ETV Bharat / bharat

बिहार के पूर्णिया की वो रात.. जब खुशी से रो पड़ा था पूरा देश - INDEPENDENCE DAY 2025

बिहार में एक ऐसा शहर है, जहां 15 अगस्त की सुबह नहीं, बल्कि 14 अगस्त की आधी रात को तिरंगा फहराया जाता है. जानें कारण

JHANDA CHOWK IN PURNEA
14 अगस्त की आधी रात को फ्लैग होस्टिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2025 at 4:44 PM IST

3 Min Read

पूर्णिया: देश की आजादी से जुड़ी कई कहानियां बहुत ही रोचक हैं. उन्हीं में से एक कहानी बिहार के पूर्णिया की भी है, जहां 15 अगस्त की सुबह का इंतजार झंडोत्तोलन के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि 14 अगस्त की रात को ही तिरंगा फहरा दिया जाता है. पूरा देश 14 अगस्त की आधी रात को पूर्णिया में हुए फ्लैग होस्टिंग से भावुक हो गया और अपने आंसुओं को रोक नहीं सका. 15 अगस्त को पूरे देश ने अपनी आजादी का जश्न मनाया.

14 अगस्त की आधी रात को फ्लैग होस्टिंग: इस साल भारत 15 अगस्त को अपना 79वां आजादी का जश्न मनाने जा रहा है. पूरे देश में सुबह तिरंगा फहराया जाएगा, लेकिन बिहार के पूर्णिया में अलग परंपरा है. यहां 15 की बजाय 14 अगस्त की आधी रात को ही तिरंगा फहराया जाता है. बाघा बॉर्डर की तरह, पूर्णिया के सहायक थाना क्षेत्र स्थित भट्ठा बाजार झंडा चौक पर आधी रात को तिरंगा फहराया जाता है.

14 अगस्त की आधी रात को फ्लैग होस्टिंग (ETV Bharat)

क्या है 14 अगस्त का इतिहास: अगस्त महीना आते ही पूर्णया को 14 अगस्त का इंतजार रहता है. काफी धूमधाम से यहां पर तिरंगा फहराया जाता है. बताया जाता है कि 14 अगस्त को लार्ड माउंट बेटेन के साथ बैठक हो रही थी. 12:01 बजे पर उन्होंने भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य घोषित कर दिया.

इस समय झंडा चौक पर अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे रामेश्वर प्रसाद सिंह रेडियो सुन रहे थे. जैसे ही उन्होंने माउंट बेटेन की आवाज सुनी, जिसमें वह कह रहे थे कि भारत अब आजाद हो गया है, वैसे ही उन्होंने खुशी से झूमते हुए झंडा चौक पर तिरंगा फहरा दिया. इस दौरान सभी साथियों ने एक-दूसरे के बीच मिठाइयां बांटी और गले मिलकर एक-दूसरे के आजादी की बधाई दी.

अभी भी निभाई जाती है परंपरा: उसी दिन से यह परंपरा पूर्णिया में शुरू हो गई. आज इस परंपरा को उनके पोते निभा रहे हैं और उनका साथ पूर्णियावासी देते हैं. कभी-कभी तेज बारिश भी होती है, मगर शहर वासी प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ-साथ पुलिसकर्मी एवं राजनीतिक लोग इकट्ठा होते हैं.

JHANDA CHOWK IN PURNEA
14 अगस्त की आधी रात को फ्लैग होस्टिंग (ETV Bharat)

लंबे समय से लोग उठा रहे मांग: यहां के लोग सरकार से बराबर इस जगह को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग कर रहे हैं. इस बात को पूर्णिया के सांसद विधायक ने भी सदन उठाया, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिल पाया है.

"1947 में भारत आजादी के लिए मचल रहा था. 12:01 बजे माउंट बेटेन ने भारत की आजादी की घोषणा की. उसके बाद रामेश्वर प्रसाद सिंह ने यहां रात को ही तिरंगा फहरा दिया. तब से यह परंपरा चली आ रही है."- विपुल कुमार सिंह, समाजसेवी

ये भी पढ़ें

कल पूरे देश में शान से लहराएगा बिहार का तिरंगा!, 50 सालों से चली आ रही परंपरा

बिहार के 4 IPS समेत 15 पुलिस को राष्ट्रपति पुरस्कार, देखें पूरी लिस्ट

गोरे अफसरों को पीटा, जेल गए पर हिम्मत नहीं हारी, रामचंद्र सिंह की जुबानी आजादी की असली कहानी

पूर्णिया: देश की आजादी से जुड़ी कई कहानियां बहुत ही रोचक हैं. उन्हीं में से एक कहानी बिहार के पूर्णिया की भी है, जहां 15 अगस्त की सुबह का इंतजार झंडोत्तोलन के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि 14 अगस्त की रात को ही तिरंगा फहरा दिया जाता है. पूरा देश 14 अगस्त की आधी रात को पूर्णिया में हुए फ्लैग होस्टिंग से भावुक हो गया और अपने आंसुओं को रोक नहीं सका. 15 अगस्त को पूरे देश ने अपनी आजादी का जश्न मनाया.

14 अगस्त की आधी रात को फ्लैग होस्टिंग: इस साल भारत 15 अगस्त को अपना 79वां आजादी का जश्न मनाने जा रहा है. पूरे देश में सुबह तिरंगा फहराया जाएगा, लेकिन बिहार के पूर्णिया में अलग परंपरा है. यहां 15 की बजाय 14 अगस्त की आधी रात को ही तिरंगा फहराया जाता है. बाघा बॉर्डर की तरह, पूर्णिया के सहायक थाना क्षेत्र स्थित भट्ठा बाजार झंडा चौक पर आधी रात को तिरंगा फहराया जाता है.

14 अगस्त की आधी रात को फ्लैग होस्टिंग (ETV Bharat)

क्या है 14 अगस्त का इतिहास: अगस्त महीना आते ही पूर्णया को 14 अगस्त का इंतजार रहता है. काफी धूमधाम से यहां पर तिरंगा फहराया जाता है. बताया जाता है कि 14 अगस्त को लार्ड माउंट बेटेन के साथ बैठक हो रही थी. 12:01 बजे पर उन्होंने भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य घोषित कर दिया.

इस समय झंडा चौक पर अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे रामेश्वर प्रसाद सिंह रेडियो सुन रहे थे. जैसे ही उन्होंने माउंट बेटेन की आवाज सुनी, जिसमें वह कह रहे थे कि भारत अब आजाद हो गया है, वैसे ही उन्होंने खुशी से झूमते हुए झंडा चौक पर तिरंगा फहरा दिया. इस दौरान सभी साथियों ने एक-दूसरे के बीच मिठाइयां बांटी और गले मिलकर एक-दूसरे के आजादी की बधाई दी.

अभी भी निभाई जाती है परंपरा: उसी दिन से यह परंपरा पूर्णिया में शुरू हो गई. आज इस परंपरा को उनके पोते निभा रहे हैं और उनका साथ पूर्णियावासी देते हैं. कभी-कभी तेज बारिश भी होती है, मगर शहर वासी प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ-साथ पुलिसकर्मी एवं राजनीतिक लोग इकट्ठा होते हैं.

JHANDA CHOWK IN PURNEA
14 अगस्त की आधी रात को फ्लैग होस्टिंग (ETV Bharat)

लंबे समय से लोग उठा रहे मांग: यहां के लोग सरकार से बराबर इस जगह को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग कर रहे हैं. इस बात को पूर्णिया के सांसद विधायक ने भी सदन उठाया, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिल पाया है.

"1947 में भारत आजादी के लिए मचल रहा था. 12:01 बजे माउंट बेटेन ने भारत की आजादी की घोषणा की. उसके बाद रामेश्वर प्रसाद सिंह ने यहां रात को ही तिरंगा फहरा दिया. तब से यह परंपरा चली आ रही है."- विपुल कुमार सिंह, समाजसेवी

ये भी पढ़ें

कल पूरे देश में शान से लहराएगा बिहार का तिरंगा!, 50 सालों से चली आ रही परंपरा

बिहार के 4 IPS समेत 15 पुलिस को राष्ट्रपति पुरस्कार, देखें पूरी लिस्ट

गोरे अफसरों को पीटा, जेल गए पर हिम्मत नहीं हारी, रामचंद्र सिंह की जुबानी आजादी की असली कहानी

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN INDEPENDENCE HISTORYAUGUST 15 CELEBRATIONS 2025JHANDA CHOWK IN PURNEA14 अगस्त को फ्लैग होस्टिंगINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: यूं ही नहीं है आवारा कुत्तों का मामला गंभीर! इनसे प्यार करें या अपनी सुरक्षा, आंकड़ों और केस से समझिए

रवि घई कौन हैं? जिनकी पोती बनेगी सचिन की बहू, जानें उनकी कुल नेटवर्थ

LS चुनाव 2024 का रिजल्ट.. 2025 के बिहार चुनाव में SIR का ड्राफ्ट लिस्ट.. अंदर की कहानी समझिए- हंगामा है क्यों बरपा..?

एक पते पर 269 मतदाता, SIR में हिंदू-मुस्लिम-क्रिश्चियन को एक घर में दिखाया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.