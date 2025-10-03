मारूति की फैक्ट्री से 116 कारें लेकर कश्मीर पहुंची मालगाड़ी, भूस्खलन से नहीं होगी परेशानी
रेल सेवाओं के अभाव में नए वाहनों को ज़्यादातर जम्मू से घाटी में डीलरशिप तक ले जाने में काफी मुश्किलों का सामना करने पड़ता था.
Published : October 3, 2025 at 4:13 PM IST
श्रीनगर: जम्मू कश्मरी में फैक्ट्री से नए वाहन सीधे आने लगे हैं. शुक्रवार को कश्मीर को उत्तर रेलवे के जम्मू डिवीजन से पहला ऑटोमोबाइल रैक प्राप्त हुआ. अधिकारियों ने बताया कि मारुति सुजुकी के मानेसर संयंत्र में निर्मित 116 वाहनों को लेकर ट्रेन शुक्रवार सुबह दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग गुड्स शेड पहुंची. कश्मीर में ऑटोमोबाइल के परिवहन में एक मील का पत्थर साबित होगा.
रेल सेवाओं के अभाव में नए वाहनों को ज़्यादातर जम्मू से घाटी में स्थित बिक्री डीलरशिप तक ले जाना पड़ता था. लगभग 300 किलोमीटर लंबे श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम्मू से नए वाहनों के परिवहन में अक्सर मुश्किलें आती थीं. खासकर सर्दियों के मौसम में जब खराब मौसम और भूस्खलन के कारण सड़क अक्सर बंद रहती थी.
#WATCH | Anantnag, J&K: Kashmir received its first batch of automobiles via railway, comprising 116 Maruti Suzuki vehicles manufactured at the Manesar facility. pic.twitter.com/LQ5RQTxlbI— ANI (@ANI) October 3, 2025
मारुति सुजुकी इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रेन के माध्यम से कश्मीर घाटी के लिए वाहनों की पहली खेप भेजने के साथ ही कंपनी भारत की पहली ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी बन गई है, जिसने इस क्षेत्र में वाहन भेजने के लिए भारतीय रेलवे की सेवाओं का उपयोग किया है. कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि ब्रेजा, डिजायर, वैगनआर और एस-प्रेसो जैसी 100 से अधिक मारुति सुजुकी कारों को लेकर पहली ट्रेन मानेसर स्थित रेलवे साइडिंग से रवाना हुई.
न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए जम्मू-कश्मीर में मारुति सुजुकी के प्रमुख डीलर, जमकश व्हीकल्स (कश्मीर) प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ अवान ने कहा- "मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पहली बार 116 वाहनों के साथ यहां पहुंची है, जिनमें से लगभग 100 जमकश के हैं. सीमेंट के बाद, ऑटोमोबाइल क्षेत्र यहां वाणिज्यिक रेलवे का उपयोग करने वाला दूसरा क्षेत्र है, जो पारगमन समय को काफी कम कर देता है. यह हमें ग्राहकों तक वाहनों को अधिक तेजी से पहुंचाने में सक्षम बनाता है."
#WATCH | Anantnag: Awaan, CEO of Jamkash Vehicleades (Kashmir) Pvt. Ltd, a major dealer for Maruti Suzuki in J&K, says, " maruti suzuki india limited has arrived here for the first time with 116 vehicles, of which around 100 are from jamkash. after cement, the automobile sector is… https://t.co/o0O4sEdvtU pic.twitter.com/gJ4D7gl4O4— ANI (@ANI) October 3, 2025
अर्थव्यवस्था में रेल परिवहन के महत्व पर जोर देते हुए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे लाइन जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है. मंत्री ने कहा, "हाल के दिनों में, घाटी से सेबों की ढुलाई जम्मू-कश्मीर रेल संपर्क के माध्यम से की गई है. अब, मारुति सुजुकी कारों को रेल द्वारा कश्मीर घाटी पहुंचाया जाएगा. जम्मू-श्रीनगर रेलवे लाइन जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव है."
मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ हिसाशी ताकेउची ने कहा कि रेलवे डिस्पैच उनकी लॉजिस्टिक्स रणनीति का केंद्र बिंदु है. उन्होंने कहा, "चेनाब में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज एक मील का पत्थर है, जो कश्मीर घाटी के लिए निर्बाध और कुशल संपर्क को सक्षम बनाता है और मारुति सुजुकी को इस क्षेत्र में ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाता है."
