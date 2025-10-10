एस जयशंकर और आमिर खान मुत्तकी की मुलाकात की 5 बड़ी बातें, जानें क्या बोले दोनों नेता ?
तालिबान सरकार द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से रूस एकमात्र ऐसा देश है, जिसने आधिकारिक तौर पर उसे मान्यता दी है.
Published : October 10, 2025 at 3:38 PM IST
नई दिल्ली: एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम में भारत ने काबुल में अपने दूतावास को फिर से खोलने की योजना की घोषणा की, जिसे तालिबान के कब्जे के बाद चार साल पहले बंद कर दिया गया था. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को नई दिल्ली में अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जो 2021 के बाद से दोनों पक्षों के बीच पहली उच्च-स्तरीय वार्ता थी.
भारत की अफगानिस्तान नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखी जा रही इस बैठक ने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों पाकिस्तान और चीन के खिलाफ रणनीतिक हितों को संतुलित करते हुए युद्धग्रस्त देश में औपचारिक राजनयिक उपस्थिति को फिर से स्थापित करने की नई दिल्ली की मंशा को रेखांकित किया.
अगस्त 2021 में अफगान तालिबान सरकार द्वारा देश पर कब्जा करने के बाद से रूस एकमात्र ऐसा देश है, जिसने आधिकारिक तौर पर उसे मान्यता दी है. दोनों मंत्रियों ने क्षेत्र में गहन सहयोग, आपसी सम्मान और स्थिरता की आवश्यकता पर बल दिया और तालिबान पक्ष ने आश्वासन दिया कि अफगान धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा.
1-दूतावास रीओपन
भारत ने घोषणा की है कि वह काबुल में अपने दूतावास को फिर से खोलेगा, अपने मौजूदा तकनीकी मिशन को पूर्ण राजनयिक उपस्थिति में उन्नत करेगा, जो तालिबान के कब्जे के बाद पहला ऐसा कदम है. हालांकि जयशंकर ने फिर से खोलने की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई, लेकिन यह कदम अफगानिस्तान में अपनी राजनयिक उपस्थिति का विस्तार करने और व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के भारत के इरादे को दर्शाता है.
2- भारत की प्रतिबद्धता
जयशंकर ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति भारत की पूर्ण प्रतिबद्धता की पुष्टि की और इस बात पर जोर दिया कि गहन सहयोग अफगानिस्तान के विकास और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों में सहायक होगा.
3-तालिबान का आश्वासन
आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान किसी भी समूह को अपने क्षेत्र का इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ नहीं करने देगा. इस बयान को आतंकवाद संबंधी चिंताओं के संबंध में भारत के लिए एक आश्वासन के रूप में देखा जा रहा है.
4-पारस्परिक जुड़ाव
दोनों पक्षों ने व्यापार, मानवीय सहायता और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर जोर दिया. मुत्ताकी ने भारत को अपना घनिष्ठ मित्र बताया और संबंधों को मजबूत करने के लिए एक परामर्श तंत्र की वकालत की.
5- स्ट्रेटिजिक रीअलाइनमेंट
यह बैठक चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच तालिबान के साथ भारत के व्यावहारिक जुड़ाव का संकेत देती है और व्यापक राजनयिक वैधता के लिए काबुल के प्रयास को दर्शाती है.
हमारे बीच व्यक्तिगत मुलाकात: एस जयशंकर
जयशंकर, जिन्होंने इस साल मुत्ताकी से दो बार फोन पर बात की थी. उन्होंने कहा, "आपकी यात्रा हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ भारत -अफगानिस्तान के बीच स्थायी मित्रता की पुष्टि करने में एक महत्वपूर्ण कदम है. हालांकि, हमारे बीच व्यक्तिगत मुलाकात का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे हमें विचारों का आदान-प्रदान करने, साझा हितों की पहचान करने और घनिष्ठ सहयोग स्थापित करने का अवसर मिलता है."
उन्होंने कहा, "हम भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति आपकी संवेदनशीलता की सराहना करते हैं. पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद हमारे साथ आपकी एकजुटता उल्लेखनीय थी. हमारे बीच घनिष्ठ सहयोग आपके राष्ट्रीय विकास के साथ-साथ क्षेत्रीय स्थिरता और लचीलेपन में भी योगदान देता है. इसे और बढ़ाने के लिए, मुझे आज काबुल स्थित भारत के तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के स्तर पर उन्नत करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है."
जयशंकर ने कहा, "अफ़ग़ानिस्तान में खनन के अवसरों का पता लगाने के लिए भारतीय कंपनियों को आपका निमंत्रण भी अत्यंत सराहनीय है. इस पर आगे चर्चा की जा सकती है."
अमीर खान मुत्ताकी ने क्या कहा?
मुत्ताकी ने कहा कि दोनों पक्षों को सदियों से चले आ रहे अपने सभ्यतागत और लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करना चाहिए और आपसी संपर्क और आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए कई मुद्दों पर करीबी नीतिगत रुख अपनाना चाहिए. हमें उम्मीद है कि बातचीत और संवाद के जरिए हम अपने बीच समझ का स्तर बढ़ा पाएंगे.
उन्होंने कहा, "हम किसी भी [तत्व] को किसी और को धमकाने या अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ करने की इजाजत नहीं देंगे. दाएश इस क्षेत्र के लिए एक चुनौती है और अफगानिस्तान इस संघर्ष में सबसे आगे है. हमारे क्षेत्र की जरूरत है कि हम इस खतरे का मिलकर मुक़ाबला करें, और यह दोनों देशों की साझा समृद्धि के लिए जरूरी है."
मुत्ताकी ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान पर अमेरिकी कब्जे के दौरान कई उतार-चढ़ाव के बीच तालिबान ने कभी भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, बल्कि हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की.
