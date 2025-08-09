नई दिल्ली: रक्षाबंधन त्यौहार के दिन दिल्ली के करावल नगर इलाके से एक दुखद और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसने इलाके में मातम का माहौल बना दिया है. जहां प्रदीप नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उनकी पाँच और सात साल की दो बेटियों की निर्मम हत्या कर दी है. घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है. करावल नगर पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

विस्तृत जानकारी के लिए प्रतीक्षा करें ....