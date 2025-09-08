टूरिस्टों को घबराने की जरूरत नहीं, पर्यटन मंत्रालय देता है होटलों, टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों को रेटिंग
यह रेटिंग और वर्गीकरण प्रणाली अच्छी है. इससे पर्यटकों में किसी भी होटल, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट को किराए पर लेने का विश्वास बढ़ता है.
Published : September 8, 2025 at 4:32 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों, दोनों के विभिन्न वर्गों के लिए सेवाओं और अनुभव की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय अपनी स्वैच्छिक वर्गीकरण और अनुमोदन योजना के तहत आवास इकाइयों के साथ-साथ ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों और पर्यटक परिवहन संचालकों का वर्गीकरण करता है.
पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक, इस प्रणाली के तहत होटलों को एक स्टार से लेकर तीन स्टार, चार और पांच स्टार (शराब के साथ या बिना), पांच सितारा डीलक्स, हेरिटेज (बेसिक), हेरिटेज (क्लासिक), हेरिटेज (ग्रैंड), लिगेसी विंटेज (बेसिक), लिगेसी विंटेज (क्लासिक), लिगेसी विंटेज (ग्रैंड) और अपार्टमेंट होटल की रेटिंग दी जाती है.
रेटिंग के बारे में बताते हुए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (IATO) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रजनीश कैस्था ने ईटीवी भारत को बताया, "यह रेटिंग और वर्गीकरण प्रणाली अच्छी है, जो पर्यटकों के बीच किसी भी होटल, टूर ऑपरेटर या ट्रैवल एजेंट को किराए पर लेने का विश्वास पैदा करती है, क्योंकि उन्हें विश्वास होगा कि ये सरकार द्वारा अनुमोदित या वर्गीकृत हैं."
ईटीवी भारत से बात करते हुए, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी (FAITH) के महासचिव राजीव मेहरा ने कहा, "सरकार ने एक अच्छी योजना शुरू की है, लेकिन इसका पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया है, जिसके कारण उद्योग से जुड़े कई लोग इसके बारे में जागरूक नहीं हैं.
राजीव मेहरा ने कहाकि सरकार को पहले लोगों को इस योजना के बारे में जागरूक करना चाहिए, ताकि उद्योग के लोग इसमें भाग लें और इसका लाभ उठाएं. साथ ही ऐसी रेटिंग देखकर पर्यटकों का भी विश्वास बढ़े."
मंत्रालय के पास टाइमशेयर रिसॉर्ट्स, ऑपरेशनल मोटल, गेस्ट हाउस, बेड एंड ब्रेकफास्ट, होमस्टे प्रतिष्ठान, टेंट आवास, साथ ही ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स, स्टैंड-अलोन एयर कैटरिंग यूनिट्स, कन्वेंशन सेंटर और स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट जैसी श्रेणियों में अनुमोदन और पंजीकरण के लिए स्वैच्छिक योजनाएं भी हैं.
मंत्रालय से प्राप्त इन इकाइयों का अनुमोदन, वर्गीकरण और पंजीकरण उन्हें अधिक विश्वसनीयता प्रदान करता है और उनकी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों सहित यात्रियों द्वारा पसंद किया जाता है.
केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में राज्यसभा को बताया, "विभिन्न श्रेणियों के लिए मानक और मानदंड संबंधित दिशानिर्देशों में विस्तृत जांच सूचियों के रूप में निर्धारित किए गए हैं.
इन जांच सूचियों में कमरों की संख्या, कमरों का आकार, अतिथि सेवा सुविधाएं, दिव्यांग मेहमानों के लिए प्रावधान, स्थिरता, रसोई और रेस्तरां के मानक, कुशल कर्मचारी और चुकता पूंजी शामिल हैं. इन मानकों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है."
होटलों के वर्गीकरण और पुनर्वर्गीकरण के दिशानिर्देशों के मुताबिक, इकाइयों से हर समय आवश्यक मानकों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है. वर्गीकरण समिति किसी भी समय किसी इकाई का निरीक्षण कर सकती है.
प्रमाणन मानकों के अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तन के लिए विस्तृत तंत्र दिशा-निर्देशों में प्रदान किए गए हैं. मंत्रालय ने कहा कि इस स्वैच्छिक योजना के तहत अनुपालन न करने की स्थिति में, मान्यता रद्द कर दी जाएगी.
मंत्रालय से प्रमाणन चाहने वाले पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए, 10 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाली इकाइयों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पर्यटन/यात्रा प्रबंधन में डिग्री/डिप्लोमा वाला कम से कम एक कर्मचारी होना आवश्यक है.
इतना ही नहीं 10 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाली इकाइयों के लिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से पर्यटन/यात्रा प्रबंधन में डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त कम से कम 2 कर्मचारी होना आवश्यक है.
इसी प्रकार, होटलों के लिए भी कुशल जनशक्ति की आवश्यकता होती है. इन प्रमाणपत्रों के माध्यम से, इस क्षेत्र के औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है जिससे सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में योगदान के मामले में बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं. सामान्यतः, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन करता है.
