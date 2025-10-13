ETV Bharat / bharat

केरल: कुएं में कूदी महिला को बचाने में अग्निशमन अधिकारी समेत तीन की मौत

कोल्लम: नेदुवथूर में एक हृदयविदारक घटना में कुएं में कूदी एक महिला को बचाने की कोशिश में एक अग्निशमन अधिकारी और एक युवती समेत तीन लोगों की जान चली गई. यह हादसा सोमवार तड़के उस समय हुआ जब बचाव अभियान के दौरान कुएँ की दीवार ढह गई. मृतकों की पहचान हो गई है. कुएं में कूद कर आत्महत्या करने वाली महिला की पहचान नेदुवथूर निवासी अर्चना (33) के रूप में हुई है. इसके साथ ही कोट्टाराक्कारा इकाई में कार्यरत अत्तिंगल निवासी अग्निशमन एवं बचाव अधिकारी सोनी एस. कुमार (36) और महिला की दोस्त शिवकृष्णन (22) के रूप में हुई है. तीन बच्चों की माँ अर्चना कथित तौर पर निजी समस्याओं से जूझ रही थी. अधिकारियों के अनुसार कुआँ लगभग 80 फीट गहरा था. कोट्टाराक्कारा अग्निशमन एवं बचाव दल को घटना की सूचना लगभग 12:15 बजे मिली. घटनास्थल पर पहुँचने पर अधिकारियों को अर्चना के दो बच्चों ने रास्ता दिखाया. जिन्होंने उन्हें बताया कि उनकी माँ कुएँ में कूद गई है. अधिकारी सोनी ने रस्सियों और बचाव उपकरणों का उपयोग करके तुरंत नीचे उतरे. हालाँकि, जैसे ही उन्होंने अर्चना को ऊपर खींचने की कोशिश की, कुएँ की दीवार ढह गई, जिससे वे दोनों और ऊपर खड़ा एक और आदमी कुएँ में गिर गए. जिला अग्निशमन अधिकारी रामकुमार ने बताया, 'यह दुर्घटना तब हुई जब बचाव कार्य के दौरान कुएँ का किनारा ढह गया.'