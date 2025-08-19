माणिक कुमार रे.

गुवाहाटी: असम का ऐतिहासिक कामाख्या मंदिर न सिर्फ शक्ति साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है, बल्कि यह कई संतों और दार्शनिकों की आस्था से भी जुड़ा हुआ है. इन्हीं में से एक हैं स्वामी विवेकानंद. 1901 में यहां अपनी मां के साथ दर्शन करने पहुंचे थे. इतिहासकारों के मुताबिक, यह यात्रा स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक साधना और अपनी मां भुवनेश्वरी देवी के प्रति उनकी श्रद्धा दोनों का प्रतीक थी.

17 अप्रैल 1901 को स्वामी विवेकानंद अपनी मां भुवनेश्वरी देवी के साथ नीलाचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर पहुंचे और तीन दिन वहीं रुके. वे मंदिर के पंडा पुजारियों लक्ष्मीकांत और शिवकांत शर्मा के आतिथ्य में रहे. जिस साधारण घर में उन्होंने प्रवास किया था वह आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है. करीब 124 साल बाद भी, उस घर को पांडा परिवार के वंशजों ने श्रद्धा और परंपरा के साथ संरक्षित किया हुआ है.

दो कमरों वाले उस छोटे से घर में स्वामी विवेकानंद और उनकी मां के कक्ष आज भी वैसे ही सुरक्षित रखे गए हैं. वहां प्रतिदिन उनकी तस्वीर के साथ देवी-देवताओं की पूजा होती है, मानो आज भी स्वामीजी की उपस्थिति बनी हुई हो. प्राचीन असमिया शैली में बांस, बेंत और मिट्टी से बना यह घर, प्रसिद्ध सौभाग्य कुंड के पीछे, नीलाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है.

इसी मकान में रुके थे विवेकानंद. (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकारः

कॉटन विश्वविद्यालय में बंगाली विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. प्रशांत चक्रवर्ती के अनुसार, स्वामीजी ने कोलकाता से ढाका, फिर नदी मार्ग से धुबरी और फिर गुवाहाटी की यात्रा की. धुबरी में एक रात बिताने के बाद, वे गुवाहाटी पहुंचे और शुरुआत में पानबाजार के पास एक पारंपरिक असमिया शैली के घर में रुके, जो आज के कॉलेज हॉस्टल रोड पर, डॉन बॉस्को चर्च के बगल में स्थित है. अब उस जगह पर एक पुलिस स्टेशन है.

किस अवस्था में है विरासतः

इस ऐतिहासिक स्थल पर ईटीवी भारत की टीम पहुंची. वहां शर्मा परिवार की वंशज गीतांजलि देवी से मुलाकात हुई. वह अपनी मां के साथ घर में रहती हैं. परिवार में फिलहाल कोई पुरुष सदस्य नहीं है. पांच बहनों में से चार की शादी हो चुकी है, जबकि वह अपनी मां की देखभाल के लिए घर पर ही रहती हैं. परिवार निचली मंजिल पर नए बने कमरों में रहता है. ऊपरी भाग, जहां स्वामी विवेकानंद रुके थे, को वैसे ही संरक्षित रखा गया है.

इस कमरे का न केवल रखरखाव किया जाता है, बल्कि इसे एक पवित्र स्थान के रूप में महत्व दिया जाता है. गीतांजलि देवी ने कमरे को देखने और फोटोग्राफी के लिए खोला. उन्होंने बताया कि स्वामीजी की स्मृति को संरक्षित करने के उनके प्रयासों में परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा.

गीतांजलि देवी ने बताया कि कई साल पहले, कोलकाता के एक विद्वान ने स्वामी विवेकानंद द्वारा उनके पूर्वजों के लिए लिखे गए मूल प्रशस्ति पत्र को प्राप्त करने की कोशिश की थी. जब परिवार ने इनकार कर दिया, तो उसने कथित तौर पर उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दायर कर दिया, जिससे कानूनी परेशानियां और संकट पैदा हो गए. इस घटना के कारण परिवार आगंतुकों और मीडिया की नजरों से दूर रहने लगा.

स्वामी विवेकानंद के लिखे पत्र का शिलापट्ट. (ETV Bharat)

स्वामी विवेकानंद का लिखा प्रशंसा पत्रः

17 अप्रैल 1901 को स्वामी विवेकानंद ने हाथ से लिखे गए प्रमाण पत्र में शर्मा बंधुओं की सहायता और विनम्रता की प्रशंसा की थी. कामाख्या मंदिर के पास एक संगमरमर की पट्टिका पर यह शिलालेख अंकित है. यद्यपि मूल पत्र का कहां है, इसको लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

विवेकानंद का लिखा पत्र. (ETV Bharat)

"श्री कामाख्या पीठ के पंडा, शिवकांत और लक्ष्मीकांत भाइयों की महान मित्रता और सहायता करने की क्षमता की पुष्टि करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है. वे ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे अधिक मदद करते हैं और कम से संतुष्ट रहते हैं. मैं इस परम पवित्र तीर्थस्थल पर आने वाले हिंदू जनमानस को बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी सिफारिश कर सकता हूं." - स्वामी विवेकानंद, गुवाहाटी, 17 अप्रैल 1901

संरक्षण की आवश्यकताः

1993 में रामकृष्ण मिशन ने स्वामी विवेकानंद के निवास को याद करते हुए उस निवास पर एक स्मारक पट्टिका स्थापित की. हालांकि, पुराना असमिया शैली का घर, अभी भी जीर्ण शीर्ण हालत में खड़ा है. निचले हिस्से का पुनर्निर्माण किया गया है. लेकिन, ऊपरी हिस्सा जहां वह कमरे हैं, अभी भी खराब हालत में है. उसे तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है.

अगर जल्द ही कदम नहीं उठाए गए तो इस इमारत के ढहने का खतरा है. विरासत विशेषज्ञों का तर्क है कि अगर इसका उचित तरीके से जीर्णोद्धार किया जाए, तो यह घर न केवल स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक यात्रा का स्मारक बन सकता है, बल्कि असम और पूरे देश के लिए एक मूल्यवान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल भी बन सकता है.

