मानहानि कानून को अपराधमुक्त करने का समय आ गया है: सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस सुंदरेश ने मौखिक रूप से कहा है कि मानहानि कानून को अपराधमुक्त करने का समय आ गया है.
Published : September 23, 2025 at 1:37 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मानहानि कानून को अपराधमुक्त करने का समय आ गया है. साथ ही उसने फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म द्वारा दायर उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है, जिसमें आपराधिक मानहानि के एक मामले में उसे जारी समन को रद्द करने की मांग की गई है.
जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की पूर्व प्रोफेसर अमिता सिंह को नोटिस जारी किया है. द वायर न्यूज पोर्टल चलाने वाले संगठन और उसके राजनीतिक मामलों के संपादक अजय आशीर्वाद महाप्रशास्त की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की.
समन जारी करने के आदेश को चुनौती
जस्टिस सुंदरेश ने मौखिक रूप से कहा, "मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस सब को अपराधमुक्त किया जाए..." अदालत जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर द्वारा डोजियर के प्रकाशन को लेकर दायर मानहानि के मुकदमे में निचली अदालत द्वारा उन्हें समन जारी करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
शिकायतकर्ता की दलील
शिकायतकर्ता ने निचली अदालत में दलील दी थी कि आरोपियों ने उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए उनके खिलाफ घृणा अभियान चलाया था. पोर्टल द्वारा प्रकाशित कथित मानहानिकारक रिपोर्ट पर मुकदमे का यह दूसरा दौर है.
हाई कोर्ट ने भी जारी किया समन
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 2023 में उन्हें जारी समन रद्द कर दिया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को पलट दिया और मामले को निचली अदालत के समक्ष नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया निचली अदालत ने फिर से समन जारी किया और उच्च न्यायालय ने भी इसे बरकरार रखा.
