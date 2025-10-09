ETV Bharat / bharat

शस्त्र लाइसेंस जारी करने का काम पुलिस आयुक्त का: मंत्री संजय शिरसाट

महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम द्वारा पुणे के गैंगस्टर नीलेश घायवाल के भाई को हथियार लाइसेंस जारी करने की सिफारिश पर विवाद हो गया है.

संजय शिरसाट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2025 at 4:09 PM IST

मुंबई: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. शिंदे गुट ने शहर में शिवसेना के प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया है. वहीं, शुक्रवार को पार्टी प्रमुख और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं की बैठक होने के बाद से सभी राजनीतिक दलों में चर्चा है कि शिंदे की शिवसेना ने प्रचार अभियान की कमान संभाल लेगी.

इस संबंध में मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि यह कोई जल्दबाजी नहीं, बल्कि प्रचार अभियान के लिए बनाई गई योजना है, हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई पार्टी नेताओं के फैसले के खिलाफ जाएगा, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस आयुक्त को हथियार परमिट जारी करने का अधिकार
गृह राज्य मंत्री योगेश कदम द्वारा पुणे के गैंगस्टर नीलेश घायवाल के भाई को हथियार लाइसेंस जारी करने की सिफारिश के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है. हालांकि, हथियार लाइसेंस जारी करने का अधिकार स्थानीय पुलिस आयुक्त के पास है.

समाज कल्याण मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि सिफारिश से कुछ नहीं होता, हम सबकी सिफारिश करते हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस आयुक्त को सभी पक्षों की जांच करने का अधिकार है. वहीं, ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे ने आलोचना करते हुए कहा कि मेरी जांच चल रही है, लेकिन मेरी जांच अच्छे काम के लिए है, जबकि संजय शिरसाट ने कहा है कि वह जांच में शामिल नहीं होंगे."

गांव-गांव जाकर तैयारी
समाज कल्याण मंत्री संजय शिरसाट ने बताया कि हमने जिला परिषद और नगर निगम चुनावों का बिगुल फूंक दिया है. ये चुनाव कार्यकर्ताओं के हैं और हम गांव-गांव जाकर तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. महायुति के साथ मिलकर हम ये चुनाव लड़ेंगे.

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कुछ लोगों ने अपने वरिष्ठों के आदेश के विरुद्ध काम किया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. हम अपनी पार्टी के तौर पर तैयारी कर रहे हैं. सभी राजनीतिक दलों को तैयारी करने का अधिकार है. चूंकि नगर निगम में सीट आवंटन को लेकर हमारे पास ज़्यादा अधिकार हैं, इसलिए उम्मीद है कि सीटें भी उसी तरह आवंटित की जाएंगी. मंत्री ने कहा कि सम्मानजनक संख्या अभी तय नहीं हुई है, बैठक होने पर तय होगी. हम सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं.

भगवा का कोई विरोधी नहीं
भगवा का कोई विरोधी नहीं है. भाजपा, एनसीपी किसी के विरोधी नहीं हैं. हमारा भगवा हमारा भगवा है. जो भी भगवा के खिलाफ जाएगा, हम उसे मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे. संजय शिरसाट ने विश्वास व्यक्त किया कि शिवसेना का भगवा मुंबई पर लहराएगा.

उद्धव ठाकरे की आलोचना
इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए कहा कि डांसर मूसा के साथ नाचने वाले लोग भगवा की बात करते हैं. चुनाव में उन्हें मिले झंडों को देखिए. मूसा को उनकी जरूरत है. AIMIM को उनकी जरूरत है, इन दिनों उनका गठबंधन AIMIM के साथ है, उन्हें भगवा की बात नहीं करनी चाहिए.

किसानों की मांगों को मार्च
ठाकरे गुट के नेता उद्धव ठाकरे किसानों की मांगों को लेकर शनिवार, 11 अक्टूबर को छत्रपति संभाजीनगर में हंबारदा मार्च निकालेंगे. इसकी आलोचना करते हुए संजय शिरसाट का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी को जिंदा रखने के लिए हंबारदा मार्च निकाला जाएगा. वह यहां तस्वीरें खिंचवाएंगे.

उन्होंने कहा कि कोई भी उनकी (उद्धव) पार्टी में शामिल होने को तैयार नहीं है, अंबादास दानवे का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उन्हें नींद नहीं आ रही है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कहां जाना है. हमारे पास आने वालों की एक लंबी सूची है. इसलिए उन्हें वहीं रहने दें, हमारी सूची शिंदे साहब के पास है.

