एस जयशंकर और आमिर खान मुत्तकी की मुलाकात की 5 बड़ी बातें, जानें क्या बोले दोनों नेता ?

नई दिल्ली: एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम में भारत ने काबुल में अपने दूतावास को फिर से खोलने की योजना की घोषणा की, जिसे तालिबान के कब्जे के बाद चार साल पहले बंद कर दिया गया था. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को नई दिल्ली में अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जो 2021 के बाद से दोनों पक्षों के बीच पहली उच्च-स्तरीय वार्ता थी.

भारत की अफगानिस्तान नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखी जा रही इस बैठक ने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों पाकिस्तान और चीन के खिलाफ रणनीतिक हितों को संतुलित करते हुए युद्धग्रस्त देश में औपचारिक राजनयिक उपस्थिति को फिर से स्थापित करने की नई दिल्ली की मंशा को रेखांकित किया.

अगस्त 2021 में अफगान तालिबान सरकार द्वारा देश पर कब्जा करने के बाद से रूस एकमात्र ऐसा देश है, जिसने आधिकारिक तौर पर उसे मान्यता दी है. दोनों मंत्रियों ने क्षेत्र में गहन सहयोग, आपसी सम्मान और स्थिरता की आवश्यकता पर बल दिया और तालिबान पक्ष ने आश्वासन दिया कि अफगान धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा.

1-दूतावास रीओपन

भारत ने घोषणा की है कि वह काबुल में अपने दूतावास को फिर से खोलेगा, अपने मौजूदा तकनीकी मिशन को पूर्ण राजनयिक उपस्थिति में उन्नत करेगा, जो तालिबान के कब्जे के बाद पहला ऐसा कदम है. हालांकि जयशंकर ने फिर से खोलने की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई, लेकिन यह कदम अफगानिस्तान में अपनी राजनयिक उपस्थिति का विस्तार करने और व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के भारत के इरादे को दर्शाता है.

2- भारत की प्रतिबद्धता

जयशंकर ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति भारत की पूर्ण प्रतिबद्धता की पुष्टि की और इस बात पर जोर दिया कि गहन सहयोग अफगानिस्तान के विकास और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों में सहायक होगा.

3-तालिबान का आश्वासन

आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान किसी भी समूह को अपने क्षेत्र का इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ नहीं करने देगा. इस बयान को आतंकवाद संबंधी चिंताओं के संबंध में भारत के लिए एक आश्वासन के रूप में देखा जा रहा है.

4-पारस्परिक जुड़ाव

दोनों पक्षों ने व्यापार, मानवीय सहायता और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर जोर दिया. मुत्ताकी ने भारत को अपना घनिष्ठ मित्र बताया और संबंधों को मजबूत करने के लिए एक परामर्श तंत्र की वकालत की.

5- स्ट्रेटिजिक रीअलाइनमेंट

यह बैठक चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच तालिबान के साथ भारत के व्यावहारिक जुड़ाव का संकेत देती है और व्यापक राजनयिक वैधता के लिए काबुल के प्रयास को दर्शाती है.