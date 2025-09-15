ETV Bharat / bharat

जौनपुर में दर्दनाक हादसा; छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रेलर से भिड़ी, 4 की मौत, कई घायल

अयोध्या दर्शन करने के बाद वाराणसी जा रहे थे सभी, चालक की भी मौत.

जौनपुर हादसे में 4 की मौत.
जौनपुर हादसे में 4 की मौत.
जौनपुर : जिले के लाइन बाजार क्षेत्र के सीहापुर के पास रविवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. छत्तीसगढ़ से धार्मिक स्थलों की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की बस की ट्रेलर से टक्कर हो गई. इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं. इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, अयोध्या में दर्शन करने के बाद वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम जा रहे थे. इनकी धार्मिक यात्रा 7 सितंबर को शुरू हुई थी.

बताते हैं कि छत्तीसगढ़ से करीब 50 श्रद्धालु धार्मिक यात्रा पर निकले थे. जिला अस्पताल में घायल यात्रियों ने बताया कि जब यह हादसा हुआ तो बस में सभी लोग सो रहे थे. अचानक तेज आवाज आई और चीख पुकार मच गई. हादसा आगे चल रहे ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान हुआ.

जो घायल हुए

  • सूंडा मंडल (32) पत्नी देवराज मंडल थाना गोंडा हूर जिला कांकेर, छत्तीसगढ़.
  • लखन दास (70) पुत्र उपेंद्र दास थाना गोंडा हूर जिला कांकेर, छत्तीसगढ़.
  • वीरेंद्र मंडल पुत्र स्व खगेंद्र मंडल थाना गोंडा हूर जिला कांकेर, छत्तीसगढ़.
  • सोमेश साहू पुत्र ओमप्रकाश साहू, राजनाथ गांव छत्तीसगढ़.

जिनकी हुई मौत

  • आशा भवन पत्नी अपरन भवन थाना गोंडा हूर जिला कांकेर, छत्तीसगढ़.
  • गुलाब पत्नी कुशव साहू गांव अम्मीडीहा, टोलागांव थाना डांगर गांव, जिला राजनाथ गांव, छत्तीसगढ़.
  • चालक दीपक व एक अन्य.

इस घटना के संबंध में एसपी जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि देर रात दर्शनाथियों से भरी डबल डेकर बस जो अयोध्या से वाराणसी के लिए निकली थी, लाइन बाजार क्षेत्र स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास ओवरटेक करने के चक्कर में हादसे का शिकार हो गई. इसमें मौके पर ही चार लोगों की मौत हो गई. बस में कुल 50 यात्री सवार थे.

इधर, अस्पताल में भर्ती घायलों के परिजनों को पुलिस सूचना दे दी है. हादसे में कुछ को गंभीर चोटें आई हैं. उनका इलाज किया जा रहा है. सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना.

