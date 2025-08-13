ETV Bharat / bharat

ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2025 में 'रामोजी' ग्रुप का जलवा, 'बूथ डेकोरेशन' का जीता पुरस्कार - RAMOJI GROUP PRAISED FOR TOURISM

टीटीएफ मुंबई में पर्यटन और आतिथ्य के लिए रामोजी समूह के स्टॉल को बूथ सजावट का पुरस्कार मिला.

Ramoji group praised for tourism
मुंबई में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में रामोजी ग्रुप का स्टॉल को मिला अवार्ड. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2025 at 8:36 PM IST

मुंबईः मुंबई को पूरी दुनिया में भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है. यह शहर कई मायनों में पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है. इसीलिए यहां हर साल कई उत्सव और प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं. तीन दिवसीय देश की सबसे बड़ी पर्यटन प्रदर्शनी आज मुंबई में संपन्न हुई. मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर (टीटीएफ) 2025 का समापन हुआ.

क्यों लगी थी प्रदर्शनीः

इस प्रदर्शनी में देश भर से पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले समूहों ने हिस्सा लिया. इस प्रदर्शनी में 'रामोजी' ग्रुप का स्टॉल छाया रहा. इस प्रदर्शनी में रामोजी ग्रुप के स्टॉल को 'बूथ डेकोरेशन' का पुरस्कार भी मिला. बता दें कि ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर यानी टीटीएफ घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक प्रदर्शनी है, जिसमें देश भर से हजारों ट्रैवल कंपनियां और होटल समूह हिस्सा लेते हैं.

मुंबई में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में रामोजी ग्रुप का स्टॉल को मिला अवार्ड. (ETV Bharat)

रामोजी ग्रुप को मिला पुरस्कारः

इस प्रदर्शनी में रामोजी समूह ने आकर्षक स्टॉल लगाये. रामोजी फिल्म सिटी में पर्यटन की जानकारी देने वाले पर्चे, एलईडी स्क्रीन पर प्रदर्शित फिल्में और आकर्षक सजावट से सुसज्जित रामोजी समूह का स्टॉल टीटीएफ में आए दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा. 11 अगस्त से 13 अगस्त तक आयोजित तीन दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान हजारों लोगों ने रामोजी ग्रुप के स्टॉल का दौरा किया.

Ramoji group praised for tourism
मुंबई में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में रामोजी ग्रुप का स्टॉल को मिला अवार्ड. (ETV Bharat)

क्या कहते हैं रामोजी ग्रुप के प्रतिनिधिः

इस संबंध में जानकारी देते हुए, रामोजी ग्रुप के मुंबई पश्चिमी बिक्री विभाग के प्रभारी मोबिन मेघराज ने कहा, "इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान रामोजी ग्रुप के स्टॉल पर कई लोग आए. कई ट्रैवल एजेंसियों ने रामोजी ग्रुप के बारे में जानकारी हासिल की. रामोजी फिल्म सिटी में क्या-क्या देखने लायक है? इसमें कौन-कौन से एडवेंचर स्पोर्ट्स शामिल हैं, बाहुबली का सेट, ये सारी जानकारियां ट्रैवल एजेंटों को दी गयी."

Ramoji group praised for tourism
मुंबई में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में रामोजी ग्रुप का स्टॉल को मिला अवार्ड. (ETV Bharat)

रामोजी फिल्म सिटी में ठहरने की व्यवस्थाः

मेघराज ने कहा कि कई लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि रामोजी फिल्म सिटी में ठहरने की भी अच्छी व्यवस्था है. स्टॉल पर ट्रैवल कंपनियों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी. उन्हें बताया गया कि फिल्म सिटी में ठहरने की उत्तम व्यवस्था. फाइव स्टार होटल हैं. यहां, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है. विभिन्न ट्रैवल कंपनियों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिली.

