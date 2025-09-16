ETV Bharat / bharat

लकड़ी से बदल रही आदिवासी महिलाओं की ज़िंदगी, नीलगिरि की मूर्तियां पहुंचीं लंदन और न्यूयॉर्क तक

लांताना की लकड़ियों से बनाई गई मूर्तियाँ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 16, 2025 at 9:23 PM IST 3 Min Read

नीलगिरि: तमिलनाडु के नीलगिरि जिले के कोडामूला गांव की आदिवासी महिलाओं ने लांताना नामक वन्य झाड़ी को अपनी आजीविका का साधन बनाकर एक मिसाल कायम की है. जहां पहले ये महिलाएं जानवरों के डर के साए में जंगलों से लकड़ी लाया करती थीं, वहीं अब वे अपने घरों में बैठकर हाथियों और अन्य जानवरों की सुंदर मूर्तियाँ बना रही हैं — और ये मूर्तियाँ आज विदेशों तक प्रसिद्ध हो चुकी हैं. NGO की पहल से खुला रोज़गार का नया रास्ता

कोडामूला गांव में यह बदलाव संभव हो पाया है NGO The Real Elephant Collective की पहल से, जिसने स्थानीय महिलाओं को लांताना की लकड़ियों से हस्तशिल्प और मूर्तियाँ बनाना सिखाया. NGO की सदस्य रंजनी ने बताया कि, “10 साल पहले हमने केवल 5 मूर्तियाँ बनाकर इंग्लैंड भेजीं थीं. जब उनकी सराहना हुई, तो हमने इस कला को बड़े स्तर पर फैलाने का निर्णय लिया.” आज इस कार्य में पत्ताकुरुम्बा, कट्टुनायक, बनिया, सोलिगा जैसी 5 जनजातियों की लगभग 300 महिलाएं जुड़ी हुई हैं. लांताना से मूर्तियाँ बनाकर, आदिवासी महिलाएं बना रही हैं अपने सपनों का संसार। (ETV Bharat) जंगल से घर तक: एक सुरक्षित बदलाव

पहले इन महिलाओं को चाय बगानों और जंगलों में मजदूरी करनी पड़ती थी, जहां जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता था. लेकिन अब वे अपने घरों में ही काम कर रही हैं और साथ में अपने बच्चों की देखभाल भी कर पा रही हैं. एक महिला ने बताया, “पहले लकड़ी लेने जंगल जाना पड़ता था. हाथियों और सांपों का डर रहता था. अब हम घर पर रहकर मूर्तियाँ बना रहे हैं और हमारे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं.”