चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: ट्राई ने बुधवार को 30 जून को समाप्त तिमाही के लिए इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट जारी की है. यह रिपोर्ट भारत में दूरसंचार सेवाओं का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य (Broader perspective) प्रदान करती है.

1 अप्रैल से 30 जून तक की अवधि के लिए भारत में दूरसंचार सेवाओं के साथ-साथ केबल टीवी, डीटीएच और रेडियो प्रसारण सेवाओं के प्रमुख मापदंडों और विकास के रुझान को प्रस्तुत करती है, जो मुख्य रूप से सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर संकलित की गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेट उपभोक्ताओं की कुल संख्या मार्च 25 के अंत में 969.10 मिलियन से बढ़कर जून-25 के अंत में 1002.85 मिलियन हो गई. यह तिमाही दर तिमाही 3.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है. 1002.85 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ताओं में से, वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 44.71 मिलियन और वायरलेस इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 958.14 मिलियन है.

ट्राई रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेट ग्राहक आधार में 979.71 मिलियन ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहक आधार और 23.14 मिलियन नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहक आधार शामिल हैं. ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहक आधार मार्च, 2025 के अंत में 944.12 मिलियन से 3.77 प्रतिशत बढ़कर जून, 2025 के अंत में 979.71 मिलियन हो गया है. नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहक आधार मार्च, 2025 के अंत में 24.98 मिलियन से घटकर जून, 2025 के अंत में 23.14 मिलियन हो गया है.

वायरलाइन ग्राहकों की संख्या मार्च 25 के अंत में 37.04 मिलियन से बढ़कर जून 25 के अंत में 47.49 मिलियन हो गई, जिसमें तिमाही दर 28.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई. साल-दर-साल आधार पर, जून 25 की तिमाही के अंत में वायरलाइन ग्राहकों की संख्या में 35.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई. वायरलाइन दूरसंचार घनत्व मार्च 25 के अंत में 2.62 प्रतिशत से बढ़कर जून 25 के अंत में 3.36 प्रतिशत हो गया, जिसमें तिमाही दर 27.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

वायरलेस सेवा के लिए मासिक औसत राजस्व प्रति यूजर्स (ARPU) 2 प्रतिशत बढ़कर, मार्च-25 तिमाही में 182.95 रुपये से जून-25 तिमाही में 186.62 रुपये हो गया. साल-दर-साल आधार पर, इस तिमाही में वायरलेस सेवा के लिए मासिक ARPU में 18.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई. प्री-पेड सेगमेंट के लिए प्रति माह ARPU 187 रुपये और पोस्ट-पेड सेगमेंट के लिए प्रति माह ARPU जून-2025 तिमाही के लिए 182.72 रुपये है, यह जानकारी दी गई.

TRAI की रिपोर्ट के मुताबिक, "अखिल भारतीय औसत पर, प्रति माह कुल MOU 1.93 प्रतिशत घटकर मार्च-25 तिमाही में 1026 से जून-25 तिमाही में 1006 हो गया. प्रति ग्राहक प्रीपेड MOU 1055 और प्रति ग्राहक पोस्टपेड MOU 503 है."

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या मार्च-25 के अंत में 1,200.80 मिलियन से बढ़कर जून-25 के अंत में 1,218.36 मिलियन हो गई, जो पिछली तिमाही की तुलना में 1.46 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाती है. यह पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में साल-दर-साल (Y-O-Y) 1.06 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है. भारत में समग्र दूरसंचार घनत्व मार्च-25 की तिमाही के 85.04 प्रतिशत से बढ़कर जून-25 की तिमाही में 86.09 प्रतिशत हो गया.

टेलीफोन उपभोक्ताओं का रुझान

शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या मार्च-25 के अंत में 666.11 मिलियन से बढ़कर जून-25 के अंत में 679.86 मिलियन हो गई. इसी अवधि के दौरान शहरी दूरसंचार घनत्व भी 131.45 प्रतिशत से बढ़कर 133.56 प्रतिशत हो गया.

वहीं, ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या मार्च-25 के अंत में 534.69 मिलियन से बढ़कर जून-25 के अंत में 538.50 मिलियन हो गई. इसी अवधि के दौरान ग्रामीण दूरसंचार घनत्व भी 59.06 प्रतिशत से बढ़कर 59.43 प्रतिशत हो गया. कुल उपभोक्ताओं में से, ग्रामीण उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी मार्च-25 के अंत में 44.53 प्रतिशत से घटकर जून-25 के अंत में 44.20 प्रतिशत हो गई.

टेलीफोन उपभोक्ताओं की संरचना

संचार मंत्रालय ने बताया कि तिमाही के दौरान 7.12 मिलियन ग्राहकों की शुद्ध वृद्धि के साथ, कुल वायरलेस (मोबाइल+5G FWA) ग्राहक आधार मार्च-25 के अंत में 1163.76 मिलियन से बढ़कर जून-25 के अंत में 1170.88 मिलियन हो गया, जो पिछली तिमाही की तुलना में 0.61 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि साल-दर-साल आधार पर, वायरलेस ग्राहकों की संख्या में 0.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

वायरलेस (मोबाइल+5G FWA) दूरसंचार डेंसिटी मार्च-25 के अंत में 82.42 प्रतिशत से बढ़कर जून-25 के अंत में 82.74 प्रतिशत हो गया, जिसमें तिमाही वृद्धि दर 0.39 प्रतिशत रही.

तिमाही के दौरान 6.04 मिलियन ग्राहकों की शुद्ध वृद्धि के साथ, वायरलेस (मोबाइल) ग्राहकों की संख्या मार्च-25 के अंत में 1156.99 मिलियन से बढ़कर जून-25 के अंत में 1163.03 मिलियन हो गई, जो पिछली तिमाही की तुलना में 0.52 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाती है. साल-दर-साल आधार पर, वर्ष के दौरान वायरलेस ग्राहकों की संख्या में 0.64 प्रतिशत की दर से कमी आई.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा लगभग 912 प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को केवल अपलिंकिंग/केवल डाउनलिंकिंग/अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दोनों के लिए अनुमति दी गई है.

3 मार्च, 2017 के संशोधित टैरिफ आदेश के अनुसरण में प्रसारकों द्वारा की गई रिपोर्टिंग के मुताबिक, भारत में डाउनलिंकिंग के लिए उपलब्ध 902 अनुमत सैटेलाइट टीवी चैनलों में से 30 जून, 2025 तक 333 सैटेलाइट पे टीवी चैनल हैं. 333 पे चैनलों में से 232 एसडी सैटेलाइट पे टीवी चैनल और 101 एचडी सैटेलाइट पे टीवी चैनल हैं.

30 जून, 2025 की तिमाही के दौरान, देश में 4 पे डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर थे. पे डीटीएच के सक्रिय ग्राहकों की कुल संख्या लगभग 56.07 मिलियन हो गई है. यह संख्या डीडी फ्री डिश (दूरदर्शन की मुफ्त डीटीएच सेवा) के ग्राहकों के अतिरिक्त है. कुल सक्रिय ग्राहकों की संख्या मार्च 2025 को समाप्त तिमाही में 56.92 मिलियन से घटकर जून 2025 को समाप्त तिमाही में 56.07 मिलियन रह गई है.

एफएम रेडियो ऑपरेटरों द्वारा ट्राई को दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, सार्वजनिक प्रसारक, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा संचालित रेडियो चैनलों के अलावा, 31 मार्च 2025 तक, 113 शहरों में 33 निजी एफएम रेडियो ऑपरेटरों द्वारा संचालित 388 निजी एफएम रेडियो चैनल कार्यरत थे.

30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान, उदय एफएम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित एक चैनल का कल रेडियो लिमिटेड में विलय कर दिया गया. अब, जून 2025 तक, 113 शहरों में 388 निजी एफएम रेडियो चैनल कार्यरत हैं, जिनका संचालन 32 निजी एफएम रेडियो ऑपरेटरों द्वारा किया जाता है.

30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान 388 निजी एफएम रेडियो चैनलों के संबंध में एफएम रेडियो ऑपरेटरों द्वारा रिपोर्ट की गई विज्ञापन आय 383.14 करोड़ रुपये है, जबकि 31 मार्च 2025 की पिछली तिमाही के लिए 388 प्राइवेट एफएम रेडियो चैनलों के संबंध में यह 466.63 करोड़ रुपये थी.

ये भी पढ़ें: Jio यूजर्स के लिए बुरी खबर! कंपनी ने एक झटके में हटा दिए 3 सबसे सस्ते प्लान