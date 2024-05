ETV Bharat / bharat

हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर दो पूर्व सीएम आमने-सामने, कोश्यारी की मुख्यमंत्री को चिट्ठी पर त्रिवेंद्र ने दी नसीहत - Uttarakhand High Court shifting

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 22, 2024, 10:02 AM IST | Updated : May 22, 2024, 10:29 AM IST

नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्टिंग ( Photo- ETV Bharat )

Last Updated : May 22, 2024, 10:29 AM IST