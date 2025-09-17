ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सरकार से सीजफायर की अपील की है. जानिए कब कब प्रदेश में नक्सलियों से वार्ता की कोशिशें हुईं.

Naxal problem and peace talks
नक्सल समस्या और शांति वार्ता (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2025 at 8:56 PM IST

12 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: छत्तीसगढ़ में बीते तीन दशक से ज्यादा समय से नक्सलवाद की समस्या है. इतने सालों में माओवाद समस्या को लेकर छत्तीसगढ़ का बस्तर छलनी होता रहा है. छत्तीसगढ़ पुलिस, सीएएफ, डीआरजी, एसटीएफ और पैराममिलिट्री फोर्स की कई टुकड़ियां यहां एंटी नक्सल ऑपरेशन में जुटी हुई है. राज्य गठन के बाद यहां प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें रहीं. दोनों दलों की सरकारों में नक्सल समस्या को लेकर एक व्यापक रणनीति बनाई गई और उस पर काम हुआ. बस्तर के 7 जिलों समेत छत्तीसगढ़ के अन्य नक्सल प्रभावित जिलों में माओवादियों के खिलाफ फोर्स का ऑपरेशन जारी रहा. इस बीच कई सरकारों में नक्सल समस्या के खात्मे को लेकर शांति वार्ता की कोशिशें होती रही पर इसमें कोई सफलता हासिल नहीं हो सकी.

छत्तीसगढ़ नक्सल पीस टॉक की टाइमलाइन: छत्तीसगढ़ में माओवादियों और सरकार के साथ शांति पहल की समयरेखा पर नजर डालें तो इसकी कोशिश साल 2009 से शुरू हुई है. उस वक्त प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और डॉक्टर रमन सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे.

Naxal peace talks attempt in CG
छत्तीसगढ़ में कब कब हुई नक्सल शांति वार्ता की कोशिशें (ETV BHARAT)

19 फरवरी 2009: इस दिन भाकपा माओवादी ने दंडकारण्य क्षेत्रीय समिति के प्रवक्ता के माध्यम से घोषणा की, कि वह छत्तीसगढ़ सरकार के साथ शांति वार्ता करने को तैयार है. छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जवाब दिया कि वह वार्ता के प्रस्ताव पर विचार करेंगे.

11 मई 2009: छत्तीसगढ़ के तत्कालीन गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने घोषणा की, कि जब तक हमले बंद नहीं हो जाते, नक्सलियों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी. उन्होंने आगे कहा कि नक्सलवाद एक राष्ट्रीय मुद्दा है, इसलिए कोई भी बातचीत केंद्र सरकार से ही होनी चाहिए.

अप्रैल 2010: छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि नक्सलियों के साथ बातचीत का विकल्प खुला रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने आश्चर्य जताया कि केंद्र और राज्य सरकारें बातचीत शुरू होने का कब तक इंतज़ार कर सकती है. बातचीत का विकल्प खुला रहना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि नक्सलियों की ओर से कौन बात करेगा. हमने 32 साल इंतजार किया है और हम अगले 30 साल तक इंतजार नहीं कर सकते.

23 अक्टूबर 2016: छत्तीसगढ़ के तत्कालीन गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा कि राज्य नक्सलियों के साथ बातचीत शुरू करने को तैयार है.

20 मई 2018: तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि उनकी सरकार माओवादियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते उनके नेता बैठक में भाग लें. उन्होंने कहा कि हम नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें उनके पोलित ब्यूरो के सदस्य भी शामिल होने चाहिए, तभी कोई निर्णायक बातचीत हो सकती है.

साल 2018: कांग्रेस ने अपने 2018 के विधानसभा चुनाव घोषणापत्र में उल्लेख किया था कि वह शांति वार्ता को आगे बढ़ाएगी, लेकिन पार्टी के सत्ता में आने के बाद ऐसा नहीं हुआ.

18 मार्च 2021: भाकपा (माओवादी) ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की, लेकिन तीन पूर्व शर्तें रखीं. भाकपा (माओवादी) की दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति के प्रवक्ता विकल्प ने हिंदी में बयान जारी किया. उन्होंने जारी एक प्रेस बयान में कहा कि हम जनता के हित में शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, बशर्ते सरकार पहले संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से सशस्त्र बलों के शिविरों को हटा दे, भाकपा (माओवादी) पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा ले और जेलों में बंद हमारे पार्टी नेताओं को रिहा कर दे.

तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने माओवादियों के वार्ता प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर वे (विद्रोही) शांति के लिए सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, तो यह 'बिना शर्त' होनी चाहिए. ताम्रध्वज साहू ने कहा कि बातचीत होने के बाद ही, शर्तों पर आगे की चर्चा संभव होगी और हमें अभी तक माओवादियों से शांति वार्ता पर कोई अधिकृत संदेश नहीं मिला है. ऐसी किसी भी वार्ता प्रक्रिया में रणनीति बनाने के लिए केंद्र के साथ-साथ अन्य राज्यों को भी शामिल करना होगा.

18 मई 2022: माओवादियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने एक बयान जारी कर कहा कि हमने बातचीत करने की इच्छा जताई है और अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोहराया है कि उनकी सरकार बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते वे (माओवादी) संविधान में विश्वास व्यक्त करें.

जनवरी 2024: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने घोषणा की, कि सरकार बिना किसी शर्त के नक्सलियों से बातचीत करने को तैयार है. उन्होंने कहा कि माओवादियों को यह समझना चाहिए कि शांति वार्ता बंदूकों और गोलियों से नहीं हो सकती. एक सुव्यवस्थित समाज हथियारों से नहीं चल सकता.

2 अप्रैल 2025: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में 2 अप्रैल 2025 को जारी एक बयान में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय समिति के प्रवक्ता ने कहा कि वे निर्वाचित सरकार के साथ बातचीत की मेज पर बैठने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि माओवादियों ने 24 मार्च को हैदराबाद में आयोजित एक गोलमेज बैठक का स्वागत किया, जिसका विषय था मध्य भारत में युद्ध रोकना था. भारत सरकार द्वारा युद्ध विराम की घोषणा करने की मांग उन्होंने की थी. नक्सलियों ने मध्य भारत, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में चल रहे ऑपरेशन कगार को रोकने और युद्ध विराम का आह्वान किया. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय ने तुरंत इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी.

03 अप्रैल 2025: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार बातचीत और माओवादियों की मुख्यधारा में वापसी के लिए तैयार है, लेकिन यह माओवादियों द्वारा रखी गई शर्तों के अधीन नहीं हो सकती. उन्होंने आगे कहा कि सरकार शांति वार्ता के लिए कोई समिति नहीं बनाएगी और दोहराया कि माओवादी अपनी पसंद के किसी भी माध्यम से इसकी पहल कर सकते हैं.

16 मई 2025: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने माओवादियों के बातचीत के पांचवें आह्वान को खारिज कर दिया. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य माओवादियों के साथ बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उन बिचौलियों या संस्थाओं के साथ नहीं, जिन्होंने बस्तर के लोगों के साथ उनके कष्ट के समय में खड़ा होने का काम नहीं किया.

भारत में नक्सल समस्या पर शांति वार्ता की कोशिश पर नजर: विवेकानंद संस्थान के अनुसार, इससे पहले माओवादियों के साथ बातचीत के दो प्रयास हो चुके हैं. दोनों ही तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश में हुए हैं. पहली बार साल 2002 में बातचीत हुई थी. इन्हें बातचीत पर बातचीत कहा गया था. दूसरे शब्दों में, ये भविष्य की बातचीत का एजेंडा तय करने के लिए आयोजित की गई थी. एजेंडे पर कोई सहमति न बनने के कारण ये प्रयास विफल रहे.

India monitors Naxalite dialogue efforts
भारत में नक्सल वार्ता की कोशिशों पर नजर (ETV BHARAT)

साल 2004 में हुआ दूसरा प्रयास: आंध्रप्रदेश में नक्सलियों से बातचीत का दूसरा प्रयास साल 2044 में हुआ. चिंतित नागरिकों की समिति (सीसीसी) के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी सरकार को विद्रोहियों के साथ बातचीत करने का सुझाव दिया था. महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के सभी राजनीतिक दल कांग्रेस, भाजपा, भाकपा और माकपा बातचीत के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने के पक्ष में थे.

वाई एस राजशेखर रेड्डी की पहल: अप्रैल 2004 में वाई एस राजशेखर रेड्डी (जिन्हें वाईएसआर के नाम से जाना जाता है) के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आई. उसके बाद 14 मई को उन्होंने घोषणा की, कि अगर पीपुल्स वार हिंसा रोक दे तो वे उस पर से प्रतिबंध हटाने पर विचार करेंगे और बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत करेंगे. वाईएसआर ने पुलिस से फर्जी मुठभेड़ों और दमनकारी गतिविधियों को रोकने का भी आग्रह किया.

4 जून 2004 का दिन अहम: 4 जून 2004 को आंध्र प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री के. जना रेड्डी ने शीर्ष नक्सलियों के खात्मे के लिए नकद पुरस्कार देने की राज्य नीति को समाप्त करने की घोषणा की. चार दिन बाद, उन्होंने औपचारिक रूप से नक्सलियों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया. 16 जून को सरकार ने तीन महीने के युद्धविराम की घोषणा की. 20 जून को, भाकपा (माले) ने भी ऐसा ही आह्वान किया.

विफल वार्ता, चार दिनों की वार्ता: यह वार्ता 15 से 18 अक्टूबर 2004 तक चार दिनों तक चली, लेकिन बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गई. दोनों पक्ष युद्धविराम समझौते पर नहीं पहुंच सके. असहमति का मूल खंड 7 था, जिसके अनुसार नक्सली अपने हथियार रखने की अनुमति चाहते थे, जो सरकार को अस्वीकार्य था। इसलिए इस मुद्दे को अगले दौर की वार्ता के लिए टाल दिया गया.

झारखंड में कब कब हुई नक्सलियों से वार्ता की पहल: झारखंड में 18 जनवरी 2010 जेएमएम की अगुवाई में शिबू सोरेन की सरकार बनी. उसी दिन झारखंड के नए मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने नक्सलियों से बातचीत का प्रस्ताव रखा. सोरेन की सरकार ने लंबी दूरी की गश्त और तलाशी अभियानों पर भी रोक लगा दी, जो राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान आम थे. भाकपा-माओवादी ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले कुछ शर्तें रखीं. इन शर्तों में कैदियों की रिहाई, ऑपरेशन ग्रीन हंट को समाप्त करना और न्यायेतर हत्याओं में शामिल पुलिस अधिकारियों को दंडित करना शामिल था. भाकपा-माओवादी ने राज्य द्वारा ऑपरेशन ग्रीन हंट रोकने पर 72 दिनों के युद्धविराम की पेशकश की. मुख्यमंत्री सोरेन ने जवाब दिया कि जब तक भाकपा-माओवादी हथियार नहीं डाल देते, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी. ऐसा नहीं हुआ और बातचीत कभी नहीं हो पाई.

30 जनवरी 2010: भाकपा-माओवादी ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले कुछ शर्तें रखीं. इन शर्तों में कैदियों की रिहाई, ऑपरेशन ग्रीन हंट को समाप्त करना और न्यायेतर हत्याओं में शामिल पुलिस अधिकारियों को दंडित करना शामिल था। भाकपा-माओवादी ने राज्य द्वारा ऑपरेशन ग्रीन हंट रोकने पर 72 दिनों के युद्धविराम की पेशकश की.

मुख्यमंत्री सोरेन ने जवाब दिया कि जब तक भाकपा-माओवादी हथियार नहीं डाल देते, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी. ऐसा नहीं हुआ और बातचीत कभी नहीं हो पाई.

पश्चिम बंगाल में नक्सल वार्ता का इतिहास: साल 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई उसके बाद वें सीएम बनीं. तृणमूल कांग्रेस जिसे माओवादियों और आदिवासियों की शिकायतों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण माना जाता था, ने शांति वार्ता को सुगम बनाने में मदद की. लेकिन एक बड़े अभियान के दौरान माओवादी नेता किशनजी की हत्या ने शांति वार्ता को समाप्त कर दिया और भाकपा-माओवादी को एक बड़ा झटका दिया. बंगाल में सत्ता संभालने के बाद, ममता बनर्जी ने माओवादियों के साथ मध्यस्थता के लिए वार्ताकारों की एक समिति नियुक्त की थी.

राष्ट्रीय स्तर पर नक्सल वार्ता : मई 2010 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश को पत्र लिखकर मध्यस्थ बनने का अनुरोध किया था. उसके बाद जुलाई में वार्ता विफल हो गई जब भाकपा (माओवादी) केंद्रीय समिति के सदस्य आज़ाद, जिन्हें विद्रोही पक्ष की ओर से बातचीत का नेतृत्व करना था, एक मुठभेड़ में मारे गए.

साल 2010 ममता बनर्जी ने की पेशकश: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (भाकपा-माओवादी) के नेता कोटेश्वर राव उर्फ ​​किशन ने 24 जनवरी को केंद्रीय रेल मंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा. इस पत्र में उन्होंने नक्सलियों की तरफ से पहले हथियार नहीं छोड़ने की वजह बताई. मीडिया को जारी किए गए पत्र में किशन ने लिखा कि भाकपा (माओवादी) बातचीत से पहले हथियार छोड़ने पर कभी सहमत नहीं होगी, चाहे वह केंद्र, राज्य सरकार या किसी भी राजनीतिक दल के साथ हो. माओवादी संसदीय राजनीति में विश्वास नहीं करते. यह पत्र रेल मंत्री द्वारा 15 जनवरी को पश्चिमी मिदनापुर के झारग्राम में आयोजित एक रैली में माओवादियों से की गई अपील के बाद आया, जिसमें उन्होंने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की थी.

मैं आपसे हाथ जोड़कर हिंसा का त्याग करने और हथियार छोड़ने की अपील करती हूं. मैं आपके पैर भी छू सकती हूं, लेकिन भगवान के लिए, बातचीत शुरू करें- ममता बनर्जी, तत्कालीन रेल मंत्री

इस तरह पूरे देश और छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या को लेकर समय समय पर वार्ता की लहर उठी. उसके बाद कई मोर्चों पर यह पूरी तरह सफल नहीं हो सकी. छत्तीसगढ़ में सीएम रमन सिंह के कार्यकाल, सीएम भूपेश बघेल के कार्यकाल और वर्तमान सीएम भूपेश बघेल के शासनकाल में नक्सलियों ने वार्ता की मांग रखी. माओवादियों ने सरकार से सीजफायर का अनुरोध किया है.

नक्सलियों ने सरकार से मांगा 1 महीने का समय, सीजफायर का अनुरोध, गृह मंत्री ने कहा- पत्र में दिखा अंतर

नारायणपुर में 12 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, 18 लाख के इनामी शामिल, माओवादियों में ऑपरेशन का डर

बीजापुर में नक्सल वारदात, माओवादियों ने ग्रामीण को कुल्हाड़ी से काट डाला

For All Latest Updates

TAGGED:

MAOISTS AND GOVT TALKNAXALITES IN INDIAछत्तीसगढ़ नक्सल पीस टॉकछत्तीसगढ़ में नक्सल समस्याPEACE INITIATIVES WITH MAOISTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.