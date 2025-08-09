भोपाल: मध्य प्रदेश में अपराधों की संख्या में साल दर साल बढ़ोत्तरी हो रही है. इसका बड़ा कारण मैदानी स्तर पर पुलिसकर्मियों की कमी है. वहीं 5 हजार से अधिक ट्रेड आरक्षक आईपीएस अधिकारियों के घर पर चाकरी का काम कर रहे हैं. इनके वेतन-भत्तों पर सरकार हर साल 320 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च कर रही है.

हालांकि इन ट्रेड आरक्षकों द्वारा लंबे समय से उनका संविलियन जनरल ड्यूटी में करने की मांग हो रही है. इसके लिए गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से अभिमत मांगा था. इसके लिए 4 आईपीएस अधिकारियों की कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट 4 साल बाद भी नहीं आई.

स्पेशल डीजी का प्रस्ताव मानते तो हर साल बचते 250 करोड़ रुपये

बता दें कि तत्कालीन स्पेशल डीजी पुलिस रिफॉर्म शैलेष सिंह ने ट्रेड आरक्षकों को जनरल ड्यूटी में मर्ज करने और इनकी जगह पर बंगला ड्यूटी करने के लिए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रखने का प्रस्ताव दिया था. लेकिन पुलिस मुख्यालय ने इस प्रस्ताव को मानने से इंकार कर दिया. दरअसल वर्तमान में सैकड़ो ट्रेड आरक्षक प्रमोशन के बाद एएसआई पद तक पहुंच गए हैं.

इन ट्रेड आरक्षक से लेकर एएसआई तक के वेतन-भत्तों पर हर साल 321 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं. यदि इनकी जगह कलेक्टर रेट पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते हैं, तो इनके वेतन पर सालाना 70 से 80 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यानि गृह विभाग को हर साल करीब 250 करोड़ की बचत हो सकती है.

पात्रता एक या दो की, काम पर रखे 10 से 12 कर्मचारी

जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ट्रेड आरक्षक कुशल पुलिसकर्मी होते हैं. मध्य प्रदेश पुलिस में इन्हें विभिन्न प्रकार के घरेलू काम जैसे कपड़े धोने, खाना बनाने, बाल काटने, जूता पालिस करने, माली व अन्य कार्यों के लिए भर्ती किया गया है. हालांकि ट्रेड आरक्षक और जनरल ड्यूटी वाले आरक्षकों का वेतनमान 5200-20200 यानि एक समान है. इन ट्रेड आरक्षकों को पुलिस अधिकारियों के बंगलों में पदस्थ किया गया है. पुलिस विभाग में कई ऐसे भी अधिकारी हैं, जिनकी पात्रता एक या दो अर्दली रखने की है, लेकिन उन्हें 10 से 12 आरक्षक दिए गए हैं. ये आरक्षक 3 शिफ्ट में बंगलों में ड्यूटी करते हैं.

साल 2013 में ट्रेड आरक्षकों के संविलियन पर लगाई रोक

बता दें कि साल 2012 तक ट्रेड आरक्षकों का संविलियन जनरल ड्यूटी में किया जाता रहा है. लेकिन साल 2013 में तत्कालीन डीजीपी नंदन दुबे ने जनरल ड्यूटी में मर्जर की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. इसके खिलाफ कई पुलिसकर्मी कोर्ट चले गए और उन्हें जनरल ड्यूटी की अनुमति मिली.

ट्रेड आरक्षकों की मांग पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इनको जनरल ड्यूटी में मर्ज करने के लिए पुलिस मुख्यालय से अभिमत मांगा था, लेकिन अब तक इसका जबाव नहीं आया है. हालांकि साल 2021 में तत्कालीन डीजीपी विवेक जौहरी ने जनरल ड्यूटी में संविलियन के लिए 4 आईपीएस अधिकारियों की एक कमेटी बनाते हुए एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी थी. लेकिन अब तक यह रिपोर्ट तैयार ही नहीं हुई.

पड़ोसी राज्यों में किया जा रहा संविलियन, मध्य प्रदेश में रोक

आईपीएस अधिकारियों के बंगले पर धोबी, रसोइया, माली और जूता पालिस समेत अन्य काम करने वाले कई आरक्षक प्रमोशन लेने को भी तैयार नहीं हैं. उनका कहना है कि प्रमोशन के बाद भी उन्हें यही काम करना है, तो पदोन्नति लेकर भी क्या करेंगे. ट्रेड आरक्षकों का कहना है कि उनका जनरल ड्यूटी में संविलियन करने पर सरकार पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आएगा. क्योंकि दोनों का वेतनमान एक समान है.

इधर मैदानी स्तर पर पुलिसकर्मियों की कमी भी दूर होगी और सरकार को नई भर्ती में पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे. बता दें कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में ट्रेड आरक्षकों को निरंतर जनरल ड्यूटी में संविलियन किया जा रहा है. लेकिन मध्य प्रदेश में 12 सालों से रोक लगी हुई है.

स्पेशन डीजी ने कहा, रिकमंडेशन रिपोर्ट की जांच कराएंगे

बता दें कि साल 2021 में जब तत्कालीन डीजीपी जौहरी ने ट्रेड आरक्षकों की जनरल ड्यूटी को लेकर जिन 4 IPS अधिकारियों की कमेटी बनाई थी, उनमें पूर्व डीआईजी राजाराम सिंह परिहार, एआईजी सीआईडी एडमिन रसना ठाकुर, एआईजी स्पेशल ब्रांच आबिद खान शामिल थे. वहीं आईजी प्रशासन विवेक शर्मा को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था. इसकी रिपोर्ट अब तक नहीं सौंपी गई है.

इस मामले में पूर्व डीआईजी राजाराम सिंह परिहार ने बताया "कमेटी की एक या दो बैठकें ही हो सकीं. लेकिन उस समय एएसआई लेवल के बाद ही जनरल ड्यूटी की रिकंमडेशन मिली थी." वहीं इस मामले में वर्तमान स्पेशन डीजी एडमिन आदर्श कटियार का कहना है "यदि डीजीपी के निर्देश पर कमेटी बनाई गई थी, तो इसे समय सीमा में रिपोर्ट देनी होती है. अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है. रिकमंडेशन को क्रॉस चेक कराएंगे."