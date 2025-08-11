मैसूर: कर्नाटक की डॉक्टर अनीता प्रसाद ने राज्य में भारी वाहन (एचएमवी) का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसवुमन बनकर एक और उपलब्धि हासिल की है. वह एक भी एंटरप्रोनर (उद्यमी) हैं. आनुवंशिक अनुसंधान को वित्तपोषित करने के साथ-साथ अब वे बसें और भारी मालवाहक वाहन चला सकती हैं.

आईटी, विमान डिजाइन और पायलटिंग में 30 सालों के अनुभव वाली एक प्रशिक्षित इंजीनियर, डॉ. प्रसाद 23 साल विदेश में बिताने के बाद भारत लौटीं. उन्होंने बताया, "अगर मुझे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स का व्यवसाय शुरू करना है, तो मुझे खुद भारी वाहन चलाना आना चाहिए... इसीलिए मैंने यह सीखा."

ट्रांसवुमन डॉक्टर अनीता की प्रेरणादायक यात्रा.

बताते चले कि, मैसूरु में लिंग परिवर्तन पर भारत का पहला वैज्ञानिक अध्ययन आयोजित किया जाएगा. इसमें बताया जाएगा कि व्यक्ति तीसरे लिंग (थर्ड जेंडर) में कैसे परिवर्तित होते हैं. मैसूर विश्वविद्यालय के आनुवंशिकी और जीनोमिक्स विभाग द्वारा संचालित इस पहल को डॉ. अनीता प्रसाद द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है. वह एक ट्रांसवुमन, उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. कर्नाटक में भारी मोटर वाहन (HMV) ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसवुमन भी बन गई हैं.

लिंग परिवर्तन पर अपनी तरह का पहला आनुवंशिक शोध

मैसूर विश्वविद्यालय लिंग परिवर्तन के पीछे के आनुवंशिक और जैविक कारकों को समझने के लिए भारत भर से 500 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए तीन साल का एक अध्ययन करेगा. यह शोध ट्रांसजेंडर व्यक्तियों में आनुवंशिक संरचनाओं और जीनोम पैटर्न की जांच करेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन से आनुवंशिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तनों को जन्म देते हैं.

डॉक्टर अनीता प्रसाद

आनुवंशिकी और जीनोमिक्स विभाग की प्रमुख डॉ. सुत्तुरू एस. मालिनी ने कहा, "हम लिंग परिवर्तन के लिए जिम्मेदार आनुवंशिक और आनुवंशिक संरचनाओं की पहचान करना चाहते हैं. यह शोध संक्रमण के शुरुआती चरणों में लोगों को उचित उपचार प्रदान करने में भी मदद करेगा ताकि वे चाहें तो अपने जन्म-निर्धारित लिंग में रह सकें."

प्रतिभागियों को कार्यात्मक एमआरआई स्कैन, रक्त और गुणसूत्र विश्लेषण, लीवर, किडनी और हार्ट टेस्ट और मनोवैज्ञानिक परामर्श से गुजरना होगा. अध्ययन में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्थितियों का भी अध्ययन किया जाएगा. प्रत्येक प्रतिभागी के मूल्यांकन पर लगभग 80 हजार रुपये खर्च होने की उम्मीद है, जिसमें डॉ. प्रसाद की अनीता ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन इस परियोजना के लिए 1 करोड़ रुपये का योगदान देगी. डॉ. प्रसाद, जिन्होंने स्वयं लिंग परिवर्तन करवाया है, ने कहा कि, भारत में इस तरह का अध्ययन पहली बार हो रहा है.

ट्रांसजेंडर महिला डॉक्टर अनीता प्रसाद,

उन्होंने कहा कि, कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप, घबराहट के दौरे और आनुवंशिक परिवर्तन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो जन्म से पहले ही हो सकती हैं. यह शोध स्पष्टता लाएगा और उम्मीद है कि समुदाय के सामने आने वाले भेदभाव और विस्थापन को रोकेगा.

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और महिलाओं के लिए परिवहन और रोजगार

डॉ. प्रसाद बेंगलुरु और बेलगावी के बीच एक लग्जरी परिवहन सेवा शुरू करने की योजना बना रही हैं. इसमें केवल महिला और ट्रांसजेंडर ड्राइवर और कर्मचारी ही काम करेंगे. वह इस उद्यम के लिए अनुकूलित डबल-डेकर बसें डिजाइन करने के लिए वोल्वो और मर्सिडीज-बेंज के साथ बातचीत कर रही हैं. इसका बेलगावी-मुंबई मार्ग तक विस्तार भी संभव है.

डॉक्टर अनीता की प्रेरणादायक यात्रा.

उन्होंने कहा, "मैं महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक रोजगार लाना चाहती हैं. वे समुदाय के 600 सदस्यों को स्व-रोजगार कौशल में प्रशिक्षित कर चुके हैं. वह समाज को यह दिखाना चाहती हैं कि भीख मांगना या सेक्स वर्कर बनना ही एकमात्र विकल्प नहीं है. डॉ. प्रसाद का बिजनेस परिवहन से आगे तक फैले हुए हैं. अपनी कंपनी विस्टारिक रोबोटिक्स के माध्यम से, वह बेंगलुरु हवाई अड्डे के पास ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं.

उन्होंने कहा कि, जब उन्होंने ट्रांसिशन करवाया उसके बाद उनकी पत्नी और बेटी उनसे अलग हो गई. हालांकि, वह फिर भी नहीं रुकीं. यह शोध और ये व्यवसाय समाज में योगदान देने और यह साबित करने का मेरा तरीका है कि हम पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ सकते हैं."

