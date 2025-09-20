ETV Bharat / bharat

ट्रंप का H-1B वीजा 'झटका', विश्लेषकों की राय में क्या हैं खतरे और अवसर?

ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा पर सालाना 1 लाख डॉलर का शुल्क लगाने की घोषणा की है, इस नियम का भारत पर क्या होगा असर?

Trump H1B visa
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025 को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में भाषण देते हुए. (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2025 at 7:20 PM IST

हैदराबादः ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा शुल्क में भारी वृद्धि की घोषणा की है. एक लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 89 लाख रुपए) का वार्षिक शुल्क लगाया गया है. वीजा फीस में यह वृद्धि अमेरिकी कंपनियों द्वारा कुशल विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने के तरीके को बदल देगा. विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र को बड़ा झटका लग सकता है, जो भारत और चीन के कुशल श्रमिकों पर बहुत अधिक निर्भर है.

डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं. जनवरी में पदभार ग्रहण करने के बाद से, आव्रजन पर कार्रवाई शुरू कर दी थी. बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासियों को वापस उनके देश भेजा था. एच-1बी वीजा को नया रूप देने का पीछे भी यही वजह बतायी जा रही है. कहा जा रहा है कि इससे अमेरिकी नागरिकों को फायदा होगा.

अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लूटनिक ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान इन परिवर्तनों का खुलासा किया. शुल्क वृद्धि को एक सोची-समझी रणनीति बताया ताकि प्रशासन निम्न-कुशल प्रशिक्षण पदों को समाप्त कर सके, जबकि उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अवसरों को संरक्षित रखा जा सके.

हॉवर्ड लुटनिक ने कहा, "अगर आप किसी को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं, तो आप हमारे देश के किसी महान विश्वविद्यालय से हाल ही में स्नातक हुए किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित करेंगे. अमेरिकियों को प्रशिक्षित करें. हमारी नौकरियां छीनने के लिए लोगों को लाना बंद करें."

नये कानून का क्या होगा असरः

पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा पर 1,00,000 डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाने के फैसले से अमेरिका में नवाचार प्रभावित होगा. भारतीय आईटी और तकनीकी कंपनियों को इससे फायदा होगा. कांत ने X सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया. "वैश्विक प्रतिभाओं के लिए दरवाजे बंद करके, अमेरिका प्रयोगशालाओं, पेटेंट, नवाचार और स्टार्टअप्स की अगली लहर को बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव की ओर धकेल रहा है."

उन्होंने आगे कहा कि भारत के बेहतरीन डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों के पास भारत के विकास और विकासशील भारत की दिशा में प्रगति में योगदान देने का अवसर है. उन्होंने कहा, "अमेरिका का नुकसान भारत के लिए फायदेमंद होगा." उद्यमी और निवेशक कुणाल बहल ने कहा कि नए H1-B नियमों के कारण, बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली लोग भारत वापस आएंगे.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक वेंचर कैपिटल फर्म मेनलो वेंचर्स के पार्टनर डीडी दास ने एक्स पर कहा, "नए शुल्क जोड़ने से दुनिया की प्रतिभाओं को अमेरिका की ओर आकर्षित करने में बाधा उत्पन्न होती है. अगर अमेरिका सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करना बंद कर देता है, तो इससे नवाचार करने और अर्थव्यवस्था को विकसित करने की उसकी क्षमता में भारी कमी आएगी."

कुछ विश्लेषकों का मानना ​​है कि यह शुल्क कंपनियों को कुछ उच्च-मूल्य वाले काम विदेशों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे चीन के साथ उच्च-दांव वाली एआई की दौड़ में अमेरिका की स्थिति कमजोर हो सकती है. ईमार्केटर के विश्लेषक जेरेमी गोल्डमैन ने कहा, "अल्पावधि में, वाशिंगटन को अप्रत्याशित लाभ हो सकता है. दीर्घावधि में, अमेरिका अपनी नवाचार क्षमता को खोने का जोखिम उठा रहा है."

अमेरिकी कंपनी में उथल-पुथल का दौरः

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिका के H-1B और H-4 वीजा पर काम कर रहे अपने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वे 21 सितंबर, रविवार तक अमेरिका लौटें. कंपनी ने यह जानकारी अपने इंटर्नल मेल के माध्यम से दी है. वहीं जो कर्मचारी पहले से ही अमेरिका में हैं, उन्हें फिलहाल यहीं बने रहने की सलाह दी गई है. इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों को नई अमेरिकी वीजा पॉलिसी लागू होने से पहले अमेरिका में सुरक्षित स्थिति में बनाए रखना है.

अदालत में चुनौती दिए जाने की संभावनाः

गारंट इन के संस्थापक और सीईओ एंड्री बोइको ने कहा, "मुझे लगता है कि कुशल विदेशी पेशेवरों पर निर्भर अमेरिकी कंपनियां-खासकर भारत की कंपनियां, इस फैसले को अदालत में चुनौती देंगी. अमेरिकी व्यापार समुदाय के पास लॉबिंग की काफ़ी शक्ति है, जिसका अर्थ है कि इसका नतीजा सिर्फ़ राष्ट्रपति के फ़ैसले से कहीं ज़्यादा पर निर्भर करता है."

मस्क के पास H-1B:

एच-1बी कार्यक्रम के आलोचकों, जिनमें कई अमेरिकी प्रौद्योगिकी कर्मचारी शामिल हैं, का तर्क है कि यह कंपनियों को वेतन कम करने और उन अमेरिकियों को दरकिनार करने की अनुमति देता है जो ये काम कर सकते हैं. टेस्ला के सीईओ और ट्रंप के पूर्व सहयोगी एलन मस्क सहित समर्थकों का कहना है कि यह उच्च कुशल श्रमिकों को लाता है जो प्रतिभा की कमी को पूरा करने और कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं. मस्क, जो स्वयं दक्षिण अफ्रीका में जन्मे एक प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक हैं, के पास एच-1बी वीजा है.

भारत में सबसे ज़्यादा H-1B वीज़ाः

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल भारत H-1B वीज़ा का सबसे बड़ा लाभार्थी था. कुल स्वीकृत लाभार्थियों में 71% हिस्सेदारी थी. जबकि चीन 11.7% के साथ दूसरे स्थान पर था. 2025 की पहली छमाही में, Amazon.com और उसकी क्लाउड-कंप्यूटिंग इकाई, AWS को 12,000 से ज़्यादा H-1B वीज़ा के लिए मंज़ूरी मिली थी. जबकि Microsoft और Meta Platforms को पांच हजार से ज़्यादा H-1B वीजा मंज़ूर हुए थे.

