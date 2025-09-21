ETV Bharat / bharat

तिरुमाला परकामनी घोटाला: करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा चोरी की CID ​​जांच के आदेश

अमरावती: करोड़ों रुपये का तिरुमला पराकामनी घोटाला फिर से चर्चा में आ गया है. दरअसल, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) अधिकारियों, पुलिस और राजनीतिक नेताओं से जुड़े विदेशी मुद्रा चोरी और बेनामी संपत्ति सौदों के आरोपों की सीआईडी ​​जांच का आदेश दिया है.

YSRCP शासन के दौरान तिरुमला के पराकामनी (वह कोष जहां भक्तों के चढ़ावे की गिनती की जाती है) को हिला देने वाला करोड़ों रुपये का घोटाला फिर से सामने आया था है. इसने नकदी, खासकर भक्तों द्वारा दान की गई विदेशी मुद्रा के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के आरोपों ने गंभीर सवाल खड़े किए थे. अब, सीआईडी ​​इस मामले की गहराई से जांच करने की तैयारी कर रही है, ताकि पर्दे के पीछे कथित रूप से शामिल प्रभावशाली लोगों का पर्दाफाश किया जा सके.

रवि कुमार रंगे हाथों पकड़े गए

परकामनी में एक मठ के कर्मचारी सीवी रवि कुमार वर्षों से विदेशी मुद्रा गिनने का काम करते थे. 29 अप्रैल 2023 को उन्हें कुछ अमेरिकी डॉलर के साथ पकड़ा गया था. मामले में सहायक सतर्कता एवं सुरक्षा अधिकारी (AVSO) वाई सतीश कुमार की शिकायत के बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

हालांकि, रिकॉर्ड में केवल नौ नोट बरामद होने का पता चला. अंदरूनी सूत्रों ने आरोप लगाया कि वास्तव में 112 नोट जब्त किए गए थे, जिससे कहीं बड़े कवर-अप का संदेह पैदा हो गया. उस दिन अकेले रवि कुमार पर 900 डॉलर (उस समय 72,000) की हेराफेरी का आरोप लगाया गया था. आरोपों से पता चलता है कि यह उस बड़े पैमाने पर हेराफेरी की एक छोटी सी झलक मात्र थी जो वह वर्षों से कर रहा था और करोड़ों की संपत्ति जमा कर रहा था.

छिपी हुई डील

पकड़े जाने के बाद रवि कुमार और उनकी पत्नी ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के नाम कुछ संपत्तियां उपहार विलेखों के रूप में रजिस्टर कराईं. इनमें तमिलनाडु के तिरुपति ग्रामीण, नीलांकराय और त्यागराजनगर की संपत्तियां शामिल थीं. हालांकि, आरोप है कि टीटीडी के कई उच्च पदस्थ अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं ने उनकी अन्य संपत्तियों को बेनामी नामों से पंजीकृत कराकर उन पर नियंत्रण कर लिया.

लोक अदालत में समझौते से आक्रोश

हैरानी की बात यह है कि आपराधिक मुकदमा चलाने के बजाय मामले को सितंबर 2023 में लोक अदालत में धकेल दिया गया, जहां रवि कुमार और सतीश कुमार कथित तौर पर समझौता कर गए. आरोप है कि सतीश कुमार पर कुछ पुलिस अधिकारियों ने समझौता करने का दबाव डाला था.