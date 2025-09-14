ETV Bharat / bharat

तिरुमाला हिल्स, विशाखापट्टनम के लाल मिट्टी के टीलों को यूनेस्को की सूची में जगह मिली

तिरुमाला हिल्स, विशाखापट्टनम के लाल मिट्टी के टीलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में जगह मिली ( ETV Bharat )

किंवदंती के अनुसार सप्तगिरि, जहां श्रीनिवास तिरुपति में निवास करते थे, आदिशेष के सात चरण हैं जहाँ भगवान विष्णु ने विश्राम किया था. वे सात शिखर हैं. शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि, वेंकटाद्रि. तिरुमाला पहाड़ियों की प्रत्येक पहाड़ी, जहां हर कदम पर पवित्रता का वास है. इन सभी का एक अलग इतिहास है.

विशाखापट्टनम में लाल रेत के टीलों को विश्व धरोहर मान्यता के लिए यूनेस्को द्वारा तैयार की गई अस्थायी सूची में शामिल किया गया (ETV Bharat)

अन्य धरोहरों में महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर क्षेत्रों में डेक्कन ट्रैप, कर्नाटक के उडुपी में सेंट मैरी द्वीप समूह भूवैज्ञानिक धरोहर, मेघालय में मेघालयन युग की गुफाएं (पूर्वी खासी हिल्स), नागालैंड में नागा हिल ओफियोलाइट और केरल में वर्कला प्राकृतिक धरोहर शामिल हैं. ये विवरण यूनेस्को एक्स में सामने आए. इन सात के साथ भारत की 69 संपत्तियों को अब तक अस्थायी सूची में शामिल किया गया है.

दिल्ली/विशाखापट्टनम: तिरुमाला हिल्स की प्राकृतिक धरोहर और विशाखापट्टनम में भीमिली लाल रेत के टीलों सहित देश की सात संपत्तियों को विश्व धरोहर मान्यता के लिए यूनेस्को द्वारा तैयार की गई अस्थायी सूची में शामिल किया गया है.

यात्रा इतिहासकार एनुगुला वीरास्वामी ने 1830 में इस क्षेत्र का दौरा किया था. उन्होंने उस समय इस क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में लिखा था. आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम, तिरुमला की पहाड़ियां जैव विविधता का केंद्र है. यहां दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियां पाई जाती है.

यहां की जलवायु भी विविधतापूर्ण है. पहाड़ियों पर लगातार ठंडी हवाएं चलती रहती हैं. बार-बार बारिश होती है. देखने लायक कई झरने हैं. यहां ऐतिहासिक स्थल हैं जहाँ कई ऋषि-मुनियों ने तपस्या की थी. यहां के तीर्थ स्थलों के बारे में कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं.

हजारों साल पहले बने लाल रेत के टीले

विशाखापट्टनम जिले में भीमिली के पास स्थित लाल रेत के टीलों को 2025 की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर व्यापक खुशी है. अगर इन्हें अंतिम सूची में शामिल कर लिया जाए तो लाल रेत के टीलों का संरक्षण और भी मजबूत होगा. वर्तमान में समुद्र तल से 10 से 90 मीटर की ऊँचाई पर भीमिली में तट से 200 मीटर की दूरी पर लाल रेत के टीले हैं.

हजारों सालों से हवाओं के साथ उड़ते रेत के कण टीलों का रूप ले चुके हैं. भौगोलिक रूप से हुए कुछ जलवायु परिवर्तनों ने भी इसे बढ़ावा दिया है. लगभग छह हजार साल पहले जलवायु में आए गंभीर बदलावों के कारण समुद्र पीछे हट गए थे.

परिणामस्वरूप वहां रेत के टीले बन गए. बारिश और तेज हवा के कारण ये टीले पिघलकर घाटियों में बदल गए. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन टीलों पर दिखाई देने वाले रेत के कण तीन हजार साल पुराने हैं.