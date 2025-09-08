ETV Bharat / bharat

टूरिस्टों को घबराने की जरूरत नहीं, पर्यटन मंत्रालय देता है होटलों, टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों को रेटिंग

टूरिस्टों को घबराने की जरूरत नहीं, पर्यटन मंत्रालय रखता है पूरा ख्याल. ( ETV Bharat (File) )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 8, 2025 at 4:32 PM IST 4 Min Read

चंचल मुखर्जी नई दिल्ली: घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों, दोनों के विभिन्न वर्गों के लिए सेवाओं और अनुभव की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय अपनी स्वैच्छिक वर्गीकरण और अनुमोदन योजना के तहत आवास इकाइयों के साथ-साथ ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों और पर्यटक परिवहन संचालकों का वर्गीकरण करता है. पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक, इस प्रणाली के तहत होटलों को एक स्टार से लेकर तीन स्टार, चार और पांच स्टार (शराब के साथ या बिना), पांच सितारा डीलक्स, हेरिटेज (बेसिक), हेरिटेज (क्लासिक), हेरिटेज (ग्रैंड), लिगेसी विंटेज (बेसिक), लिगेसी विंटेज (क्लासिक), लिगेसी विंटेज (ग्रैंड) और अपार्टमेंट होटल की रेटिंग दी जाती है. रेटिंग के बारे में बताते हुए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (IATO) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रजनीश कैस्था ने ईटीवी भारत को बताया, "यह रेटिंग और वर्गीकरण प्रणाली अच्छी है, जो पर्यटकों के बीच किसी भी होटल, टूर ऑपरेटर या ट्रैवल एजेंट को किराए पर लेने का विश्वास पैदा करती है, क्योंकि उन्हें विश्वास होगा कि ये सरकार द्वारा अनुमोदित या वर्गीकृत हैं." ईटीवी भारत से बात करते हुए, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी (FAITH) के महासचिव राजीव मेहरा ने कहा, "सरकार ने एक अच्छी योजना शुरू की है, लेकिन इसका पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया है, जिसके कारण उद्योग से जुड़े कई लोग इसके बारे में जागरूक नहीं हैं. राजीव मेहरा ने कहाकि सरकार को पहले लोगों को इस योजना के बारे में जागरूक करना चाहिए, ताकि उद्योग के लोग इसमें भाग लें और इसका लाभ उठाएं. साथ ही ऐसी रेटिंग देखकर पर्यटकों का भी विश्वास बढ़े." मंत्रालय के पास टाइमशेयर रिसॉर्ट्स, ऑपरेशनल मोटल, गेस्ट हाउस, बेड एंड ब्रेकफास्ट, होमस्टे प्रतिष्ठान, टेंट आवास, साथ ही ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स, स्टैंड-अलोन एयर कैटरिंग यूनिट्स, कन्वेंशन सेंटर और स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट जैसी श्रेणियों में अनुमोदन और पंजीकरण के लिए स्वैच्छिक योजनाएं भी हैं.