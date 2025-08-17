नासिक: नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब निजी सुरक्षा गार्डों ने कथित रूप से कुछ श्रद्धालुओं की पिटाई कर दी. लगातार तीन दिनों की छुट्टियों के चलते भगवान शिव के दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग मंदिर पहुंचे थे. भीड़ बढ़ने से स्थिति संभालना मुश्किल हो रहा था. कुछ समय के लिए उत्तरी द्वार से दर्शन की अनुमति दी गई, जिसे बाद में बंद करने पर श्रद्धालुओं का गुस्सा भड़क उठा.

बताया जाता है कि इस भगदड़ में आठ से 10 श्रद्धालु घायल हो गए. श्रद्धालुओं को धक्का दिए जाने का कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया. ईटीवी भारत इस वीडियो के सही होने की पुष्टि नहीं करता है. त्र्यंबकेश्वर थाने के वरिष्ठ निरीक्षक महेश कुलकर्णी ने घटना की जानकारी होने की बात कही. उन्होंने, बताया कि इस संबंध में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है.

"सुरक्षा गार्डों द्वारा श्रद्धालुओं की पिटाई के बाद तनाव पैदा हो गया. देर रात तक इस मामले में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली. श्रद्धालुओं की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि, इस संबंध में कोई लिखित शिकायत न होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई."- महेश कुलकर्णी, त्र्यंबकेश्वर थाने के वरिष्ठ निरीक्षक

त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है. श्रावण मास के प्रारंभ होते ही प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए त्र्यंबकेश्वर में प्रवेश कर रहे हैं. त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर मंदिर के ट्रस्टियों ने दान दर्शन बंद कर मुख दर्शन शुरू कर दिया. उत्तरी द्वार से प्रवेश और पश्चिमी द्वार से निकास की व्यवस्था की गई थी.

अचानक की गई इस व्यवस्था के कारण श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई. इससे वहां बड़ी कतार लग गई. उत्तरी द्वार बंद कर दिया गया. इस दरवाजे के सामने खड़े भक्तगण नाराज हो गए. उनमें से कुछ ने बंद उत्तरी दरवाजे पर पानी की बोतलें फेंकीं और उसे ज़ोर से पीटा. अंदर मौजूद सुरक्षा गार्ड और मैनेजर गुस्से में बाहर आए. श्रद्धालुओं ने प्रबंधक समीर वैद्य को धक्का दे दिया. इसके बाद गुस्साए सुरक्षा गार्डों ने श्रद्धालुओं को लाठियों से पीटा.

इसे भी पढ़ेंः