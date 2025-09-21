ETV Bharat / bharat

Explainer: टैरिफ, वीजा, चाबहार बंदरगाह... अब क्या होगा ट्रंप का अगला कदम? जानें अमेरिकी एक्शन

नई दिल्ली: अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने के बाद से दोनों देशों की बीच संबंध और कटू हो गए. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ऐसा नहीं झलकता है कि वह भारत के विरुद्ध इतने कड़े फैसले ले सकते हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल में भी भारत के साथ दोस्ती को लेकर बड़ी मीठी बातें की.

ट्रंप ने हाल के अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भारत को करीबी बताया. खुद को पीएम मोदी का नजदीकी कहा. पीएम मोदी के साथ अच्छे संबंध होने की बात कही. हालांकि उनकी करनी, कथनी के ठीक विपरीत है. ट्रंप प्रशासन ने करीब आधा दर्जन ऐसे फैसले लिए जिससे भारत प्रभावित हुआ और संबंध भी बिगड़े.

राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत- रूस अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा (Truth/ social media x)

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पदभार संभालने के बाद MAGA (अमेरिका को फिर से महान बनाओ ) नारे को बुलंद किया. इसके तहत कई ऐसे कदम उठाए जिसका सीधा असर भारत पर पड़ा. समय के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ का मुद्दा उठाया. इससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया. भारत भी इससे अछूता नहीं रहा. इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी उठाया और इसे भारत से जोड़ दिया.

उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि भारत रूस से तेल खरीदता है इसलिए उसे आर्थिक बल मिलता है. उन्होंने भारत पर रूस से तेल नहीं खरीदने के लिए दबाव बनाया. भारत रूस पर तीखा हमला करने के दौरान उनके बोल भी बिगड़े. उन्होंने दोनों के बीच की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी तक कह डाला. इसी क्रम में टैरिफ बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया. 25 फीसदी का टैरिफ रूस के साथ कारोबार करने पर अतिरिक्त जुर्माना के रूप में लगाया. आर्थिक मामलों के जानकारों ने राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले की आलोचना की. अमेरिका में ही कई विशेषज्ञों ने इस फैसले का विरोध किया.

आलोचकों ने कहा कि ये अमेरिका की दोहरी नीति है. उन्होंने कहा कि चीन रूस से सबसे अधिक तेल खरीद करता है लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. इससे भी अधिक ये बात उठ रही है कि जिसने यूक्रेन पर हमला किया उसके खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की.

इस बीच खबर आई कि अमेरिका यूरोपीय संघ से भारत और चीन पर 100 फीसदी प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है. वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा है कि भारत को अमेरिकी व्यापार समझौते के लिए रूसी तेल खरीदना बंद करना होगा. इस बीच, रिपोर्टों से पता चलता है कि ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से यूरोपीय संघ से भारत और चीन पर 100 फीसदी प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है ताकि रूस यूक्रेन संघर्ष को रोक सके.

1. भारत को एच-1बी वीजा का झटका

अमेरिका ने एच 1बी वीजा फीस बढ़ाकर भारत को बड़ा झटका दिया है. ट्रंप प्रशासन ने प्रोफेशनल के अमेरिका जाने में बड़ी बाधा खड़ी कर दी है. एच 1बी वीजा एप्लीकेशन के लिए सलाना फीस एक लाख अमेरिकी डॉलर कर दिया. यह तकरीबन करीब 89 लाख रुपये है. ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से प्रोफेशनल के बीच हाहाकार मचा हुआ है. ये फैसला भारतीय आईटी पेशेवरों को सबसे अधिक प्रभावित करेगा.