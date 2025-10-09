ETV Bharat / bharat

शस्त्र लाइसेंस जारी करने का काम पुलिस आयुक्त का: मंत्री संजय शिरसाट

मुंबई: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. शिंदे गुट ने शहर में शिवसेना के प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया है. वहीं, शुक्रवार को पार्टी प्रमुख और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं की बैठक होने के बाद से सभी राजनीतिक दलों में चर्चा है कि शिंदे की शिवसेना ने प्रचार अभियान की कमान संभाल लेगी.

इस संबंध में मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि यह कोई जल्दबाजी नहीं, बल्कि प्रचार अभियान के लिए बनाई गई योजना है, हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई पार्टी नेताओं के फैसले के खिलाफ जाएगा, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस आयुक्त को हथियार परमिट जारी करने का अधिकार

गृह राज्य मंत्री योगेश कदम द्वारा पुणे के गैंगस्टर नीलेश घायवाल के भाई को हथियार लाइसेंस जारी करने की सिफारिश के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है. हालांकि, हथियार लाइसेंस जारी करने का अधिकार स्थानीय पुलिस आयुक्त के पास है.

समाज कल्याण मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि सिफारिश से कुछ नहीं होता, हम सबकी सिफारिश करते हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस आयुक्त को सभी पक्षों की जांच करने का अधिकार है. वहीं, ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे ने आलोचना करते हुए कहा कि मेरी जांच चल रही है, लेकिन मेरी जांच अच्छे काम के लिए है, जबकि संजय शिरसाट ने कहा है कि वह जांच में शामिल नहीं होंगे."

गांव-गांव जाकर तैयारी

समाज कल्याण मंत्री संजय शिरसाट ने बताया कि हमने जिला परिषद और नगर निगम चुनावों का बिगुल फूंक दिया है. ये चुनाव कार्यकर्ताओं के हैं और हम गांव-गांव जाकर तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. महायुति के साथ मिलकर हम ये चुनाव लड़ेंगे.

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कुछ लोगों ने अपने वरिष्ठों के आदेश के विरुद्ध काम किया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. हम अपनी पार्टी के तौर पर तैयारी कर रहे हैं. सभी राजनीतिक दलों को तैयारी करने का अधिकार है. चूंकि नगर निगम में सीट आवंटन को लेकर हमारे पास ज़्यादा अधिकार हैं, इसलिए उम्मीद है कि सीटें भी उसी तरह आवंटित की जाएंगी. मंत्री ने कहा कि सम्मानजनक संख्या अभी तय नहीं हुई है, बैठक होने पर तय होगी. हम सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं.