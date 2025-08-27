नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में चक्की नदी पर आई बाढ़ व मलबा बहाव से रेल ट्रैक को नुकसान पहुंचने के कारण उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बड़े पैमाने पर रेल सेवाओं में बदलाव किए हैं.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने जानकारी दी कि फिलहाल 44 ट्रेनों को रद्द, 28 ट्रेनों को शॉर्ट-टर्मिनेट और 16 ट्रेनों को शॉर्ट-ओरिजिनेट किया गया है. इसके अतिरिक्त 3 ट्रेनों को डायवर्ट भी किया गया है, जबकि 6 ट्रेनों का आंशिक पुनर्स्थापन व 7 ट्रेनों का पूर्ण रूप से पुनर्स्थापन किया गया है. आगे भी ये सेवाएं बाधित रह सकती हैं. ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से रेल यातायात प्रभावित (ETV Bharat)

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों ने पहले ट्रेनों में टिकट बुक कर रखी हुई हैं, ट्रेन रद्द होने के बाद उनका पैसा वापस उनके खाते में जाएगा, जिन लोगों ने रेलवे के काउंटर से आरक्षित टिकट बुक की थी वह टिकट कैंसिल कर पैसा वापस ले सकते हैं. जिन लोगों की यात्रा पूर्ण होने से पहले ही रेलवे स्टेशन पर खत्म कर दी जा रही है वह भी अपना पार्सल टिकट कैंसिल कर भुगतान ले सकते हैं.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. कुल मिलाकर उत्तर भारत से जम्मू, कटरा व आसपास जाने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनें प्रभावित हुई हैं. रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा से पहले नेशनल ट्रेन इंक्वारी सिस्टम ऐप, रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. मौसम सुधरते ही ट्रेनों को सामान्य रूप से बहाल करने की कार्रवाई की जाएगी.

यात्रियों को हो रही परेशानी (SOURCE: ETV BHARAT)

रद्द की गई प्रमुख ट्रेनें



श्री माता वैष्णो देवी कटरा–नई दिल्ली (12446, 22462, 22440)

दिल्ली सराय रोहिल्ला–जम्मूतवी (12265, 12266)

जम्मूतवी–वाराणसी (12238)

जम्मूतवी–सम्बलपुर (18310)

जम्मूतवी–बांद्रा टर्मिनस (12920)

श्री माता वैष्णो देवी कटरा–जबलपुर (11450)

कटरा–कमाख्या (15656)

नई दिल्ली–जम्मूतवी (12425)



शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन

अजमेर–जम्मूतवी (12413) को दिल्ली जंक्शन पर शॉर्ट-टर्मिनेट किया गया है. पुणे–जम्मूतवी (11077) को नई दिल्ली पर शॉर्ट-टर्मिनेट किया गया है.

जबलपुर–कटरा (11449) को हजरत निजामुद्दीन पर शॉर्ट-टर्मिनेट किया गया है.

सियालदह–जम्मूतवी (22317) को लुधियाना पर शॉर्ट-टर्मिनेट किया गया है.

वापसी में ये ट्रेनें इन्हीं स्टेशनों से शॉर्ट-ओरिजिनेट की जाएंगी.



यात्रियों के लिए हेल्पलाइन

यात्रियों को असुविधा से बचाने व मदद के लिए दिल्ली, नई दिल्ली, जम्मूतवी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा व पठानकोट रेलवे स्टेशनों पर विशेष हेल्प डेस्क व हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं.

दिल्ली हेल्पलाइन नंबर: 971738775

जम्मू हेल्पलाइन नंबर: 788839911



