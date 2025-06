ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़: बालोद में मालगाड़ी की चपेट में आने से 2 की मौत, 2 घायल - BALOD TRAIN ACCIDENT

Published : June 10, 2025 at 10:44 AM IST | Updated : June 10, 2025 at 11:16 AM IST

बालोद: बालोद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने बताया कि सुबह लगभग 4:00 बजे की घटना है. तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि दो घायल है. ट्रेन की चपेट में आने वाले सभी झारखंड के रहने वाले हैं और मजदूरी का काम करने बालोद आए थे. ट्रेन से कुचलने से मजदूरों की मौत: मजदूरों के साथ हुआ ये ट्रेन हादसा राजहरा थाना क्षेत्र में कुसुमकसा के पास हुआ. झारखंड के रहने वाले युवक बालोद में मजदूरी करने आए थे. काम खत्म होने के बाद वे झारखंड वापस लौट रहे थे. इसके लिए सड़क मार्ग के बदले रेल मार्ग से पैदल सफर कर रहे थे. इसी दौरान इनकी लापरवाही सामने आई. झारखंड से मजदूरी करने बालोद पहुंचे थे युवक: एएसपी ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर पैदल चलने के दौरान थककर सभी रात में ट्रैक पर सो गए. आज सुबह ट्रेन आते देख एक युवक ने आवाज लगाई तो दो युवक उठकर भागने में सफल हुए. दो युवक ट्रैक से उठ नहीं पाए और ट्रेन की चपेट में आ गए. जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

