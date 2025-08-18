चेन्नई: लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से भारत के चुनाव आयोग पर कुछ सबूतों के साथ पिछले संसदीय चुनावों और विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाता सूची में अनियमितताओं के संबंध में आरोप लगाये थे. 17 अगस्त रविवार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है. उन्होंने कहा, "लोकसभा चुनाव प्रक्रिया में एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी, 10 लाख से ज़्यादा बूथ लेवल एजेंट और 20 लाख से ज्यादा पोलिंग एजेंट चुनाव के लिए काम करते हैं. इतने सारे लोगों के सामने इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में, क्या कोई मतदाता वोट चुरा सकता है?"

मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कांफ्रेंस के बाद 'वोट चोरी' के मुद्दे पर राजनीति गरमा गयी है. एक ओर जहां बीजेपी ने प्रेस कांफ्रेंस कर चुनाव आयुक्त का समर्थन किया है वहीं विपक्षी दल ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मतदाता सूची में अनियमितताओं से संबंधित मुद्दों पर उठाये गये सवालों का जवाब देने में विफल रहने के आरोप लगाये. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने भी चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाये.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा एक पोस्ट डालकर चुनाव आयुक्त की प्रेस कांफ्रेंस पर निशाना साधा. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इंडिया ब्लॉक द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय और भी सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से और सात सवाल पूछे.

स्टालिन द्वारा उठाये गये सवालः

घर-घर जाकर जनगणना करने के बावजूद इतने सारे पात्र मतदाता कैसे बाहर रह गए? नए मतदाताओं का पंजीकरण असामान्य रूप से कम है. क्या इन युवा मतदाताओं की गणना की गई? क्या कोई आंकड़ा है जो दर्शाता हो कि पात्र तिथि पर 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कितने युवा (पहली बार) मतदाता शामिल किए गए? मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत जांच और दो अपील प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा के कारण आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में बड़ी संख्या में मतदाता चुनाव से बाहर हो सकते हैं. चुनाव आयोग इस समस्या का समाधान कैसे करेगा? क्या चुनाव आयोग अन्य राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) लागू करते समय इन प्रक्रियागत मुद्दों को ध्यान में रखेगा? एक मई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, हमने 17 जुलाई को चुनाव आयोग से मृत मतदाताओं के नाम हटाने की अपील की है. इस पर कब अमल होगा? भारत का चुनाव आयोग मतदाता के अधिकारों को साबित करने के लिए आधार को एक दस्तावेज के रूप में क्यों स्वीकार नहीं कर सका? अगर चुनाव आयोग का लक्ष्य "निष्पक्ष चुनाव" है, तो इसे और अधिक पारदर्शी और मतदाताओं के ज़्यादा करीब क्यों नहीं बनाया जाता?

क्या है विवादः बता दें कि राहुल गांधी मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाये हैं. उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस में कई सबूत दिखाकर यह साबित करने की कोशिश की कि कर्नाटक के एक लोकसभा क्षेत्र में एक ही मकान नंबर में कई-कई मतदाता रह रहे हैं. इसके अलावा यह भी बताया कि कैसे एक विधानसभा में बड़ी संख्या में नये वोटरों को शामिल किया गया. राहुल गांधी, बिहार में हो रहे एसआईआर का भी विरोध कर रहे हैं. 'वोट चोरी' का आरोप लगा रहे हैं.

