कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए भी आएगा एनुअल फास्टैग, राज्य और निजी बस ऑपरेटरों को मिलेगा फायदा

कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए भी आएगा एनुअल फास्टैग ( फाइल फोटो )

Published : September 17, 2025 at 4:53 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि सड़क परिवहन मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले राज्य और निजी बस ऑपरेटरों को लाभ प्रदान करने के लिए एक टोल नीति पर काम कर रहा है. सरकार ने नॉन-कमर्शियल वाहनों के लिए 3,000 रुपये की कीमत वाला एक फास्टैग-बेस्ड वार्षिक पास पहले ही शुरू कर दिया है, जो 15 अगस्त से प्रभावी है. यह परेशानी मुक्त राजमार्ग यात्रा की दिशा में एक कदम है. यह पास एक्टिवेशन की डेट से एक साल या 200 यात्राओं तक जो भी पहले हो के लिए वैध है. यह पास विशेष रूप से गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए डिजाइन किया गया है. निजी बस ऑपरेटरों के लिए नीति

गडकरी ने BOCI के भारत प्रवास पुरस्कारों को संबोधित करते हुए कहा, "हम राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले राज्य और निजी बस ऑपरेटरों को लाभ प्रदान करने के लिए एक टोल नीति पर काम कर रहे हैं."