ETV Bharat / bharat

तंबू में तंगहाल 13 जिंदगियां, परिवार के 11 में से 5 बच्चे जन्म से दृष्टिबाधित, यहां योजनाएं तो दूर रोशनी भी नहीं पहुंची - TRIBAL FAMILY OF UDAIPUR

उदयपुर का एक पिछड़ा 13 सदस्यों का आदिवासी परिवार, जो तंबू में रहने को मजबूर हैं. इनके 11 बच्चों में से 5 दृष्टिबाधित हैं.

लीलावास गांव के भंवरलाल का परिवार
लीलावास गांव के भंवरलाल का परिवार (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 31, 2025 at 3:33 PM IST

6 Min Read

उदयपुर : कहने को तो सरकार की ओर से कई तरह की स्वास्थ्य सेवाएं और योजनाएं गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए चलाई जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है. सरकारें बदलीं, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बदले, लेकिन उदयपुर का एक आदिवासी परिवार ऐसा है, जिसके हालात सुधरने की जगह बदतर होते गए. इस परिवार में कुल 13 लोग हैं. इनमें पति-पत्नी और 11 बच्चे हैं और इनमें से 5 बच्चे बचपन से ही दृष्टिबाधित हैं. बताया जाता है कि दिन के समय इन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिखता और रात होते-होते धुंधला सा दिखता है, जो न के बराबर ही है.

परिवार इतना पिछड़ा है कि आज भी ये सभी लोग अपने भेड़-बकरियों के साथ एक तंबू में रहते हैं. बारिश के मौसम में तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं, लेकिन इतने सालों में इस परिवार तक न तो कोई सरकारी योजना पहुंच पाई, न ही इनके हालात सुधरे. इनके कोई बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो बच्चे दृष्टिबाधित हुए, वो भी इसी अवस्था में अब बड़े हो गए हैं और हालात से हर दिन जूझ रहे हैं. इस परिवार के पास ईटीवी भारत की टीम पहुंची और उनके हालात को जाना.

तंबू में तंगहाल 13 जिंदगियां (ETV Bharat Udaipur)

ये है दक्षिणी राजस्थान के झाड़ोल उपखंड के लीलावास गांव के भंवरलाल का परिवार, जो आज भी सरकारी योजनाओं की पहुंच से कोसों दूर है. भले ही सरकारें दृष्टिबाधित और दिव्यांगजनों के लिए अनेक योजनाओं का दावा करती हो, लेकिन इस परिवार का कहना है कि आज तक उन्हें किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिला. पांच बच्चों की आंखों की रोशनी जन्म से ही नहीं है, फिर भी अब तक न तो कोई चिकित्सक और न ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस परिवार तक पहुंचा.

पढ़ें. Ground Report : ये कैसा परिवार नियोजन ? 55 की उम्र में 17वीं संतान, बच्चे पानी-रोटी पर जीने को मजबूर

बारिश में भीगता तंबू, टूटी चारपाई पर सोते मासूम : ईटीवी भारत के संवाददाता कपिल पारीक जब इस परिवार तक पहुंचे तो गांव में झमाझम बारिश हो रही थी. एक ऊंचाई पर तंबू गाड़कर भंवरलाल ने आशियाना बना रखा है. इसी तंबू में उनकी पत्नी, बच्चे, बकरियां और भेड़ रह रहे हैं. कुछ बच्चे टूटी-फूटी चारपाई पर सो रहे थे. पास में भेड़-बकरियां भी थी. उतने ही जगह में कपड़े भी सूख रहे थे. वहीं तंबू में एक स्थान पर चूल्हा बना था. बाहर बरतन रखे थे. तंबू का तिरपाल भी जगह-जगह से फटा हुआ था, जिससे बारिश का पानी भी टपक रहा था.

परिवार के बारे में जानें
परिवार के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. 226 बच्चों और 1500 बेसहारों कहते हैं इन्हें 'पिता', बिना जन्म दिए ही बसाया दुनिया का सबसे बड़ा परिवार

मांग कर खाते हैं : भंवरलाल ने बताया कि उनकी 11 संतान हैं, जिनमें से 5 बेटे और 6 बेटियां हैं. बड़ी बेटी 22 साल की है, जो दृष्टिहीन है. उसका नाम पूजा है. इसके अलावा पायल, काजल, खुशी और एक बेटे को नहीं दिखता है. 11 में से पांच शादीशुदा हैं. उनकी सबसे बड़ी बेटी की उम्र 25 साल है. भंवरलाल का कहना है कि उन्हें अब तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है और न ही बच्चों की चिकित्सा हो पाई है. परिवार का पालन-पोषण कचरा बीनकर होता है. पैसे नहीं थे तो किसी बच्चे को अस्पताल में नहीं दिखाया. उन्हें न तो सरकारी मकान मिला, न ही बिजली की सुविधा. बारिश के दिनों में तंबू पानी से लबालब हो जाता है, जिससे जीवन और मुश्किल हो जाता है.

इस मामले में किसका क्या कहना है, सुनिए... (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें. अलवर में गरीब बच्चों के सपनों को पंख दे रहा ये स्कूल, 300 से ज्यादा बच्चों को मिल रही मुफ्त अंग्रेजी शिक्षा

पड़ोसियों ने बताई मजबूरी : भंवरलाल की पत्नी ने कहा कि उनका परिवार अक्सर पड़ोसियों से आटा मांगकर पेट भरता है. किसी बच्चे को डॉक्टर से नहीं दिखवा पाए, क्योंकि पैसे नहीं थे. किसी बच्चे ने पढ़ाई भी नहीं की है. पड़ोसी जितेंद्र ने बताया कि बच्चे जन्म से ही दृष्टिबाधित हैं, लेकिन इलाज के लिए कभी कोई चिकित्सक गांव तक नहीं पहुंचा. यहां तक कि परिवार नियोजन और जागरूकता अभियान चलाने वाले लोग भी इस परिवार तक नहीं आए.

इसी तंबू में रहते हैं 13 सदस्य
इसी तंबू में रहते हैं 13 सदस्य (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें. गरीब पिछड़े परिवार के बच्चों को IIT-NIT पहुंचा रहा ऑयल प्रज्ञान सुपर 30, 11 साल में 195 बने आईआईटीयन

दिन में बिल्कुल भी नहीं दिखता : इस मामले को लेकर एक अन्य पड़ोसी विनोद ने बताया कि इन बच्चों को दिन में बिल्कुल नहीं दिखता है, जैसे-जैसे धूप निकलती है इन बच्चों को दिखना बंद हो जाता है. हालांकि, रात को इनको हल्का-फुल्का महसूस होता है. सरकार की ओर से इन बच्चों की सहायता की जानी चाहिए. इनको पेंशन या उपचार दिया जाना चाहिए, जिससे यह अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें.

13 सदस्यों का आदिवासी परिवार
13 सदस्यों का आदिवासी परिवार (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें. खो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट 'परकोटा'! धरोहर की छाती पर गड़े अतिक्रमण के नाखून

डॉक्टर का ये है कहना : इस मामले में महाराणा भूपाल अस्पताल उदयपुर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. विजय गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अभी तक बच्चों की जांच नहीं की है, इसलिए कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन पांच संतानों का दृष्टिबाधित होना आश्चर्यजनक है. उन्होंने कहा कि ये मामला 'कन्जेनिटल कोन डिस्ट्रोफी' का हो सकता है, जिसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है. ये कोई अनुवांशिक समस्या भी हो सकती है, लेकिन ये जांच के बाद ही बताना संभव होगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि अस्पताल की रेजिडेंट टीम को गांव भेजकर जांच करवाई जाएगी.

जन्म से ही दृष्टिबाधित है बेटी
जन्म से ही दृष्टिबाधित है बेटी (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें. पिता के एक्सीडेंट ने बनाया बेटी को गायिका, 3 साल में बदल गई जिंदगी, मिले 100 से अधिक अवार्ड

कलेक्टर ने ये कहा : उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि यह पूरा मामला उनके संज्ञान में नहीं है. उन्होंने ईटीवी भारत से जानकारी मांगी और कहा कि जल्द पूरे मामले की जांच करेंगे और जो भी हो पाएगा परिवार की मदद की जाएगी. वहीं, राजस्थान बाल आयोग के पूर्व सदस्य शैलेंद्र पंड्या ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में ईटीवी भारत की रिपोर्टिंग के जरिए आया है. वे जल्द से जल्द खुद इस परिवार से मिलने जाएंगे और बच्चों की आंखों की समस्या की जांच करवा कर जरूरी इलाज के लिए इंतजाम करेंगे.

बच्चे पूरी तरह दृष्टिहीन नहीं हैं. उनके बारे में जानकारी ली जा रही है. उनकी आंखें थोड़ी कम खुलती हैं, इतनी जानकारी ही बच्चों को लेकर मिल पाई है. उनकी जांच करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. : धर्मेंद्र, ब्लॉक सीएमएचओ, झाड़ोल सरकारी अस्पताल

उदयपुर : कहने को तो सरकार की ओर से कई तरह की स्वास्थ्य सेवाएं और योजनाएं गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए चलाई जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है. सरकारें बदलीं, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बदले, लेकिन उदयपुर का एक आदिवासी परिवार ऐसा है, जिसके हालात सुधरने की जगह बदतर होते गए. इस परिवार में कुल 13 लोग हैं. इनमें पति-पत्नी और 11 बच्चे हैं और इनमें से 5 बच्चे बचपन से ही दृष्टिबाधित हैं. बताया जाता है कि दिन के समय इन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिखता और रात होते-होते धुंधला सा दिखता है, जो न के बराबर ही है.

परिवार इतना पिछड़ा है कि आज भी ये सभी लोग अपने भेड़-बकरियों के साथ एक तंबू में रहते हैं. बारिश के मौसम में तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं, लेकिन इतने सालों में इस परिवार तक न तो कोई सरकारी योजना पहुंच पाई, न ही इनके हालात सुधरे. इनके कोई बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो बच्चे दृष्टिबाधित हुए, वो भी इसी अवस्था में अब बड़े हो गए हैं और हालात से हर दिन जूझ रहे हैं. इस परिवार के पास ईटीवी भारत की टीम पहुंची और उनके हालात को जाना.

तंबू में तंगहाल 13 जिंदगियां (ETV Bharat Udaipur)

ये है दक्षिणी राजस्थान के झाड़ोल उपखंड के लीलावास गांव के भंवरलाल का परिवार, जो आज भी सरकारी योजनाओं की पहुंच से कोसों दूर है. भले ही सरकारें दृष्टिबाधित और दिव्यांगजनों के लिए अनेक योजनाओं का दावा करती हो, लेकिन इस परिवार का कहना है कि आज तक उन्हें किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिला. पांच बच्चों की आंखों की रोशनी जन्म से ही नहीं है, फिर भी अब तक न तो कोई चिकित्सक और न ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस परिवार तक पहुंचा.

पढ़ें. Ground Report : ये कैसा परिवार नियोजन ? 55 की उम्र में 17वीं संतान, बच्चे पानी-रोटी पर जीने को मजबूर

बारिश में भीगता तंबू, टूटी चारपाई पर सोते मासूम : ईटीवी भारत के संवाददाता कपिल पारीक जब इस परिवार तक पहुंचे तो गांव में झमाझम बारिश हो रही थी. एक ऊंचाई पर तंबू गाड़कर भंवरलाल ने आशियाना बना रखा है. इसी तंबू में उनकी पत्नी, बच्चे, बकरियां और भेड़ रह रहे हैं. कुछ बच्चे टूटी-फूटी चारपाई पर सो रहे थे. पास में भेड़-बकरियां भी थी. उतने ही जगह में कपड़े भी सूख रहे थे. वहीं तंबू में एक स्थान पर चूल्हा बना था. बाहर बरतन रखे थे. तंबू का तिरपाल भी जगह-जगह से फटा हुआ था, जिससे बारिश का पानी भी टपक रहा था.

परिवार के बारे में जानें
परिवार के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. 226 बच्चों और 1500 बेसहारों कहते हैं इन्हें 'पिता', बिना जन्म दिए ही बसाया दुनिया का सबसे बड़ा परिवार

मांग कर खाते हैं : भंवरलाल ने बताया कि उनकी 11 संतान हैं, जिनमें से 5 बेटे और 6 बेटियां हैं. बड़ी बेटी 22 साल की है, जो दृष्टिहीन है. उसका नाम पूजा है. इसके अलावा पायल, काजल, खुशी और एक बेटे को नहीं दिखता है. 11 में से पांच शादीशुदा हैं. उनकी सबसे बड़ी बेटी की उम्र 25 साल है. भंवरलाल का कहना है कि उन्हें अब तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है और न ही बच्चों की चिकित्सा हो पाई है. परिवार का पालन-पोषण कचरा बीनकर होता है. पैसे नहीं थे तो किसी बच्चे को अस्पताल में नहीं दिखाया. उन्हें न तो सरकारी मकान मिला, न ही बिजली की सुविधा. बारिश के दिनों में तंबू पानी से लबालब हो जाता है, जिससे जीवन और मुश्किल हो जाता है.

इस मामले में किसका क्या कहना है, सुनिए... (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें. अलवर में गरीब बच्चों के सपनों को पंख दे रहा ये स्कूल, 300 से ज्यादा बच्चों को मिल रही मुफ्त अंग्रेजी शिक्षा

पड़ोसियों ने बताई मजबूरी : भंवरलाल की पत्नी ने कहा कि उनका परिवार अक्सर पड़ोसियों से आटा मांगकर पेट भरता है. किसी बच्चे को डॉक्टर से नहीं दिखवा पाए, क्योंकि पैसे नहीं थे. किसी बच्चे ने पढ़ाई भी नहीं की है. पड़ोसी जितेंद्र ने बताया कि बच्चे जन्म से ही दृष्टिबाधित हैं, लेकिन इलाज के लिए कभी कोई चिकित्सक गांव तक नहीं पहुंचा. यहां तक कि परिवार नियोजन और जागरूकता अभियान चलाने वाले लोग भी इस परिवार तक नहीं आए.

इसी तंबू में रहते हैं 13 सदस्य
इसी तंबू में रहते हैं 13 सदस्य (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें. गरीब पिछड़े परिवार के बच्चों को IIT-NIT पहुंचा रहा ऑयल प्रज्ञान सुपर 30, 11 साल में 195 बने आईआईटीयन

दिन में बिल्कुल भी नहीं दिखता : इस मामले को लेकर एक अन्य पड़ोसी विनोद ने बताया कि इन बच्चों को दिन में बिल्कुल नहीं दिखता है, जैसे-जैसे धूप निकलती है इन बच्चों को दिखना बंद हो जाता है. हालांकि, रात को इनको हल्का-फुल्का महसूस होता है. सरकार की ओर से इन बच्चों की सहायता की जानी चाहिए. इनको पेंशन या उपचार दिया जाना चाहिए, जिससे यह अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें.

13 सदस्यों का आदिवासी परिवार
13 सदस्यों का आदिवासी परिवार (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें. खो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट 'परकोटा'! धरोहर की छाती पर गड़े अतिक्रमण के नाखून

डॉक्टर का ये है कहना : इस मामले में महाराणा भूपाल अस्पताल उदयपुर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. विजय गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अभी तक बच्चों की जांच नहीं की है, इसलिए कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन पांच संतानों का दृष्टिबाधित होना आश्चर्यजनक है. उन्होंने कहा कि ये मामला 'कन्जेनिटल कोन डिस्ट्रोफी' का हो सकता है, जिसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है. ये कोई अनुवांशिक समस्या भी हो सकती है, लेकिन ये जांच के बाद ही बताना संभव होगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि अस्पताल की रेजिडेंट टीम को गांव भेजकर जांच करवाई जाएगी.

जन्म से ही दृष्टिबाधित है बेटी
जन्म से ही दृष्टिबाधित है बेटी (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें. पिता के एक्सीडेंट ने बनाया बेटी को गायिका, 3 साल में बदल गई जिंदगी, मिले 100 से अधिक अवार्ड

कलेक्टर ने ये कहा : उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि यह पूरा मामला उनके संज्ञान में नहीं है. उन्होंने ईटीवी भारत से जानकारी मांगी और कहा कि जल्द पूरे मामले की जांच करेंगे और जो भी हो पाएगा परिवार की मदद की जाएगी. वहीं, राजस्थान बाल आयोग के पूर्व सदस्य शैलेंद्र पंड्या ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में ईटीवी भारत की रिपोर्टिंग के जरिए आया है. वे जल्द से जल्द खुद इस परिवार से मिलने जाएंगे और बच्चों की आंखों की समस्या की जांच करवा कर जरूरी इलाज के लिए इंतजाम करेंगे.

बच्चे पूरी तरह दृष्टिहीन नहीं हैं. उनके बारे में जानकारी ली जा रही है. उनकी आंखें थोड़ी कम खुलती हैं, इतनी जानकारी ही बच्चों को लेकर मिल पाई है. उनकी जांच करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. : धर्मेंद्र, ब्लॉक सीएमएचओ, झाड़ोल सरकारी अस्पताल

For All Latest Updates

TAGGED:

TRIBAL FAMILY WITH 11 KIDS5 VISUALLY IMPAIRED KIDSआदिवासी परिवार के बच्चे दृष्टिबाधितTRIBAL FAMILY OF UDAIPUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सिरोही में 50 फीट ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर सुनी प्रधानमंत्री मोदी की 'मन की बात'

इन राज्यों में भारी बारिश को लेकर IMD का ऑरेंज अलर्ट, जानें आज के मौसम का हाल

Mehandipur Balaji Temple : मेहंदीपुर बालाजी में पिता-पुत्र पर लाठियों से हमला और फायरिंग, कच्छा-बनियान पहने थे बदमाश

भारत से क्यों चिढ़े ट्रंप? टैरिफ के बाद दिल्ली दौरा रद्द, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा क्वाड समिट में भी नहीं होंगे शामिल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.