कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस मंत्रियों को हटाने के मुद्दे पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की सदस्य नहीं होगी. पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है. बंगाल में सत्तारूढ़ खेमे को संदेह है कि केंद्र सरकार गिरफ्तार प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयकों पर जेपीसी का गठन करके धोखा देने की कोशिश कर रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में आकर विस्तार से बता चुके हैं कि अगर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जेल जाते हैं तो उन्हें उनके पदों से क्यों हटाया जाना चाहिए. बंगाल में टीएमसी ने दमदम में उनकी बैठक के 24 घंटे बीतने से पहले ही भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति बना ली है. तृणमूल कांग्रेस का दावा है इस मुद्दे पर जेपीसी का गठन दरअसल एक धोखा है.

सरकारी कर्मचारी अगर किसी मामले में आरोपी होकर जेल जाते हैं और दो दिन के अंदर जमानत नहीं मिलती, तो उनकी नौकरी चली जाती है. केंद्र सरकार मंत्रियों के मामले में भी ऐसा ही नियम लागू करना चाहती है. हालांकि, उस स्थिति में उन्हें 30 दिन का समय मिलेगा. इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही लोकसभा में संविधान संशोधन समेत कुल तीन विधेयक पेश कर चुके हैं. केंद्र इन तीनों विधेयकों का जेपीसी में विस्तार से अध्ययन कराना चाहती है.

प्रस्ताव का विरोध करते हुए बंगाल के सत्ताधारी खेमे का दावा है कि उन्होंने संविधान के 130वें संशोधन से संबंधित विधेयक का उस समय विरोध किया था जब इसे लोकसभा में पेश किया गया था. साथ ही उनका यह भी मानना ​​है कि केंद्र सरकार इस तरह संयुक्त संसदीय समिति बनाकर स्थिति से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. इसी मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस ने अपने एक बयान में कहा कि, पार्टी का मानना ​​है कि जेपीसी एक दिखावा है. इसलिए टीएमसी से किसी को नामित नहीं किया जा रहा है.

मोदी सरकार ने कहा है कि, वह राजनीति को अपराध-मुक्त बनाना चाहती है. इसलिए, सरकार गंभीर आरोपों में गिरफ्तार मंत्रियों को लगातार 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहने पर पद से हटाना चाहती है. इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री ने पिछले बुधवार को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए.

इससे पहले, सरकार ने मंगलवार रात विपक्ष को इस मामले की जानकारी दी. वहीं, कांग्रेस और तृणमूल जैसे विपक्षी दलों ने विरोध में आवाज उठाई. उनका दावा है कि भाजपा ने विपक्षी सरकार को गिराने के लिए यह रणनीति अपनाई है. विपक्षी सांसदों ने न केवल मौखिक रूप से इसका विरोध किया है बल्कि लोकसभा में विधेयक की प्रतियां फाड़कर अमित शाह के सामने फेंक दीं. वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस घटना का कड़ा विरोध किया. ऐसी घटनाओं के मद्देनजर केंद्र ने एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया है.

उधर, शुक्रवार शाम को प्रधानमंत्री ने दमदम की सभा से कहा कि, वह जानते हैं कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तारी के 50 घंटे के अंदर जमानत नहीं मिलती है, तो उसकी नौकरी चली जाएगी लेकिन मुख्यमंत्री, दूसरे मंत्रियों या प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है. उन्होंने कहा कि, अब कई लोग जेल से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि, बंगाल की जनता ने देखा है कि यहा एक मंत्री को भर्ती भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. फिर भी वह अपना पद नहीं छोड़ना चाहते थे.

उन्होंने कहा कि, राशन भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए मंत्री भी अपना पद नहीं छोड़ना चाहते थे. उन्होंने सवाल किया कि, क्या ऐसे लोगों को पद पर बने रहने का अधिकार है. पीएम ने कहा, "हमने देखा है कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहे हैं. यह संविधान का अपमान है. वे संविधान का अपमान नहीं होने देंगे. इसलिए हम एक ऐसा विधेयक लाए हैं जिसके तहत न केवल अन्य मंत्री, बल्कि प्रधानमंत्री भी गिरफ्तारी के बाद जमानत न मिलने पर अपना पद खो देंगे."

केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया.

