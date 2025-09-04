नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 के संवर्धन और विनियमन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को विभिन्न हाई कोर्ट से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया ताकि परस्पर विरोधी फैसलों से बचा जा सके.

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया. केंद्र के वकील ने दलील दी कि केंद्र ने स्थानांतरण याचिका दायर की है और ऑनलाइन गेमिंग विनियमन अधिनियम को तीन उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई है.

वकील ने पीठ से आग्रह किया कि मामले को सोमवार को सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि यह कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष अंतरिम आदेशों के लिए सूचीबद्ध है. संक्षिप्त प्रस्तुतियां सुनने के बाद, मुख्य न्यायाधीश ने याचिका को अगले सप्ताह विचार के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की.

सीजेआई ने याचिका को अगले सप्ताह विचार के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की. ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 पहला केंद्रीय कानून है, जो वास्तविक धन वाले ऑनलाइन गेमिंग पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाता है, जिसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे लोकप्रिय प्रारूप भी शामिल हैं.

कानून ऑनलाइन पैसे वाले खेलों की पेशकश या खेलने पर प्रतिबंध लगाता है, चाहे वे कौशल या भाग्य के खेल हों, और उल्लंघन को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधों के रूप में वर्गीकृत करता है.

केंद्र की याचिका में कहा गया है: "यह प्रस्तुत किया गया है कि 22 अगस्त, 2025 को भारत के राष्ट्रपति ने विवादित अधिनियम को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी. विवादित अधिनियम के लागू होने के बाद, विभिन्न उच्च न्यायालयों में विवादित अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए कई रिट याचिकाएं दायर की गई हैं." इस कानून को मध्य प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली के उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई है.

केंद्र ने अपनी स्थानांतरण याचिका में तर्क दिया कि चूंकि इस कानून को विभिन्न न्यायालयों में चुनौती दी गई है, इसलिए यह उचित होगा कि सर्वोच्च न्यायालय एकरूपता सुनिश्चित करने और मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के लिए मामलों की एक साथ सुनवाई करे.

केंद्र की स्थानांतरण याचिका में कहा गया है, "विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष एक ही या लगभग समान कानून के प्रश्न से संबंधित तथा एक ही अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाले अनेक मुकदमे लंबित होने के कारण, यह आवश्यक है कि किसी भी प्रकार के मतभेद या कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए इसे इस न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए."

केंद्र ने तर्क दिया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित अनेक रिट याचिकाएं एक ही या लगभग समान कानूनी प्रश्न से संबंधित हैं.

याचिका में कहा गया है कि रिट याचिका में शामिल कानून का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के विनियमन से संबंधित है, और यह भी कहा गया है कि रिट याचिकाएं एक ही अधिनियम की वैधता को चुनौती देती हैं और इसलिए यह आवश्यक है कि किसी भी प्रकार के मतभेद या कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए इसे इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए.

याचिका में कहा गया है, "एक ही अधिनियम को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं, इसलिए परस्पर विरोधी न्यायिक घोषणाओं की वास्तविक संभावना है, जो विभिन्न न्यायालयों में अधिनियम की वैधता और प्रयोज्यता के संबंध में भ्रम और अनिश्चितता पैदा करती हैं."

याचिका में कहा गया है कि न्यायिक निर्णय की अंतिमता कानूनी प्रणाली की नींव है, विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष समान या लगभग समान तथ्यों पर आधारित अनेक रिट याचिकाएं प्रस्तुत करने से भिन्न-भिन्न विचारों, असंगत व्याख्याओं तथा ऐसे न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों और कानूनी सामग्रियों के विरोधाभासी मूल्यांकन का वास्तविक जोखिम उत्पन्न होता है.

इसमें कहा गया है, "ऐसी स्थिति न केवल न्यायिक घोषणाओं की सुसंगतता को कमजोर करेगी, बल्कि विवादित मुद्दों पर निर्णायक और एकसमान निर्णय प्राप्त करने की वादियों की वैध उम्मीद को भी भ्रमित कर देगी."

