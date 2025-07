ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: रेलवे ट्रैक पार कर रही वैन ट्रेन से टकराई, छात्रों की दर्दनाक मौत, मुआवजे का ऐलान - TRAIN HITS SCHOOL VAN IN CUDDALORE

कडलूर में रेलवे ट्रैक पार रही वैन ट्रेन से टकराई ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 8, 2025 at 10:39 AM IST | Updated : July 8, 2025 at 10:59 AM IST 2 Min Read

कडलूर: तमिलनाडु के कडलूर जिले के सेम्मानकुप्पम गांव में आज मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. यह हादसा उस समय हुआ जब एक स्कूल वैन स्कूली बच्चों को लेकर रेलवे ट्रैक पार कर रही थी. तभी अचानक ट्रैक पर रेल आ गई और वैन को जोरदार टक्कर मार दी. जानकारी के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में 2 स्कूली छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वैन में पांच बच्चे थे.

हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. वहीं, कुड्डालोर जिला पुलिस अधीक्षक जयकुमार और कलेक्टर एस.पी. आदित्य सेंथिलकुमार भी वहीं पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया. शुरुआती जांच में पता चला है कि तिरुचेंदूर से चेन्नई जा रही एक ट्रेन ने तेज गति से रेलवे फाटक पार करने की कोशिश कर रहे एक निजी स्कूल वाहन को टक्कर मार दी. दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी लोगों का आरोप है कि ट्रेन आने पर गेटकीपर ने रेलवे फाटक बंद नहीं किया. हादसे से नाराज स्थानीय लोगों ने गेटकीपर को जमकर पीटा. मौके पर मौजूद पुलिस ने गेटकीपर को लोगों से बचाया. जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक टक्कर इतनी तेज थी कि वैन करीब 50 मीटर तक घसीटती चली गई. इससे छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने फौरन पुलिस को हादसे की जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 7 बजकर 45 मिनट पर हुआ. ट्रेन नंबर 56813 विल्लुपुरम-मयिलादुथुराई पैसेंजर की चपेट में आने से वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. वहीं, इस हादसे पर रेलवे ने बताया कि गेटकीपर गेट बंद करने के आगे बढ़ रहा था तभी वैन ड्राइवर ने ट्रैक जबरन पार करने की कोशिश की और स्पीड बढ़ा दी. इस हादसे पर दक्षिण रेलवे ने दुख व्यक्त किया है. रेलवे ने बयान जारी करते हुए कहा कि कुड्डालोर और अलप्पक्कम के बीच रेलवे लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 170 (एक नॉन-इंटरलॉक्ड गेट) के गेटकीपर को लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है. रेलवे ने आगे कहा कि गेटकीपर को प्रक्रिया के अनुसार सेवा से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. वहीं, रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान किया है. पढ़ें: जम्मू श्रीनगर में भयानक हादसा टला, बस हादसे में 36 अमरनाथ तीर्थयात्री जख्मी

