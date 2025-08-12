ETV Bharat / bharat

'लोकसभा भंग हो.. प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए', एसआईआर पर TMC सांसद ने रखी डिमांड - ABHISHEK BANERJEE ON SIR

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने देशभर में एसआईआर कराए जाने को लेकर शर्त रखी है.

अभिषेक बनर्जी (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2025 at 4:42 PM IST

कोलकाता: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर हमलावर हैं. वहीं, एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई है.

अभिषेक बनर्जी का कहना है कि, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उससे पहले, प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने कहा कि, वर्तमान लोकसभा को भंग कर देना चाहिए और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ शुरू की जानी चाहिए.

उन्होंने कहा कि, इसके अलावा यह सोचना भी सही नहीं है कि गुजरात या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की मतदाता सूची सही है और बंगाल या बिहार जैसे राज्यों की सूची गलत है. डायमंड हार्बर के सांसद का मानना है कि पूरे देश की मतदाता सूची में संशोधन किया जाना चाहिए.

तृणमूल सांसद का तर्क है कि एक साल पहले ही देश भर में लोकसभा चुनाव पुरानी मतदाता सूची के आधार पर हुए थे. उस समय यह सूची सही थी लेकिन अब उस पर आपत्ति है. इसलिए, बेहतर है कि लोकसभा भंग कर दी जाए.

अभिषेक बनर्जी ने सवाल करते हुए कहा, "अगर वह मतदाता सूची जिसके आधार पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बने और भाजपा ने सरकार बनाई, अब गलत मानी जाती है, तो क्या उनका चुनाव वैध है. अगर इस सूची में सचमुच फर्जी मतदाता शामिल हैं, तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री समेत इस सूची के आधार पर जीतने वाले सभी लोगों को इस्तीफा देना होगा. उन्होंने कहा कि, वह भी सांसद पद से इस्तीफा देने को तैयार है.

टीएमसी सांसद बनर्जी ने आगे कहा कि, बंगाल की मतदाता सूची गलत है और गुजरात या उत्तर प्रदेश की सही है. ऐसा नहीं चल सकता. अगर विशेष सुधार करना ही है, तो पहले लोकसभा भंग किया जाए और फिर पूरे देश में मतदाता सूची में एक साथ संशोधन किया जाए.. इसमें कोई आपत्ति नहीं है.

तृणमूल सांसद ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में एक ही मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में 4 जगहों पर पाया गया है. उन्होंने कहा कि, हजारों पते फर्जी हैं. महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले सिर्फ पांच महीनों में मतदाताओं की संख्या 40 लाख बढ़ गई और फिर भाजपा जीत गई. उन्होंने कहा कि, भाजपा इस तरह मतदाता सूची के साथ खिलवाड़ कर रही है. चुनाव आयोग सब कुछ देखने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहा है.

