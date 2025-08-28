ETV Bharat / bharat

आजादी के 78 साल बाद मिजोरम पहुंची रेल लाइन; पीएम मोदी 13 सितंबर को ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी

51 किलोमीटर की रेल लाइन पर 4 स्टेशन बनाए गए हैं. 48 टनल, 55 बड़े और 27 छोटे ब्रिज बैराबी–सैरांग रेलवे लाइन पर बने हैं.

आजादी के 78 साल बाद मिजोरम पहुंची रेल लाइन, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन. (Photo Credit; Railway Twitter)
Published : August 28, 2025

लखनऊ: देश में आज भी एक राज्य ऐसा था जहां पर ट्रेन नहीं जाती थी. क्योंकि, वहां तक रेल लाइन नहीं बिछ पाई थी. लेकिन, अब आजादी के 78 साल बाद देश के इस हिस्से में केंद्र सरकार ने नया रेलवे ट्रैक तैयार कर दिया है. अब आजादी के इतने सालों बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल रेलवे के नक्शे पर आएगी.

बैराबी–सैरांग रेलवे लाइन अब तैयार हो गई है, जो यहां के लोगों के लिए लाइफलाइन साबित होगी. यात्रियों का सफर आसान होगा तो व्यापार की उम्मीदों को भी पंख लगेंगे. 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैराबी–सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे. यहां से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे.

बैराबी–सैरांग रेलवे लाइन पर बना पुल.
बैराबी–सैरांग रेलवे लाइन पर बना पुल. (Photo Credit; Railway Twitter)

बैराबी–सैरांग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर 1999 से चल रहा काम: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट का खाका 26 साल पहले 1999 में तैयार हुआ था. दुर्गम पहाड़ों, घने जंगलों और भारी बारिश ने शुरुआती सर्वे को ही बेहद चैलेंजिंग बना दिया. इतनी अवधि में कई बार सर्वे रिपोर्ट बदली गई.

दुर्गम पहाड़ियों के बीच 51 किमी की रेल लाइन: 2008–09 में इसे नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा मिला. प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में इस परियोजना का शिलान्यास किया और 11 साल की कोशिश के बाद अब इसमें सफलता मिली है. इस रेल लाइन की लंबाई 51 किलोमीटर से ज्यादा है. चार स्टेशन बनाए गए हैं. 48 टनल इस लाइन पर बनाई गई हैं जो लगभग 13 किलोमीटर लंबी हैं. 55 बड़े ब्रिज और 27 छोटे ब्रिज तैयार किए गए हैं.

पहाड़ों को काटर बैराबी–सैरांग रेलवे लाइन को बनाया गया.
पहाड़ों को काटर बैराबी–सैरांग रेलवे लाइन को बनाया गया. (Photo Credit; Railway Twitter)

कुतुब मीनार से भी ऊंचा ब्रिज: सबसे खास बात ये है कि एक ब्रिज की ऊंचाई दिल्ली की कुतुब मीनार से भी ज्यादा है. ब्रिज की ऊंचाई 104 मीटर है, जबकि कुतुब मीनार 72.5 मीटर ही ऊंची है. ट्रैक की स्पीड भी 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी. यह रेल लाइन बन जाने से बैराबी से आइजोल तक पहुंचने में अब सिर्फ एक से डेढ़ घंटा ही लगेगा. जबकि, पहले 5 से 6 घंटे खर्च होते थे.

कोलकाता, अगरतला और दिल्ली के लिए चलेंगी ट्रेनें: कई बार इस रूट का सर्वे किया गया जो पूरा नहीं हो सका और उसमें बदलाव भी हुए. जब यह नेशनल प्रोजेक्ट बना तब जाकर अब काम पूरा हुआ. रेलवे सूत्रों के मुताबिक इस लाइन से कोलकाता, अगरतला और दिल्ली के लिए ट्रेनें चलेंगी. इससे मिजोरम का अन्य राज्यों से जुड़ाव हो जाएगा.

बैराबी–सैरांग रेलवे लाइन पर बना सबसे ऊंचा ब्रिज.
बैराबी–सैरांग रेलवे लाइन पर बना सबसे ऊंचा ब्रिज. (Photo Credit; Railway Twitter)

इंजीनियरों ने किया अद्भुत काम: रेलवे अधिकारियों के मुताबिक मिजोरम की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ये काम बहुत ही चैलेंजिंग रहा. साल में सिर्फ 4 से 5 माह ही निर्माण संभव हो पाता था. भारी मशीनों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर साइट पर जोड़ा गया. असम-पश्चिम बंगाल से निर्माण सामग्री लानी पड़ी.

नॉर्थ ईस्ट के ये राज्य सीधे रेल नेटवर्क से जुड़े: प्रोजेक्ट से पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से 4 त्रिपुरा (अगरतला), असम (दिसपुर), अरुणाचल प्रदेश (ईटानगर) और मिजोरम (आइजोल) सीधे रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई हैं. यह नॉर्थ ईस्ट के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगा.

बैराबी–सैरांग रेलवे लाइन पर बनी सुरंग.
बैराबी–सैरांग रेलवे लाइन पर बनी सुरंग. (Photo Credit; Railway Twitter)

परियोजना की खासियत

  • लागत: ₹8071 करोड़ रुपए
  • कुल लंबाई: 51.38 किलोमीटर
  • ट्रैक स्पीड: 110 किलोमीटर प्रति घंटा
  • स्टेशन: (हार्तुकी, कौनपुई, मुलखांग और सैरांग)
  • सुरंग: 48 (कुल लंबाई 12.8 किमी)
  • ब्रिज: पांच रोड ओवरब्रिज और छह अंडरब्रिज, 55 बड़े और 87 छोटे ब्रिज
  • सबसे ऊंचा ब्रिज: नंबर 196, ऊंचाई 104 मीटर

