फंसे हुए यात्रियों की सहायता के लिए रेलवे कटरा और संगलदान के बीच लोकल ट्रेन चलाएगा

जम्मू डिविजन श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा और रामबन जिले के संगलदान रेलवे स्टेशन के बीच एक लोकल ट्रेन चलाने जा रहा है.

फंसे हुए यात्रियों की सहायता के लिए रेलवे कटरा और संगलदान के बीच लोकल ट्रेन चलाएगा (सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2025 at 6:46 AM IST

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू करने के बाद उत्तर रेलवे का जम्मू डिविजन रियासी जिले के श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा और रामबन जिले के संगलदान रेलवे स्टेशन के बीच एक लोकल ट्रेन चलाने जा रहा है. यह लोकल ट्रेन ऐतिहासिक चिनाब आर्च रेलवे ब्रिज और अंजी खान केबल ब्रिज से होकर गुजरेगी.

इस संबंध में जम्मू डिविजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर(SDCM) उचित सिंघल ने कहा, "रियासी और रामबन जिले में लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ और क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण फंसे यात्रियों की सहायता के लिए रेलवे ने 8 सितंबर से 12 सितंबर तक अगले 5 दिनों के लिए एसवीडीके कटरा स्टेशन को रियासी, बक्कल और डुग्गा स्टेशनों के रास्ते संगलदान स्टेशन से जोड़ने और वापस आने वाली दो लोकल पैसेंजर ट्रेन सेवाओं की योजना बनाई है."

उन्होंने आगे कहा, "यह सेवा फंसे हुए यात्रियों को तत्काल राहत प्रदान करेगी और महत्वपूर्ण संपर्क बहाल करने में मदद करेगी और सड़क संपर्क बहाल होने तक निश्चित रूप से जीवन रेखा का काम करेगी."

कब चलेगी ट्रेन?
जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले पांच दिनों से उधमपुर के पास थरार में ब्लॉक होने के कारण ट्रेन सेवा शुरू की गई है. कटरा से ट्रेन सुबह 8 बजकर 40 मिनट पर रवाना होगी और सुबह 10 बजे संगलदान पहुंचेगी. संगलदान से यह दोपहर 2 बजकर 15 मिनट पर रवाना होगी और दोपहर 3 बजकर 45 मिनट कटरा पहुंचेगी.

बारिश की वजह से फंसे लोग
बता दें कि जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कई हाइवे और प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक बाधित हुआ है. इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग फंस गए हैं. रियासी, रामबन और अनंतनाग ज़िलों में बाढ़ से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं.

