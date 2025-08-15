राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में शुक्रवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ. इस दुर्घटना में मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को कार से बाहर निकाला.एक शख्स इस हादसे में बुरी तरह घायल हुआ है.जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बागनदी थाना क्षेत्र के पास हुआ हादसा: पुलिस की प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक एक कार में 7 लोग सवार होकर उज्जैन से महाकाल बाबा के दर्शन कर जगन्नाथ पुरी जा रहे थे. इस दौरान बागनदी के चिरचारी नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ. कार नागपुर से राजनांदगांव होते हुए ओडिशा की तरफ जा रही थी. इस दौरान कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई. इस हादसे में 6 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई. जबकि ड्राइवर बुरी तरह घायल है.

बागनदी एरिया में नेशनल हाईवे पर आज सुबह 5 बजे कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई.जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई.मरने वाले सभी लोग मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र के रहने वाले हैं .जो उज्जैन से दर्शन कर जगन्नाथ पुरी जा रहे थे. फिलहाल मृतकों और घायल के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा- विजय मिश्रा, थाना प्रभारी, बागनदी थाना

पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में ले लिया है. मृतकों के परिवार वालों से पुलिस संपर्क साध रही है. घटना की पूरी जांच के बाद पुलिस इस पर और बयान जारी करेगी. इस घटना ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.