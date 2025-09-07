ETV Bharat / bharat

फंसे हुए यात्रियों की सहायता के लिए रेलवे कटरा और संगलदान के बीच लोकल ट्रेन चलाएगा

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू करने के बाद उत्तर रेलवे का जम्मू डिविजन रियासी जिले के श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा और रामबन जिले के संगलदान रेलवे स्टेशन के बीच एक लोकल ट्रेन चलाने जा रहा है. यह लोकल ट्रेन ऐतिहासिक चिनाब आर्च रेलवे ब्रिज और अंजी खान केबल ब्रिज से होकर गुजरेगी.

इस संबंध में जम्मू डिविजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर(SDCM) उचित सिंघल ने कहा, "रियासी और रामबन जिले में लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ और क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण फंसे यात्रियों की सहायता के लिए रेलवे ने 8 सितंबर से 12 सितंबर तक अगले 5 दिनों के लिए एसवीडीके कटरा स्टेशन को रियासी, बक्कल और डुग्गा स्टेशनों के रास्ते संगलदान स्टेशन से जोड़ने और वापस आने वाली दो लोकल पैसेंजर ट्रेन सेवाओं की योजना बनाई है."

उन्होंने आगे कहा, "यह सेवा फंसे हुए यात्रियों को तत्काल राहत प्रदान करेगी और महत्वपूर्ण संपर्क बहाल करने में मदद करेगी और सड़क संपर्क बहाल होने तक निश्चित रूप से जीवन रेखा का काम करेगी."