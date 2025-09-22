तिरुपति प्रसादम विवाद: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 26 को सुनवाई
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना था कि सीबीआई ने जे वेंकट राव को जांच करने की अनुमति देकर SC के निर्देशों के विपरीत काम किया.
नई दिल्ली: सीबीआई ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में प्रसाद (धार्मिक प्रसाद) तैयार करने में इस्तेमाल किए जा रहे "मिलावटी घी" की जांच करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया था. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 26 सितंबर को सुनवाई होगी.
सोमवार को यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष आया. सीबीआई निदेशक की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई 29 सितंबर के बजाय 26 सितंबर को की जाए.
मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, "इसमें कितना समय लगेगा?" मेहता ने तर्क दिया कि यह बहुत छोटा मामला है और इसमें पांच मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 26 सितंबर को कई मामले हैं. मेहता ने पीठ से मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "ठीक है...इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध करें."
क्या है मामलाः
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना था कि सीबीआई निदेशक ने जे वेंकट राव नामक एक अधिकारी को मामले की जांच करने की अनुमति देकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत काम किया, जो औपचारिक रूप से विशेष जांच दल (एसआईटी) का हिस्सा नहीं थे. उच्च न्यायालय ने कहा कि राव को विशेष रूप से एसआईटी में राज्य के प्रतिनिधियों में से एक के रूप में नामित नहीं किया गया था.
सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के निर्देश का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईटी में निदेशक द्वारा नामित दो सीबीआई अधिकारी, राज्य द्वारा नामित आंध्र प्रदेश पुलिस के दो अधिकारी और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होना चाहिए था. उच्च न्यायालय ने यह आदेश कडुरु चिन्नापन्ना द्वारा दायर याचिका पर पारित किया, जिन्होंने राव पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था.
