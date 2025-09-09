ETV Bharat / bharat

बिहार में एक ऐसा रेलवे स्टेशन, जहां साल में सिर्फ 15 दिन ही रुकती हैं ट्रेनें

स्टेशन पर टिकट काउंटर नहीं: अनुग्रह नारायण रोड घाट स्टेशन पर टिकट काउंटर नहीं है. ऐसे में जो लोग पिंडदान के लिए आते हैं, वह गया स्टेशन तक का टिकट ले लेते हैं. पुनपुन नदी में श्राद्ध तर्पण के बाद श्रद्धालु उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन से या अनुग्रह नारायण रोड मुख्य स्टेशन से दूसरी ट्रेन पड़कर गया जी की ओर रवाना हो जाते हैं. पंडित दीनदयाल उपाध्याय से गया रेलखंड में यह स्टेशन पड़ता है, जिसे ग्रैंड कॉर्ड लाइन मुंबई-कोलकाता मार्ग भी कहा जाता है.

इस बार 8 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन: पितृपक्ष के लिए इस बार अनुग्रह नारायण रोड घाट स्टेशन पर 8 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव होगा. ये सभी ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है. जो ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन (मुगलसराय) से खुलती है, वह सीधे गया जंक्शन जाती है. इसी बीच अनुग्रह नारायण रोड घाट स्टेशन आता है, जहां पर लोग उतरकर पुनपुन में पिंडदान करते हैं और उसके बाद फिर गया के लिए निकल जाते हैं.

कब से कब तक रुकेंगी ट्रेनें: 7 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है. ऐसे में 7 सितंबर से अनुग्रह नारायण रोड घाट स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव होने लगा है. इस महीने की 21 तारीख तक यहां ट्रेनें रुकेंगी, उसके बाद फिर से ट्रेनों का रुकना बंद हो जाएगा.

अनुग्रह नारायण रोड घाट स्टेशन पर सिर्फ 15 दिन रुकती है ट्रेन (ETV Bharat)

15 दिन ही रुकती हैं ट्रेनें: अब जब पितृपक्ष शुरू हो गया है तो ऐसे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय-गया रेलखंड का अनुग्रह नारायण रोड घाट स्टेशन एक बार फिर से गुलजार हो गया है. अगले दो हफ्ते तक यहां यात्रियों की आवाजाही लगी रहेगी. इन 15 दिनों तक देश-विदेश के पिंडदानी यहां उतरकर पिंडदान करेंगे. बाकी के 350 दिन तो ये स्टेशन विरान ही रहता है.

औरंगाबाद: भारतीय रेलवे के करीब साढ़े सात हजार स्टेशनों में औरंगाबाद का अनुग्रह नारायण रोड घाट स्टेशन अपने आप में अजूबा है, क्योंकि यहां साल के 365 दिनों में सिर्फ 15 दिन ही ट्रेनें रुकती हैं. यह रेलवे स्टेशन अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर पहले पड़ता है. इस स्टेशन पर सिर्फ पितृपक्ष के दौरान ही ट्रेनों का ठहराव होता है.

अनुग्रह नारायण रोड घाट स्टेशन (ETV Bharat)

"साल में 15 दिन पितृपक्ष में पैसेंजर ट्रेन रुकती है, कोई एक्सप्रेस नहीं रुकती है. लोग इस स्टेशन पर उतरकर पिंडदान कर फिर उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन से गया निकल जाते हैं."- शिव पूजन कुमार, शिक्षक

स्टेशन की हालत ठीक नहीं: जब 365 दिन में 350 दिन ट्रेनों का ठहराव ही नहीं होगा और लोग आएंगे ही नहीं तो जाहिर है कि स्टेशन की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जाएगी. इस स्टेशन का यही हाल है. यहां आने वाले लोग स्टेशन की हालत देखकर दुखी हो जाते हैं, क्योंकि यहां हर साल बदइंतजामी रहती है. हालांकि इस वर्ष रेलवे ने अनुग्रह नारायण रोड घाट स्टेशन पर पहले पर हाई मास्क लाइट, रेलवे पुलिस बल और पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराई है. स्थानीय मध्य विद्यालय के शिक्षक शिव पूजन कुमार कहते हैं कि पिछले सालों की तुलना में इस बार थोड़ी बेहतर स्थिति है लेकिन अन्य स्टेशनों की तुलना में कम है.

"अनुग्रह नारायण रोड घाट स्टेशन पर पहले तो किसी तरह की सुविधा नहीं होती थी लेकिन इस वर्ष रेलवे ने घाट स्टेशन पर हाई मास्क लाइट, रेलवे पुलिस बल और पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराई है. हालांकि मुख्य रेलवे स्टेशन से दूर होने के कारण वहां विरानी छाई रहती है."- अमरदीप कुमार, स्थानीय निवासी

पुनपुन नदी घाट (ETV Bharat)

विष्णुधाम में है पर्याप्त व्यवस्था और सुरक्षा: स्टेशन पर भले ही व्यवस्था ठीक नहीं हो लेकिन स्टेशन से एक किलोमीटर संगम घाट पर स्थित विष्णु धाम मंदिर परिसर के पास पुनपुन नदी घाट पर श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है. जहां पक्के घाटों के अलावे विष्णु धाम परिसर में ठहरने और वाहन पार्क करने की भी व्यवस्था है. वहां पिंडदान करने आए श्रद्धालु विजय कुमार उपाध्याय, रामलाल प्रसाद, विभा श्रीवास्तव, ज्ञान कुमार और पुनीत पाण्डेय समेत अन्य लोगों ने कहा कि हमलोग यहां की व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट हैं.

"स्टेशन पर तो उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है लेकिन विष्णु धाम में बढ़िया प्रबंध है. परिसर में रहने और वाहन पार्क करने का पूरा इंतजाम है."- विभा श्रीवास्तव, श्रद्धालु

प्रथम पिंडदान पुनपुन नदी में: 16 दिवसीय चलने वाले पितृपक्ष के दौरान प्रथम श्राद्ध अर्पण पुनपुन नदी में ही किया जाता है. जिस कारण रेलवे ने पुनपुन नदी के घाट पर इस स्टेशन को बनाया है. यहां ट्रेनों के ठहराव की शुरुआत अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हुई थी. गयाजी में श्राद्ध से पहले पिंडदानी अपने पितरों को यहां प्रथम श्राद्ध अर्पण करते हैं.

तर्पण करते श्रद्धालु (ETV Bharat)

कब तक है पितृपक्ष?: स्थानीय पंडा चंदन पाठक ने बताया कि इस वर्ष पितृपक्ष 7 सितंबर 2025, तिथि भाद्रपद, शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होकर 21 सितंबर 2025, सर्व पितृ अमावस्या, तिथि अश्विना, कृष्ण अमावस्या तक रहेगा. उन्होंने बताया कि आदि गंगा पुनः पुनः नाम से पुनपुन नदी को जाना जाता है. जिसे गंगा से भी पुरानी नदी मानी जाती है. पुनपुन नदी को गया जी का प्रवेश द्वार माना गया है. गया जी में पिंड तर्पण से पहले पुनपुन नदी में प्रथम श्राद्ध तर्पण किया जाता है.

"इस बार 7 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक पितृपक्ष होगा. गयाजी में श्राद्ध से पहले पिंडदानी अपने पितरों को यहां प्रथम श्राद्ध अर्पण करते हैं. इसलिए इन 15 दिनों तक यहां देश-विदेश से लोग आते हैं."- चंदन पाठक, पंडा

