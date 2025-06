ETV Bharat / bharat

'प्याज' ने छीना था दिल्ली की सत्ता का 'ताज', इस्तीफा देकर DTC बस में घर लौटा ये मुख्यमंत्री - FORMER DELHI CM SAHIB SINGH VERMA

पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा ( Etv Bharat )

June 30, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की आज पुण्यतिथि है. इस मौके पर उन्हें सबने याद किया. दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी और अन्य नेताओं के साथ अपने पिता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की. इतना ही नहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर घेवरा मोड़ स्थित स्वाभिमान स्थल पर आयोजित प्रार्थना सभा की गई. जिसमें अपने बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए. इस मौके पर अपने पिता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, "आज हम सभी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह की 18वीं पुण्यतिथि पर यहां हवन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और याद किया. NCR से हजारों लोग आते हैं और उन्हें याद करते हैं, जिनके साथ वे जुड़े हुए थे... उनके जो सपने थे उन्हें पूरा करना ही हमारा संकल्प है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं." आइए एक नजर डालते उनके सियासी सफर के बारे में... किसान से मुख्यमंत्री तक का सफर: 15 मार्च 1943 को दिल्ली के मुंडका गांव में जन्मे साहिब सिंह वर्मा का जीवन संघर्षों से भरा रहा. एक किसान परिवार से आने वाले वर्मा ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की और दिल्ली नगर निगम में लाइब्रेरियन की नौकरी से करियर शुरू किया, लेकिन उनका मन सेवा में था, और आरएसएस से जुड़ाव ने उन्हें राजनीति की राह दिखाई.

