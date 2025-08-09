Essay Contest 2025

रक्षाबंधन के दिन दिल्ली के करावल नगर में पति ने पत्नी और दो बच्चों की हत्या, इलाके में सनसनी - TRIPAL MURDER OF RAKSHA BANDHAN DAY

दिल्ली के करावल इलाके में पिता ने पत्नी सहित दो बेटियों की हत्या. पुलिस जांच में जुटी.

प्रतिकात्मक चित्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2025 at 10:55 AM IST

नई दिल्ली: रक्षाबंधन त्यौहार के दिन दिल्ली के करावल नगर इलाके से एक दुखद और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसने इलाके में मातम का माहौल बना दिया है. जहां प्रदीप नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उनकी पाँच और सात साल की दो बेटियों की निर्मम हत्या कर दी है. घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है. करावल नगर पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

