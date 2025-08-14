पूर्णिया: देश की आजादी से जुड़ी कई कहानियां बहुत ही रोचक हैं. उन्हीं में से एक कहानी बिहार के पूर्णिया की भी है, जहां 15 अगस्त की सुबह का इंतजार झंडोत्तोलन के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि 14 अगस्त की रात को ही तिरंगा फहरा दिया जाता है. पूरा देश 14 अगस्त की आधी रात को पूर्णिया में हुए फ्लैग होस्टिंग से भावुक हो गया और अपने आंसुओं को रोक नहीं सका. 15 अगस्त को पूरे देश ने अपनी आजादी का जश्न मनाया.

14 अगस्त की आधी रात को फ्लैग होस्टिंग: इस साल भारत 15 अगस्त को अपना 79वां आजादी का जश्न मनाने जा रहा है. पूरे देश में सुबह तिरंगा फहराया जाएगा, लेकिन बिहार के पूर्णिया में अलग परंपरा है. यहां 15 की बजाय 14 अगस्त की आधी रात को ही तिरंगा फहराया जाता है. बाघा बॉर्डर की तरह, पूर्णिया के सहायक थाना क्षेत्र स्थित भट्ठा बाजार झंडा चौक पर आधी रात को तिरंगा फहराया जाता है.

14 अगस्त की आधी रात को फ्लैग होस्टिंग (ETV Bharat)

क्या है 14 अगस्त का इतिहास: अगस्त महीना आते ही पूर्णया को 14 अगस्त का इंतजार रहता है. काफी धूमधाम से यहां पर तिरंगा फहराया जाता है. बताया जाता है कि 14 अगस्त को लार्ड माउंट बेटेन के साथ बैठक हो रही थी. 12:01 बजे पर उन्होंने भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य घोषित कर दिया.

इस समय झंडा चौक पर अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे रामेश्वर प्रसाद सिंह रेडियो सुन रहे थे. जैसे ही उन्होंने माउंट बेटेन की आवाज सुनी, जिसमें वह कह रहे थे कि भारत अब आजाद हो गया है, वैसे ही उन्होंने खुशी से झूमते हुए झंडा चौक पर तिरंगा फहरा दिया. इस दौरान सभी साथियों ने एक-दूसरे के बीच मिठाइयां बांटी और गले मिलकर एक-दूसरे के आजादी की बधाई दी.

अभी भी निभाई जाती है परंपरा: उसी दिन से यह परंपरा पूर्णिया में शुरू हो गई. आज इस परंपरा को उनके पोते निभा रहे हैं और उनका साथ पूर्णियावासी देते हैं. कभी-कभी तेज बारिश भी होती है, मगर शहर वासी प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ-साथ पुलिसकर्मी एवं राजनीतिक लोग इकट्ठा होते हैं.

14 अगस्त की आधी रात को फ्लैग होस्टिंग (ETV Bharat)

लंबे समय से लोग उठा रहे मांग: यहां के लोग सरकार से बराबर इस जगह को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग कर रहे हैं. इस बात को पूर्णिया के सांसद विधायक ने भी सदन उठाया, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिल पाया है.

"1947 में भारत आजादी के लिए मचल रहा था. 12:01 बजे माउंट बेटेन ने भारत की आजादी की घोषणा की. उसके बाद रामेश्वर प्रसाद सिंह ने यहां रात को ही तिरंगा फहरा दिया. तब से यह परंपरा चली आ रही है."- विपुल कुमार सिंह, समाजसेवी

