कांकेर तिरियापानी नक्सल एनकाउंटर, 14 लाख के तीन इनामी नक्सली ढेर, कई हथियार बरामद

उत्तर बस्तर जिले कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में तीन नक्सली मारे गए हैं. तीनों नक्सली कुल 14 लाख के इनामी हैं.

Kanker Naxal Encounter
कांकेर एनकाउंटर में बड़ा खुलासा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2025 at 3:48 PM IST

4 Min Read
तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट

कांकेर: बस्तर में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे नक्सल ऑपरेशन में फोर्स को कांकेर में बड़ी सफलता हाथ लगी है. तिरयारपानी और छिंदखड़क के जंगलों में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए हैं, जिसमे 1 महिला नक्सली और 2 पुरुष नक्सली का शव बरामद कर लिया गया है. तीनों नक्सलियों के ऊपर 14 लाख रूपये का इनाम घोषित था. कांकेर के एसएसपी आईके एलिसेला ने इसकी पुष्टि की है.

कांकेर और गरियाबंद की फोर्स टीम ऑपरेशन में शामिल: कांकेर एसएसपी आई के एसलिसेला ने बताया कि इस एनकाउंटर में कांकेर और गरियाबंद जिले के सुरक्षाबलों की टीमें मौजूद रही. कांकेर और गारियाबंद के DRG के साथ BSF जवानों की संयुक्त पार्टी आज सुबह नक्सल आपरेशन के लिए निकली. जैसे ही जवानों की टीम तिरयारपानी के जंगलों में पहुंची. यहां पर नक्सलियों से जवानों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई. इलाके में जब सर्च आपरेशन चलाया गया और मौके से 3 नक्सलियों का शव बरामद हुआ है.

कांकेर पुलिस का बयान (ETV BHARAT)

मारे गए नक्सलियों की जानकारी: कांकेर एसएसपी इंदिरा कल्याण एलिसेला ने मारे गए तीनों नक्सलियों की शिनाख्ती की जानकारी ईटीवी भारत को दी है.

  1. नक्सली राजेश उर्फ राकेश हेमला, एसीएम, नगरी एरिया कमेटी/गोबरा एलओएस कमाण्डर, 5 लाख रुपये का इनामी
  2. नक्सली सरवन मडकम उर्फ विश्वनाथ उर्फ बुधराम पुनेम, एसीएम, सीतानदी/रावस समन्वय एरिया कमेटी सचिव, 8 लाख रुपये का इनामी
  3. महिला नक्सली बसंती कुंजाम उर्फ हिडमें, समन्वयक,प्रोटेक्शन टीम, मैनपुर नुआपाड़ा सदस्य, 1 लाख रुपये की इनामी
Kanker Naxal encounter details
कांकेर नक्सल एनकाउंटर से जुड़ी जानकारी (ETV BHARAT)

मौके से हथियार बरामद: SSP आईके एलिसेला ने बताया कि मौके से नक्सलियों का हथियार बरामद किया गया है. इन हथियारों में एसएलआर रायफल सहित नक्सल सामान भी है.

  • 1 नग एसएलआर
  • 1 नग थ्री नॉट थ्री रायफल
  • 1 नग 12 बोर रायफल

इस क्षेत्र में काफी सालों बाद नक्सल मूमेंट देखने को मिला है. यह क्षेत्र नक्सलियों का ट्रांजिट रूट रहा है जहां से अक्सर बड़े नक्सली आना-जाना करते हैं. विषम भौगोलिक परिस्थितियों और कठिन मौसम के बावजूद बस्तर में तैनात पुलिस एवं सुरक्षा बल लगातार नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं. जिससे शासन की मंशा और बस्तरवासियों की आकांक्षाओं के अनुरूप यहां शांति स्थापित हो सके और नक्सलवाद का अंत हो सके- आईके एलिसेला, एसएसपी, कांकेर

बस्तर आईजी ने नक्सलियों से सरेंडर की अपील की: सुरक्षाबलों की सफलता के बाद बस्तर आईजी ने भी मीडिया से बात की है. उन्होंने नक्सलियों से अपील की है कि वे सरेंडर करें.

नक्सली इस बात को स्वीकार करे कि माओवाद समाप्ति के कगार पर है. अब समय आ गया है कि वे हिंसा का मार्ग त्याग कर सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाते हुए मुख्यधारा से जुड़ें. यदि वे अवैध और हिंसक गतिविधियां जारी रखते हैं तो उन्हें कठोर परिणाम भुगतने होंगे- सुंदरराज पी, बस्तर आईजी

कांकेर में नक्सली रेशमा हुई गिरफ्तार: कांकेर में सुरक्षाबलों का माओवादियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहा है. 22 सितंबर को कोयलीबेड़ा इलाके में नक्सल एनकाउंटर हुआ था. बड़गांव और टेकापानी के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ इस एनकाउंटर में नक्सली रेशमा घायल हो गई. 26 सितंबर को सुरक्षाबलों ने नक्सली रेशमा हिचामी को रावघाट इलाके से गिरफ्तार किया गया.

22 सितंबर को अबूझमाड़ एनकाउंटर, दो नक्सली हुए थे ढेर: 22 सितंबर को नारायणपुर और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित अबूझमाड़ के जंगलों में फोर्स और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हुआ. इस नक्सल मुठभेड़ में नक्सलियों के दो बड़े कमांडर राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी मारे गए. दोनों नक्सलियों पर 3 करोड़ 60 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

Information about major Naxal encounter in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में हुए बड़े नक्सल एनकाउंटर की जानकारी (ETV BHARAT)

