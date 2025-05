ETV Bharat / bharat

शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन ने भावुक होकर साझा की बचपन की यादें, 'बार-बार देखता था LOC कारगिल फिल्म, कहता था तिरंगे में लिपट कर आऊंगा' - TRIBUTE MEETING OF VINAY NARWAL

शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन ने भावुक होकर साझा की बचपन की यादें ( Etv Bharat )

Published : May 4, 2025 at 7:08 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 7:14 PM IST

करनाल: पहलगांव आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की याद में रविवार को करनाल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. मौके पर मौजूद लोगों ने नम आंखों से विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान विनय की बहन दृष्टि ने उनकी बचपन की यादों को ताजा किया. दृष्टि भावुक होकर बोली "डियर भैया, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस भाई ने मेरे जन्म लेते ही मुझे गोद में खेलाया, उसे मैं उनकी अंतिम यात्रा में कंधा दूंगी." भावुक हुई विनय की बहन: दृष्टि ने कहा "जिस भाई ने मुझे पटाखों के शोर से बचाए रखा, उसी भाई की शहादत की अंतिम सलामी की गूंज आजतक गूंज रही है. जिस भाई ने मुझे आग के करीब कभी आने नहीं दिया, उसी भाई को मैंने अपने हाथों से अग्नि दी. जो भाई मुझे रोता हुआ नहीं देख सकता था, मुझे रोता देख खुद रोने लगता था. आज वह मेरे आंसू पोछने के लिए नहीं है. सच बोलूं तो अभी तक यकीन भी नहीं हुआ है, जो हमारे साथ हुआ है. कैसे हुआ, क्यों हुआ. शायद परत्मा की ही मर्जी थी." साझा की बचपन की यादें: "जब तक मैं रहूंगी, विनय रहेगा. जबतक आप सब रहेंगे विनय रहेगा. वह अमर रहेगा. वह हम सबों के अंदर रहेगा. पूरा देश जिसे उसकी वर्दी और शहादत से जानता है, उसे हम सब दिल से जानते हैं. जितना बड़ा उसका कद था, उससे लाख गुना बड़ा उसका दिल था. एक खिलखिलता सा बचपना था. एक प्यारी सी मुस्कान थी और हमेशा कुछ बड़ा करने का जुनून था उसके अंदर. मम्मी की जान, पापा का दुलारा, दादा-दादी के जीने की वजह. हमारा सबकुछ. ऐसा लगता है मेरे शरीर के अंदर से मेरा एक अंग ही अलग कर दिया हो." 'नियति ने हमें सरप्राइज कर दिया': दृष्टि ने कहा कि मुझे अभी एक बात याद आ रही है कि चूरमा उसका फेवरेट डिश होता था. जब हम छोटे थे तो मां अपने हाथों से चूरमा बनाकर खिलाती थी. जब हम बड़े हुए तो भाई हमें चूरमा बनाकर खिलाता था. मैं हमेशा उन्हें कहती थी, भाई जब तुम्हारे बच्चे होंगे मैं उन्हें चूरमा बनाकर खिलाउंगी. जब वह कोची से छुट्टियों पर आता था तो दादा-दादी को कभी नहीं बताता था. रात को वे उनके बीच में सो जाते और सुबह जब उनकी आंखें खुलती तो वे उन्हें बीच में पाते. उसे सरप्राइज करने का बहुत शौक था. लगता है नियति ने हमें सरप्राइज कर दिया. 'मैं भी इसी तरह तिरंगे में लिपटा हुआ आउंगा': पिछले कुछ महीने से हम विनय और मानसी की शादी की तैयारी में इतने खुश थे कि उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था. उसके बाद एक पल में 22 अप्रैल को हमारी जिंदगी पलट गई. जब हम छोटे थे वह बहुत बार LOC Kargil फिल्म देखता था. यह उनकी फेवरेट मूवी थी. इस दौरान वह कहता था कि दृष्टि देखना एक दिन मैं भी इसी तरह तिरंगे में लिपटा हुआ आउंगा और मैं उसे बहुत डांटती थी.

विनय नरवाल की शहादत को सलामः श्रद्धांजलि सभा में परिवार के सदस्यगण, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी, नेवी के अधिकारी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियम में श्रद्धांजलि सभा में परिवार के लोगों को शहर के हरियाणा के अलग-अलग हिस्सों से आये लोगों ने सांत्वना दी और विनय नरवाल की शहादत को सलाम करते हुए पुष्प उनकी तस्वीर पर अर्पित किए. हर किसी की आंख नम थी. विनय को श्रद्धांजलि देते हुए और परिवार वालों के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे जो भी विनय को नहीं भी जानता था उसकी भी आंख में आज आंसू थे. पलगांव में आतंकी हमले में मारे गये थे विनयः विनय नरवाल मूल रूप से करनाल के भुसली गांव के रहने वाले थे. 15 साल से उनका परिवार सेक्टर-7 में रह रहा है. विनय का परिवार आर्मी से जुड़ा हुआ है. 28 मार्च को विनय शादी के लिए छुट्‌टी लेकर घर आए. 16 अप्रैल को शादी हुई. इसके बाद 21 अप्रैल को घूमने के लिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम चले गए. 22 अप्रैल को वे पत्नी संग घूमने निकले तो आतंकी हमला हो गया. पहलगांव में पत्नी हिमांशी के सामने ही उनकी हत्या कर दी गई. 1 मई को विनय का बर्थडे था. जन्मदिन के दिन परिवार ने रक्तदान कैंप लगाकर विनय को श्रद्धांजलि दी. वहीं कुछ दिन पहले सीएम सैनी ने परिवार को 50 लाख की मदद और एक सदस्य को नौकरी की घोषणा की थी. 'विनय के परिवार का दुख हमारा दुख है': विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि विनय हमारा बेटा था. जो भी हुआ है भूल पाना आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि विनय नरवाल एक बहादुर बेटा था. आज हरियाणा के अलग-अलग इलाके से आये हजारों की संख्या में लोगों ने सांत्वना दी है. आज परिवार के साथ सरकार खड़ी है. इस दुख की घड़ी में हम हमेशा परिवार के साथ हैं. उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच कर भी आत्मा परेशान हो जाती है. उन्होंने कहा परिवार का दुख यह हमारा दुख है. हम परिवार के साथ हैं और उसे श्रद्धांजलि देते हैं. विनय हमेशा हमारे दिलों में रहेगा. जो भी घोषणा की गई है सरकार उसे पर कार्य कर रही है. जहां तक किसी जगह का नाम करण की बात है, इस विषय पर विचार चल रहा है. सभी लोगों की भावना का ख्याल रखा जाएगा. भगवान परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति देः वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने कहा कि मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वे विनय को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को दुखः सहन करने की शक्ति दें. उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है. निहत्थे लोगों को मारा गया. यह षड्यंत्र रचा गया. इस घटना को अंजाम दिया गया. आज देश के हर व्यक्ति की आंख में आंसू हैं. भगवान परिवार को इस दुख से निकलने की शक्ति दे. ये भी पढ़ें- विनय और हिमांशी नरवाल के वायरल वीडियो की सच्चाई आई सामने, जानें क्या है पूरा मामला - VINAY NARWAL VIRAL VIDEO

Last Updated : May 4, 2025 at 7:14 PM IST