साहिबगंज: आज पूरा भारत 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है. देश की आन और तिरंगे की शान के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उन्हें आज याद कर नमन किया जा रहा है. उसी विरासत को आगे ले जाने के लिए आज दिन देशभर के सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में इस आजादी का जश्न मनाया जा रहा है.

लेकिन स्वतंत्रता दिवस के अनोखे जश्न की सुखद तस्वीर झारखंड के साहिबगंज से आई है. इन तस्वीरों ने रग-रग में जोश पैदा कर दिया, जो मानो हमसे कह रहा हो कि देश की आन और तिरंगे की शान सबसे पहले और हमेशा ऊंचा रहना चाहिए. इसके बाद बाकी बातें तो होती रहेंगी और समस्याएं तो आती रहेंगी लेकिन तिरंगे की शान कम न होने पाए. सदर प्रखंड के किसन प्रसाद पंचायत के मध्य विद्यालय के शिक्षक और बच्चों ने ऐसा अनोखा जश्न मनाया और समाज को एक संदेश देने का काम किया.

स्वतंत्रता दिवस के अनोखे जश्न की सुखद तस्वीर! (ETV Bharat)

साहिबगंज में बाढ़ के कारण जिला का दियारा क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है. स्कूलों में पानी भरने से सुरक्षा को देखते हुए विभागीय आदेश पर बंद कर दिया गया है. लेकिन आजादी का जश्न दियारा क्षेत्र के कई बाढ़ प्रभावित स्कूलों में मनाते हुए देखा गया. सदर प्रखंड के किसन प्रसाद पंचायत के मध्य विद्यालय बाढ़ की चपेट में है. इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन, शिक्षक और बच्चों ने मिलकर झंडा फहराया.

बाढ़ के बीच जश्न-ए-आजादी

स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक राजीव कुमार, विद्यालय प्रबंधन समिति के पूर्व अध्यक्ष शंकर यादव, उपाध्यक्ष रविन्द्र मंडल, अनिरूद्ध पासवान, सकलदीप मंडल सहित अन्य ने बाढ़ में डूबे स्कूल में ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की ठानी. स्कूल के शिक्षकों और बड़े बच्चों ने स्कूल परिसर में भरे पानी में कमर तक डूबकर झंडोत्तोलन की सारी प्रक्रियाएं पूरी की और तिरंगे को शान से फहराया. इतना ही नहीं तिरंगा फहराने के बाद पानी में ही खड़े रहकर राष्ट्रगान गाया, वंदे मातरम और जय हिंद के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए.

स्कूल के छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए बच्चों को पानी में उतरने नहीं दिया गया. इन बच्चों को स्कूल कैंपस के बाहर एक सूखे स्थान पर खड़ा कर दिया. झंडा फहराने के बाद शिक्षकों ने उन सभी बच्चों का मुंह मीठा कराया. शिक्षक राजीव ने बताया कि भारतीय होकर आजादी का जश्न ना मनाएं यह हो नहीं सकता है. पानी में घुसकर झंडा फहराना थोड़ा कठिन था लेकिन हिम्मत, जुनून व इस पर्व की खुशी के आगे सारे कष्ट फीके पड़ गये. स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों का जज्बा देखकर ग्रामीणों ने भी खुशी का माहौल है.

किसन प्रसाद पंचायत के मध्य विद्यालय के अलावा सदर प्रखंड के पंचायत हर प्रसाद में यूपीएस खोखला सिंह टोला रामपुर में प्रभारी शिक्षक शंभू सिंह ने नाव से स्कूल में प्रवेश किया और पहले से बना झंडा फहराने के स्थान पर बांस रखकर झंडा फहराया और सलामी दी. स्कूल के बच्चों को भी नाव पर लेकर गए. बच्चों ने राष्ट्रीय गीत गाया. वहीं प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामनाथ टोला में भी शिक्षक चंदन सिंह, उपेन्द्र सिंह ने शान से तिरंगा झंडा फहराया. यहां सभी स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस जाने से पढ़ाई बाधित हो चुकी है. लेकिन शिक्षकों, स्कूल के छात्रों व ग्रामीणों ने अपना कर्तव्य व अपनी देश भक्ति को बखूबी परिचय दिया.

साहिबगंज में बाढ़ की स्थिति

जिला पूरी तरह से बाढ़ के चपेट में है. करीब 50 हजार से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं. राहत सामग्री व पशुओं का चारा का वितरण किया जा रहा है. समाजसेवी भी इस कार्य में जुटे हुए हैं. इधर गंगा नदी का जलस्तर धीरे-धीरे घट रहा है लेकिन अभी-भी गंगा खतरे के निशान 27.25 मीटर से एक मीटर 33 सेमी उपर से बह रही है. शुक्रवार की सुबह 28.58 मीटर मापा गया है. बक्सर से लेकर साहिबगंज तक गंगा धीरे धीरे घट रही है लेकिन बाढ़ का खतरा अभी-भी बरकरार है.

इसे भी पढे़ं- राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मोरहाबादी मैदान में फहराया तिरंगा, कहा- महिला सशक्तिकरण पर सरकार का है जोर

इसे भी पढ़ें- झारखंड विधानसभा परिसर में स्पीकर रबींद्र नाथ महतो ने किया झंडोत्तोलन, कहा- राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र जरूरी

इसे भी पढे़ं- पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने किया ध्वजारोहण, कहा- हर मोर्चे पर बेहतर काम कर रही है झारखंड पुलिस