पुरैनी बुनकर समिति के अध्यक्ष अफजल आलम ने बताया कि भागलपुर से मटका सिल्क के बने आइटम अमेरिका में काफी पसंद किए जाते हैं, लेकिन पिछले एक महीने से कोई शिपमेंट नहीं किया गया है. यह सिर्फ बुनकरों के लिए परेशानी नहीं है, बल्कि इसका असर रंगाई, प्रिंटिंग और पैकिंग करने वाले कारीगरों पर भी पड़ा है. स्थिति ऐसी हो गई है कि ये सभी बेरोजगारी की कगार पर पहुंच चुके हैं.

''आज से कुछ साल पहले तक विदेशी व्यापारी खुद यहां आकर कपड़े की खरीदारी किया करते थे. हालांकि हवाई सेवा बंद होने के बाद से यहां व्यापारियों का आना बंद हो गया.'' - अफजल आलम, पुरैनी बुनकर समिति के अध्यक्ष

सिल्क व्यापारी मोहम्मद इबरार अंसारी बताते हैं कि भागलपुर में 50 हजार से अधिक लोग सिल्क कपड़े बनाने के कारोबार से जुड़े हैं. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 12 हजार से अधिक पावर लूम इन बुनकरों के पास हैं. एक लाख से अधिक आबादी सिल्क कारोबार से जुड़ी हुई है.

TRUMP TARIFF EFFECT BHAGALPUR SILK
सिल्क व्यापारी मोहम्मद इबरार अंसारी (ETV Bharat)

अगर भागलपुर जिले की बात करें तो, तांती बाजार, चंपानगर, मकसन, सरदारपुर, कबीरपुर, नरगा, कसबा, हसनाबाद, हल्दीबाड़ी, सजौर, दरियापुर, राधानगर, मोजाहिदपुर, मुस्तफापुर, शाहजंगी, हल्दीबाड़ी, नाथनगर, गढ़ कचहरी, उत्तर टोला, राधानगर, चौकीटोला, पुरैनी, मिरनचक, खंजरपुर ऐसे इलाके हैं जहां सिल्क कारोबार सबसे ज्यादा होता है. यहां के कारोबारी कहने लगे हैं कि हो रहे नुकसान पर केन्द्र सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे. वरना यह कारोबार सिमट जाएगा.

TRUMP TARIFF EFFECT BHAGALPUR SILK
घट रहा भागलपुरी सिल्क का कारोबार (ETV Bharat)

कैसे तैयार होता है कपड़ा ? : भागलपुरी रेशम अपनी बेहतर गुणवत्ता और सुंदरता की वजह से पहचानी जाती है. भागलपुर शहर के नाम पर इसका नामकरण भागलपुरी सिल्क पड़ा है. भागलपुर को हिन्दुस्तान का रेशम नगरी भी कहा जाता है. अपने देश में पाए जाने वाले एन्थेरिया पफिया नामक एक रेशमकीट कोकून का इस्तेमाल इस भागलपुरी रेशम बनाने के लिए होता है. रंग-बिरंगे धागों को तसर कोकून से उत्पादित रेशम से बनाया जाता है. जिसके बाद इन्हीं धागों से सुंदर और डिजाइनदार भागलपुरी रेशम साड़ियां तैयार की जाती है.

क्या है ट्रंप टैरिफ? : आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये ट्रंप टैरिफ क्या है. दरअसल जिस प्रकार से भारत में कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है. उसी तरह अमेरिका अपने देश में टैरिफ लगाकर विदेश से आने वाले सामानों पर टैक्स लगाता है. जिसका असर इन दिनों काफी देखने को मिल रहा है.

अब आगे क्या होगा? : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ ने भागलपुर के सिल्क कारोबारियों को मुश्किल में डाल दिया है. करोड़ों का नुकसान होने की संभावना है, बुनकरों की आजीविका खतरे में है.

जमीनी हकीकत से यह साफ है कि भागलपुर सिल्क के निर्यातक आर्डर नहीं उठा रहे हैं. नए आर्डर मिल नहीं रहे. ऐसे में अब दूसरे निर्यात बाजार की तलाश की जा रही है. फिलहाल ट्रंप टैरिफ में बढ़ोतरी का असर उत्पादन पर भी पड़ रहा है. अगर उत्पादन में कमी आएगी तो रोजगार पर संकट आएगा. ऐसे में सवाल है कि बुनकरों के घरों का चूल्हा कैसे जलेगा?

ये भी पढ़ें :-

बिहार के भागलपुर की अनोखी साड़ी, जिसकी दुनिया है दीवानी

'सिल्क सिटी' पर रूस-यूक्रेन युद्ध का संकट.. आधा हुआ रेशम का एक्सपोर्ट कारोबार

व्यवसायियों की मनमानी से बुनकर परेशान, धागे का दाम बढ़ाने से ऑर्डर हो रहे कैंसिल

For All Latest Updates

TAGGED:

TARIFF EFFECT ON BHAGALPUR SILKट्रंप टैरिफटैरिफ का भागलपुर सिल्क पर असरBIHAR NEWSTRUMP TARIFF EFFECT BHAGALPUR SILK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार विधानसभा चुनाव का रोचक सफर, 1952 से अब तक कितनी बार बदली तारीखें? जानें टाइमलाइन

वोटर अधिकार यात्रा : क्या बिहार में कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान होगी?

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

Explainer: बिहार में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी मायावती, गठबंधन से दूरी क्यों?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.