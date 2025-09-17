कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए भी आएगा एनुअल फास्टैग, राज्य और निजी बस ऑपरेटरों को मिलेगा फायदा
नितिन गडकरी राज्य और निजी बस ऑपरेटरों को लाभ प्रदान करने के लिए एक टोल नीति पर काम कर रहे हैं.
Published : September 17, 2025 at 4:53 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि सड़क परिवहन मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले राज्य और निजी बस ऑपरेटरों को लाभ प्रदान करने के लिए एक टोल नीति पर काम कर रहा है.
सरकार ने नॉन-कमर्शियल वाहनों के लिए 3,000 रुपये की कीमत वाला एक फास्टैग-बेस्ड वार्षिक पास पहले ही शुरू कर दिया है, जो 15 अगस्त से प्रभावी है. यह परेशानी मुक्त राजमार्ग यात्रा की दिशा में एक कदम है.
यह पास एक्टिवेशन की डेट से एक साल या 200 यात्राओं तक जो भी पहले हो के लिए वैध है. यह पास विशेष रूप से गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए डिजाइन किया गया है.
निजी बस ऑपरेटरों के लिए नीति
गडकरी ने BOCI के भारत प्रवास पुरस्कारों को संबोधित करते हुए कहा, "हम राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले राज्य और निजी बस ऑपरेटरों को लाभ प्रदान करने के लिए एक टोल नीति पर काम कर रहे हैं."
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न हिस्सों में हरित हाइड्रोजन चालित ट्रकों के संचालन के लिए 10 राजमार्ग खंडों की पहचान की है. गडकरी ने कहा कि इन खंडों पर इंडिया ऑयल और रिलायंस पेट्रोलियम द्वारा हाइड्रोजन ईंधन भरने के स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड और वोल्वो ने पहले ही हाइड्रोजन चालित ट्रक बनाना शुरू कर दिया है.
हाइड्रोजन चालित ट्रक
पहचाने गए राजमार्ग खंडों में ग्रेटर नोएडा-दिल्ली-आगरा, भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क, अहमदाबाद-वडोदरा-सूरत, साहिबाबाद-फरीदाबाद-दिल्ली, जमशेदपुर-कलिंगनगर, तिरुवनंतपुरम-कोच्चि और जामनगर-अहमदाबाद आदि शामिल हैं. गडकरी ने यह भी कहा कि एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे निजी भूमि पर 750 सुविधाएं बना रहा है.
यह वार्षिक पास केवल राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) के शुल्क प्लाजा पर मान्य है. यह वार्षिक पास एक्सप्रेसवे और राज्य राजमार्गों (SH) के शुल्क प्लाजा पर मान्य नहीं है. यहां फास्टैग शुल्क का भुगतान वर्तमान भुगतान विधि के अनुसार करना होगा. यह पास वार्षिक पास जारी होने की तिथि से एक वर्ष या 200 यात्राओं के लिए मान्य है. जो भी पहले हो, वह मानक है.
यह भी पढ़ें- पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर अहमदाबाद में जश्न, ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाया 75 किलो का केक