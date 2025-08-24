अगरतला: केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की उम्मीद है. इस बीच सरकारी शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म त्रिपुरा TET शिक्षक कल्याण संघ (TTTWA) ने राज्य कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को तत्काल लागू करने की मांग की है.

शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए TTTWA के सचिव अजय पॉल ने कहा, "लगभग 1.40 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के लाभों से वंचित हैं, क्योंकि त्रिपुरा में किसी भी सरकार ने इसकी सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया है."

केवल 33 प्रतिशत महंगाई भत्ता

उन्होंने याद दिलाया कि 1988 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधीर रंजन मजूमदार ने ही राज्य कर्मचारियों के लिए चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की थीं. पॉल ने इस बात पर भी जोर दिया कि वर्तमान में राज्य सरकार के कर्मचारियों को केवल 33 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) मिलता है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 55 प्रतिशत मिलता है.

उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर लगभग सभी राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को 55 प्रतिशत डीए प्रदान कर रही हैं.

'महंगाई भत्ता जारी करे सरकार'

पॉल ने चेतावनी दी, "हम मुख्यमंत्री माणिक साहा से सरकारी कर्मचारियों के साथ न्याय करने के लिए 31 अक्टूबर तक लंबित 22 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने का आग्रह करते हैं. अगर अगले दो महीनों के भीतर लंबित महंगाई भत्ता जारी नहीं किया गया, तो सरकार केंद्र के समक्ष अपने प्रतिबद्ध व्यय को प्रदर्शित नहीं कर पाएगी, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को और अधिक वंचित होना पड़ेगा."

पॉल ने TET शिक्षकों के पांच वर्षों के लिए अनिवार्य निश्चित वेतन वाली नियुक्तियों को समाप्त करने की भी मांग की. उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य में 2017 से TET टीचर्स को पांच साल के लिए निश्चित वेतन के आधार पर नियुक्त किया जा रहा है, जो देश में कहीं और लागू नहीं है. हमने इस नीति को वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है."

प्रधानाध्यापकों नियुक्ति करना का आग्रह

इसके अतिरिक्त पॉल ने मुख्यमंत्री से प्रधानाध्यापकों की तत्काल नियुक्ति शुरू करने का आग्रह किया, क्योंकि वर्तमान में कई सरकारी स्कूल बिना प्रधानाध्यापकों के चल रहे हैं. उन्होंने कहा, "पिछली बार त्रिपुरा लोक सेवा आयोग (TPSC) के जरिए प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति लगभग 13 साल पहले हुई थी. फिलहाल, कई स्कूल बिना प्रधानाध्यापकों के चल रहे हैं.हमने मुख्यमंत्री से जल्द से जल्द प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति करने का आग्रह किया है."

