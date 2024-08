ETV Bharat / bharat

बांग्लादेश में सियासी उठापटक के बीच झारखंड में मिला एक गिद्ध, जिस पर लगा है ट्रैकिंग डिवाइस! - Vulture with tracker device

By ETV Bharat Jharkhand Team

गिद्ध के पैर की रिंग में लिखा है ढाका (ETV Bharat)

पक्षी पर काम करने वाले शोधकर्ता मुरारी सिंह ने इन तमाम अफवाहों पर विराम लगा दिया. इसके साथ ही गिद्ध पर लगाए गये इस ट्रैकर के बारे में विस्तृत जानकारी दी. मुरारी सिंह का कहना है कि ये गिद्ध काफी सफर तय करके आया है जो काफी थका हुआ भी लग रहा है. यह एक प्रकार ट्रैकिंग डिवाइस है जो सीधे सैटेलाइट से जुड़ा रहता है. दरअसल आरएसबीपी (Royal Society for the Protection of Birds) जो भारत में बीएनएस (Bombay Natural History Society) के साथ मिलकर काम कर रही है. यह पक्षी पर शोध करती है.

शोधकर्ता मुरारी सिंह ने कहा कि इस गिद्ध पर यह ट्रैकर बांग्लादेश के खुलना में लगाया गया था. यह देखा जा रहा था कि गिद्ध प्रवास के लिए किन-किन स्थानों पर जाती है. भोजन की तलाश में इनका क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है. इसी अनुसंधान को लेकर यह ट्रैकर लगाया गया था. मुरारी सिंह ने इस बाबत संस्था से वार्ता भी की है. जिन्होंने यह बताया कि ये गिद्ध बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के खड़कपुर, धनबाद होते हुए हजारीबाग पहुंचा है. संस्था का यह भी कहना है कि अगर यह पक्षी कहीं मिल जाए तो संपर्क करें. गिद्ध के पैर में लगे रिंग में ढाका लिखा है और कुछ नंबर भी अंकित है.

मुरारी सिंह का यह भी कहना है कि यह अफवाह फैल रहा है कि यह ट्रैकर जासूसी के लिए उपयोग में लाया जा रहा था जो सरासर गलत है. उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में भारत में भी पंछियों पर अन्वेषण और उनकी गिनती करने के लिए भी पैरों में एक चिन्ह लगाया गया था. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और इस प्रकार के पक्षियों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाया जाए.

