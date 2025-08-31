भुवनेश्वर: ओडिशा के संबलपुर जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. इसके लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं. राज्य पर्यटन विभाग इसी कड़ी में अब एक और कदम उठाने जा रहा है.आमतौर पर राज्य और राज्य के बाहर से आने वाले पर्यटक या आसपास के इलाकों से आने वाले पर्यटक संबलपुर आने पर संबलपुर शहर के होटलों में ठहरते हैं.

ऐसे में पर्यटक यहां के पर्यटन स्थलों स्थानीय कला, संस्कृति, खान-पान और रीति-रिवाजों से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो पाते हैं. इसलिए अब राज्य पर्यटन विभाग पर्यटकों को इन सबकी जानकारी देने के उद्देश्य से 'होम स्टे' नीति शुरू करने जा रहा है.

2 से 6 कमरे तक बना सकते हैं लोग

इसके तहत अगर कोई शख्स पर्यटन स्थल के आसपास के गांवों में, अपने घर में पर्यटकों की मेजबानी की व्यवस्था करता है, तो पर्यटन विभाग उसे 30 प्रतिशत तक का आर्थिक प्रोत्साहन देगा. इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति पर्यटकों के ठहरने के लिए अपने घर से जुड़े होटल स्टाइल के कुछ कमरे बनाता है, तो पर्यटन विभाग उस कमरे के निर्माण लागत का 30 फीसदी भुगतान करेगा. इस योजना के तहत एक व्यक्ति 2 से 6 कमरे तक बना सकता है. इसके लिए उसे पर्यटन विभाग से संपर्क करना होगा.

इस संबंध में संबलपुर जिला पर्यटन अधिकारी रवींद्र कुमार दलाई ने कहा कि अब पर्यटन विभाग का एक नया अध्याय 'होम स्टे नीति' है. इसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हमारे देश के अन्य राज्यों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है. इस नीति के अनुसार, जो पर्यटक आते हैं वे स्थानीय क्षेत्र के लोगों के घरों में रहते हैं, पर्यटन स्थलों का दौरा करते हैं और लोगों के घरों में स्थानीय क्षेत्रीय भोजन या घर का बना खाना खाते हैं. उन्हें यह पसंद भी आता है.

नई होम स्टे नीति तैयार

दलाई ने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने नई होम स्टे नीति तैयार की है. इसके पहले चरण में कुछ पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है. इनमें संबलपुर जिले के कुचिंडा उप-जिले में गुडुगुड़ा जलप्रपात और रायराखोल उप-जिले के नकटीदेउल प्रखंड की घुसुरामाल पंचायत में ऐतिहासिक स्थल 'भीम संघम' शामिल हैं.

उन्होंने बताया, "हमने कुछ ऐसी पंचायतों का चयन किया है जो इन पर्यटन स्थलों के लिए प्रतिबद्ध हैं. गुडुगुड़ा में सालेवाड़ी और भीम संघम की घुसुरामाल, नकटीदेउल और शिमिलिपाल पंचायतों को पहले चरण में चुना गया है. यह नीति अभी जारी हुई है. इसके अनुमोदन के बाद इस क्षेत्र के विशेष रूप से इच्छुक लोग अपने घरों के पास होटल शैली में 2 से 6 कमरे बनाकर पर्यटकों को रख सकते हैं."

पर्यटन विभाग उठाएगा 30 प्रतिशत खर्च

इस नीति के अनुसार जो लोग उस कमरे का निर्माण, इंटीरियर डिजाइनिंग या अन्य सजावट करेंगे और पर्यटन विभाग उनका 30 प्रतिशत खर्च वहन करेगा. इसलिए, पर्यटकों से जो भी शुल्क लिया जाएगा, उसकी ज़िम्मेदारी मकान मालिकों की होगी. इस नीति को लेकर जिला कलेक्टर और बीडीओ के साथ एक प्रारंभिक बैठक हो चुकी है. बीडीओ को इनकी लागत निर्धारित करने और इच्छुक व्यक्तियों के नाम सरकार को देने के लिए कहा गया है."

स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा

नकाटीदेउल ब्लॉक के रायराखोल उप-मंडल की घुसुरामाल पंचायत की सरपंच प्रेमशीला प्रधान ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक बहुत ही अच्छा कदम है. उन्होंने आगे कहा कि इससे पर्यटक खुद को और अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे. इसके अलावा, जिस घर में वे ठहरते हैं, वहां के लोग उन्हें गाइड की तरह पर्यटन स्थलों की अच्छी तरह से सैर करा सकेंगे और पर्यटक स्थानीय घरेलू और क्षेत्रीय व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे और स्थानीय क्षेत्र की कला, संस्कृति, खानपान और आवास के बारे में जान सकेंगे. इससे पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा.

