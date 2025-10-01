ETV Bharat / bharat

मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसा; सड़क किनारे खड़े ट्रक से भिड़ी कार, हरियाणा के एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

करनाल से अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार निकले थे परिवार के लोग. एक घायल की हालत गंभीर

मुजफ्फरनगर हादसा.
मुजफ्फरनगर हादसा. (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 10:28 AM IST

Updated : October 1, 2025 at 10:46 AM IST

Choose ETV Bharat

मुजफ्फरनगर : हरियाणा के करनाल से अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार जा रहे परिवार की कार मुजफ्फरनगर के तितावी गांव में हादसे का शिकार हो गई. तेज रफ्तार कार हाईवे किनारे खड़े ट्रक में घुस गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पिचक गई. कार में कुल 7 लोग सवार थे. इसमें एक ही परिवार के 5 सदस्यों समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं. एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है.

मुजफ्फरनगर हादसा. (Video Credit; ETV BHARAT)

दरअसल, करनाल के फरीदपुर गांव निवासी महेंद्र जुनेजा की कुछ दिनों पहले कैंसर से मौत हो गई थी. उन्हीं की अस्थियां गंगा में विसर्जित करने के लिए परिवार कार से हरिद्वार निकला था. कार में महेंद्र का बेटा पीयूष, पत्नी मोहनी, बेटा हार्दिक, बेटी अंजू, भाई राजेंद्र, भतीजा विक्की सवार थे. कार शिवा चला रहा था.

मुजफ्फरनगर हादसा.
मुजफ्फरनगर हादसा. (Photo Credit; ETV BHARAT)

बुधवार सुबह करीब 7 बजे पानीपत-खटीमा हाईवे पर तितावी इलाके में कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से भिड़ गई. हादसा होते ही चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे. पुलिस को भी घटना की सूचना दी गई. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी कार सवारों को बाहर निकाला. तब तक हार्दिक को छोड़ सभी की मौके पर ही मौत हो गई थी.

पुलिस ने घायल हार्दिक को अस्पताल भेजा है. उसकी हालत गंभीर है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज गया है. पुलिस ने उनके परिवार को सूचना दे दी है. सीओ फुगाना रूपाली राव ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हादसे की जांच की जा रही है. परिवार वाले भी मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं. इधर, मुख्यमंत्री योगी ने भी मुजफ्फरनगर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. साथ ही मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त की है. घायल के समुचित इलाज का अधिकारियों को निर्देश दिया है.

