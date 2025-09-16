ETV Bharat / bharat

लकड़ी से बदल रही आदिवासी महिलाओं की ज़िंदगी, नीलगिरि की मूर्तियां पहुंचीं लंदन और न्यूयॉर्क तक

कोडामूला की आदिवासी महिलाएं लांताना की लकड़ी से हाथी की मूर्तियाँ बनाकर रोजगार पा रही हैं, जिससे जीवन स्तर और सुरक्षा में सुधार हुआ.

लांताना की लकड़ियों से बनाई गई मूर्तियाँ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2025 at 9:23 PM IST

नीलगिरि: तमिलनाडु के नीलगिरि जिले के कोडामूला गांव की आदिवासी महिलाओं ने लांताना नामक वन्य झाड़ी को अपनी आजीविका का साधन बनाकर एक मिसाल कायम की है. जहां पहले ये महिलाएं जानवरों के डर के साए में जंगलों से लकड़ी लाया करती थीं, वहीं अब वे अपने घरों में बैठकर हाथियों और अन्य जानवरों की सुंदर मूर्तियाँ बना रही हैं — और ये मूर्तियाँ आज विदेशों तक प्रसिद्ध हो चुकी हैं.

NGO की पहल से खुला रोज़गार का नया रास्ता
कोडामूला गांव में यह बदलाव संभव हो पाया है NGO The Real Elephant Collective की पहल से, जिसने स्थानीय महिलाओं को लांताना की लकड़ियों से हस्तशिल्प और मूर्तियाँ बनाना सिखाया. NGO की सदस्य रंजनी ने बताया कि, “10 साल पहले हमने केवल 5 मूर्तियाँ बनाकर इंग्लैंड भेजीं थीं. जब उनकी सराहना हुई, तो हमने इस कला को बड़े स्तर पर फैलाने का निर्णय लिया.”

आज इस कार्य में पत्ताकुरुम्बा, कट्टुनायक, बनिया, सोलिगा जैसी 5 जनजातियों की लगभग 300 महिलाएं जुड़ी हुई हैं.

लांताना से मूर्तियाँ बनाकर, आदिवासी महिलाएं बना रही हैं अपने सपनों का संसार।
लांताना से मूर्तियाँ बनाकर, आदिवासी महिलाएं बना रही हैं अपने सपनों का संसार। (ETV Bharat)

जंगल से घर तक: एक सुरक्षित बदलाव
पहले इन महिलाओं को चाय बगानों और जंगलों में मजदूरी करनी पड़ती थी, जहां जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता था. लेकिन अब वे अपने घरों में ही काम कर रही हैं और साथ में अपने बच्चों की देखभाल भी कर पा रही हैं. एक महिला ने बताया, “पहले लकड़ी लेने जंगल जाना पड़ता था. हाथियों और सांपों का डर रहता था. अब हम घर पर रहकर मूर्तियाँ बना रहे हैं और हमारे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं.”

क्या है लांताना, और क्यों बना समस्या?
लांताना एक आक्रामक वनस्पति है जो जंगल के अन्य पौधों को बढ़ने नहीं देती. यही कारण है कि यह हाथियों के भोजन में बाधा बनती है और उन्हें जंगल छोड़ने के लिए मजबूर करती है. NGO ने लांताना को हटाने के साथ-साथ उसका उपयोग कर रोजगार सृजन का रास्ता खोजा.

लांताना से बना रोजगार, हाथी की मूर्तियों में बसी आदिवासी महिलाओं की खुशहाली
लांताना से बना रोजगार, हाथी की मूर्तियों में बसी आदिवासी महिलाओं की खुशहाली (ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हैं मूर्तियां
लांताना की लकड़ियों से बनाई गई ये मूर्तियाँ अब लंदन के महलों, न्यूयॉर्क के गैलरीज़ और अन्य देशों में सजावट के लिए भेजी जा रही हैं. इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है.

  • 1 फीट की मूर्ति की कीमत: ₹1 लाख
  • 10 फीट की मूर्ति की कीमत: ₹10 लाख
  • एक साल में कमाई: ₹2.5 करोड़
  • बनाने में समय: छोटी मूर्तियां – 10 दिन, बड़ी मूर्तियां – 1 महीना
  • 3D तकनीक से बनती हैं जीवंत मूर्तियां

अब ये मूर्तियाँ सिर्फ हाथ से नहीं, बल्कि 3D तकनीक की सहायता से बनाई जाती हैं. असली हाथियों की तस्वीरें लेकर उनकी हूबहू आकृति बनाई जाती है, जिससे मूर्तियाँ और भी वास्तविक लगती हैं.

लांताना की लकड़ियों से बनाई गई मूर्तियाँ (ETV Bharat)

मानव-हाथी संघर्ष में समाधान की ओर
NGO के संस्थापक थार्च टेक्हेत्रा ने बताया कि उनके शोध में सामने आया कि जंगलों में 30-40% हिस्सा लांताना से ढका हुआ है, जिससे हाथियों को भोजन नहीं मिलता. “हम हर साल 500 हेक्टेयर क्षेत्र से लांताना हटा रहे हैं और उसकी लकड़ियों से मूर्तियाँ बनवा रहे हैं. इस साल अब तक 350 हेक्टेयर की सफाई की जा चुकी है,” उन्होंने कहा.

कोडामूला की आदिवासी महिलाएं अब केवल कलाकार ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षक भी बन चुकी हैं. उन्होंने एक खतरनाक पौधे को अपनी कला और आत्मनिर्भरता का माध्यम बना लिया है. यह पहल न केवल उनके जीवन में बदलाव लाई है, बल्कि हाथियों और जंगलों की सुरक्षा के लिए भी एक सकारात्मक कदम है.

